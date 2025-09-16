1 thói quen Tăng Thanh Hà vẫn làm từ sau khi được chẩn đoán mắc bệnh đường tiêu hóa: Không ngờ lại có tác dụng giữ cân tự nhiên

Mới đây, trên tài khoản Instagram, Tăng Thanh Hà đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc gia đình cô cùng nhau tham dự một sự kiện ngoài trời. Bức ảnh được chia sẻ là hình ảnh ông xã của cô - doanh nhân Louis Nguyễn đang cõng con út trên vai và hòa vào biển người đang theo dõi màn biểu diễn trên sân khấu.

Dù không xuất hiện nhưng những hình ảnh đơn giản của gia đình cô cũng khiến người xem nhanh chóng hình dung ra một Tăng Thanh Hà trẻ trung đang rất hạnh phúc bên chồng con. Dù đã bước vào tuổi U40, nhan sắc của cô vẫn được khán giả khen ngợi.

Đọng lại trong tâm trí của người hâm mộ luôn là hình ảnh một ngọc nữ màn ảnh Việt xinh đẹp tự nhiên với thân hình mảnh mai nhưng đầy năng động và nhanh nhẹn. Và bí quyết chăm sóc sắc đẹp lẫn sức khỏe của cô luôn là chủ đề thu hút sự chú ý.

Năm 2018, Tăng Thanh Hà vốn mắc bệnh dạ dày và trào ngược thực quản, do đó cô khá kỹ lưỡng trong chuyện ăn uống, tập luyện. Bởi vì căn bệnh này mà cô được bác sĩ cảnh báo về nguy cơ mắc biến chứng ung thư thực quản. Chính vì vậy, cô đã áp dụng thói quen ăn chậm, nhai kỹ, ngay cả khi tiêu thụ các chất lỏng như sinh tố hay nước trái cây.

Ăn chậm nhai kỹ: Không chỉ tốt cho tiêu hóa còn giữ gìn vóc dáng tự nhiên

Ăn chậm, nhai kỹ là một thói quen nhỏ nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là một trong những “bí quyết sống thọ” được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên áp dụng. Khi ăn chậm và nhai kỹ, thức ăn được nghiền nát tốt hơn, giúp dạ dày và ruột dễ dàng tiêu hóa, hấp thụ các chất dinh dưỡng. Việc này giảm tải áp lực cho hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ gặp phải các vấn đề như đầy bụng, khó tiêu hay táo bón.

Một số lợi ích khác của việc ăn chậm, nhai kỹ:

- Kiểm soát cân nặng: Khi ăn chậm, cơ thể có đủ thời gian để gửi tín hiệu no đến não bộ, giúp bạn tránh ăn quá nhiều. Điều này hỗ trợ duy trì cân nặng hợp lý và ngăn ngừa nguy cơ béo phì.

- Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng: Thức ăn được nhai kỹ sẽ được tiêu hóa tốt hơn, giúp cơ thể hấp thụ tối đa các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất và protein, từ đó tăng cường sức khỏe tổng thể.

- Thưởng thức hương vị món ăn: Ăn chậm cho phép bạn cảm nhận rõ hơn hương vị và kết cấu của thực phẩm, mang lại trải nghiệm ăn uống thú vị hơn. Điều này cũng giúp bạn trân trọng bữa ăn và xây dựng thói quen ăn uống lành mạnh.

- Giảm căng thẳng: Việc ăn chậm, tập trung vào bữa ăn có thể trở thành một hình thức thư giãn, giúp bạn giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng. Đây cũng là cơ hội để bạn tận hưởng khoảnh khắc hiện tại.

Bên cạnh việc ăn uống lành mạnh, ăn chậm, nhai kỹ, Tăng Thanh Hà cũng là người rất chăm chỉ tập yoga, đi bộ đường dài, bơi lội và chinh phục các cung đường trekking cùng bạn bè và gia đình.

Yoga không chỉ giúp đốt cháy calo mà còn tạo điều kiện cho cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Việc tập yoga giúp kiểm soát cảm giác thèm ăn và tạo thói quen ăn uống lành mạnh. Còn đi bộ đường dài và trekking không chỉ giúp cô củng cố sức bền mà còn nâng cao sức khỏe thể chất, giải tỏa stress, và tăng cường sức khỏe tinh thần, từ đó tái tạo năng lượng tích cực. Ngoài ra, Tăng Thanh Hà còn tham gia tích cực các hoạt động ngoài trời khác như bơi lội và chèo thuyền.

Nhờ tập luyện phù hợp, ăn uống khoa học, sức khỏe của cô cũng cải thiện đáng kể và một Tăng Thanh Hà luôn rạng rỡ khi xuất hiện trước công chúng mà minh chứng rõ ràng nhất.