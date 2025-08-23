1 món nội tạng lợn cực giàu collagen, phục hồi mô tổn thương, thúc đẩy tiêu hóa ít người biết: Không phải lòng lợn!

Dạ dày lợn là bộ phận thuộc hệ tiêu hóa của con lợn, nằm ngay sau thực quản và trước ruột non, có hình túi dày với lớp thành săn chắc. Trong ẩm thực, dạ dày lợn thường được làm sạch kỹ rồi chế biến thành nhiều món như hầm tiêu xanh, nấu cùng gà ác, hạt sen hay xào giòn. Nhờ kết cấu dai giòn đặc trưng và khả năng “bắt” gia vị tốt, món ăn từ dạ dày lợn vừa đậm đà vừa giàu dưỡng chất. Nhưng ít ai ngờ rằng, bên cạnh hương vị hấp dẫn, bộ phận này còn ẩn chứa nhiều công dụng quý với sức khỏe như:

1. Giàu collagen, giúp phục hồi mô tổn thương, tốt cho hệ tiêu hóa

Dạ dày lợn chứa lượng collagen dồi dào cùng nhiều axit amin thiết yếu. Các thành phần này giúp phục hồi niêm mạc đường tiêu hóa bị tổn thương, bôi trơn ruột và hỗ trợ nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn.

Đặc biệt, người có chức năng tiêu hóa kém, hay gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, ăn dạ dày lợn hầm mềm sẽ giúp giảm khó chịu và cải thiện khả năng hấp thu dinh dưỡng.

2. Bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm kích ứng

Ngoài collagen, dạ dày lợn còn chứa một lượng chất nhầy tự nhiên có thể tạo lớp màng bảo vệ niêm mạc dạ dày. Lớp màng này giúp giảm tác động của axit dịch vị lên thành dạ dày, hạn chế nguy cơ viêm loét.

Những người hay bỏ bữa, ăn uống thất thường hoặc chịu áp lực công việc cao dẫn đến đau dạ dày có thể bổ sung món ăn này trong thực đơn để hỗ trợ bảo vệ hệ tiêu hóa.

3. Bổ máu, cải thiện tình trạng thiếu sắt

Dạ dày lợn là nguồn cung cấp sắt và protein chất lượng cao. Sắt là nguyên tố thiết yếu để tổng hợp hemoglobin - thành phần quan trọng trong hồng cầu.

Người thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt là phụ nữ, người cao tuổi hoặc người mới ốm dậy, có thể hưởng lợi từ việc bổ sung dạ dày lợn vào bữa ăn, giúp tăng lưu lượng máu và giảm các triệu chứng mệt mỏi, da xanh xao.

4. Bổ sung nhiều dinh dưỡng, tốt cho miễn dịch

Không chỉ giàu collagen và sắt, dạ dày lợn còn chứa vitamin A, nhóm vitamin B, cùng canxi, phốt pho - những dưỡng chất cần thiết để duy trì thị lực, miễn dịch, chuyển hóa năng lượng và sức khỏe xương khớp.

Protein trong dạ dày lợn hỗ trợ sửa chữa mô cơ, tăng sức mạnh và thúc đẩy tái tạo tế bào. Collagen còn giúp duy trì độ đàn hồi của da và giảm tổn thương khớp.

Một số lưu ý khi ăn dạ dày lợn

- Chọn nguyên liệu sạch: Nên mua dạ dày lợn tươi, nguồn gốc rõ ràng, không có mùi hôi lạ. Tránh mua hàng đã để lâu hoặc bảo quản không đúng cách.

- Sơ chế kỹ: Lộn trái dạ dày, rửa sạch với muối, gừng và rượu để khử mùi, sau đó tráng lại nhiều lần với nước sạch.

- Cách chế biến: Hầm mềm là phương pháp tốt nhất để giữ trọn dinh dưỡng và collagen. Có thể kết hợp cùng các nguyên liệu bổ dưỡng như kỷ tử, bong bóng cá, hạt sen để tăng tác dụng bồi bổ. Nên hạn chế các món nhiều dầu mỡ.

- Lượng ăn khuyến nghị: Chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần, mỗi lần 50-100g dạ dày lợn đã nấu chín kỹ để tránh gây khó tiêu.

- Người không nên ăn: Người bị mỡ máu cao, béo phì, bệnh gan mật hoặc tiêu hóa kém nên hạn chế. Ngoài ra, trẻ nhỏ dưới 2 tuổi không nên ăn vì hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện.