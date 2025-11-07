Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

1 tiếng đồng hồ đứng khóc của cậu bé khiến MXH tranh cãi

07-11-2025 - 10:21 AM | Sống

Hành động này khiến dân mạng nổi tranh cãi.

Nhiều bậc phụ huynh vẫn tin rằng muốn con trưởng thành, phải để con "va vấp một chút", "chịu khổ một chút" mới biết giá trị của những điều mình có. Vì thế, họ chọn cách dạy con bằng những thử thách nhỏ như là lời từ chối, hay sự im lặng có chủ đích. Nhưng đôi khi, "bài học dạy con" ấy lại trở thành một dạng quyền lực vô hình khiến trẻ tổn thương mà cha mẹ không nhận ra.

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một cậu bé đứng cầm tờ báo trong tay và khóc suốt gần một tiếng đồng hồ. Trong phần chú thích, người đăng viết: "Trường tổ chức chuyến đi thực tế, nhưng bố không cho đi. Cậu bé khóc suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng bố thấy tội nên đồng ý".

1 tiếng đồng hồ đứng khóc của cậu bé khiến MXH tranh cãi- Ảnh 1.

Người cha để con đứng khóc một tiếng đồng hồ mới chịu đồng ý.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn video đã gây nhiều tranh cãi. Nhiều người cho rằng hành động của người bố là minh chứng cho kiểu yêu thương đầy quyền lực khi cha mẹ cố tình tạo rào cản, rồi tự tay tháo gỡ để khiến con cảm thấy biết ơn.

Nhiều bậc phụ huynh vẫn tin rằng "làm khó một chút để con biết trân trọng". Nhưng chính điều đó lại khiến những nhu cầu bình thường nhất của con trở thành nỗi sợ: sợ xin, sợ bị từ chối, sợ niềm vui của mình trở thành gánh nặng với cha mẹ...

1 tiếng đồng hồ đứng khóc của cậu bé khiến MXH tranh cãi- Ảnh 2.

Nhiều phụ huynh vẫn chọn dạy con bằng cách làm khó để con biết trân trọng. (Ảnh minh hoạ)

Khi cố tình tạo rào cản để rồi "ban ơn" bằng sự đồng ý, cha mẹ đang vô tình biến tình yêu thương thành quyền lực. Một điều nên đến tự nhiên lại bị biến thành phần thưởng sau khi con chịu đựng.

Thật ra, không cần phải làm khó mới dạy được con. Đôi khi, chỉ cần lắng nghe, tin tưởng và tôn trọng, vậy là đủ để con học được cách sống có trách nhiệm và biết trân trọng những gì mình có.

Theo Trang Vũ

Đời sống & pháp luật

