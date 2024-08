1 trường Cao đẳng tổ chức đại nhạc hội chào tân sinh viên, mời dàn “Anh Trai Say Hi" cùng đổ bộ, khuấy đảo chương trình

Đêm nhạc hội chào đón tân sinh viên của Trường Cao đẳng FPT Polytechnic là sự kiện được các bạn trẻ TP HCM chờ đón trong tháng 8 này. Happy Bee 14 năm nay có concept mới lạ, hiện đại mang tên "Beauty and the Beat". Chương trình với sự quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng đang tham gia show truyền hình thực tế Anh trai say hi như HIEUTHUHAI, Anh Tú, RHYDER, Pháp Kiều cùng “nàng thơ” Vũ Thanh Vân, đã mang đến không khí âm nhạc tươi trẻ, sôi động.



Hiệu trưởng FPT Polytechnic - Thầy Vũ Chí Thành - Khai màn chương trình.

Xuất hiện với phong cách thời trang lẫn âm nhạc “không hề đụng hàng”, “Anh Trai Say Hi” Pháp Kiều đã gửi tặng khán giả Lối đi riêng và hai ca khúc được chờ đón là Hôn thật lâu, DOC.



Thành công với các show truyền hình thực tế từ “The Mask Singer tới “Anh Trai Say Hi”, ca sĩ Anh Tú “Voi Bản Đôn” cũng cháy hết mình trên sân khấu với các ca khúc được các bạn trẻ thuộc lòng và hoà ca như Duyên do trời, phận tại ta, Một phần hai, Đôi mắt (cover).

RHYDER bắt đầu với Anh quen với cô đơn và đương nhiên không thể thiếu bản hit Dân chơi sao phải khóc được khán giả trẻ ưa chuộng. Anh cũng mang đến Happy Bee 14 ca khúc Chịu cách mình nói thua.



Cuối phần trình diễn của mình, RHYDER đã có phần đánh úp khán giả vô cùng bất ngờ. Sau khi đã chào tạm biệt và lui vào cánh gà, RHYDER bất ngờ quay lại cùng Pháp Kiều với Hào quang - ca khúc hot trong chương trình Anh Trai Say Hi, đứng đầu bảng xếp hạng Youtube suốt thời gian vừa qua.

Đêm nhạc bùng nổ khi HIEUTHUHAI bước ra sân khấu. Gương mặt hot nhất “Anh Trai Say Hi” mỗi lần xuất hiện lại khiến các fan nữ hào hứng hô tên. Đặc biệt là khi Hiếu giao lưu cùng khán giả. Cách nói chuyện tự nhiên, gần gũi của ca sĩ NOLOVENOLIFE chiếm trọn cảm tình của đám đông hàng nghìn người.

Trong đêm nhạc Happy Bee 14, HIEUTHUHAI cũng thể hiện một loạt hit khác của anh gồm: Vệ Tinh, Xoay một vòng, Ngủ một mình. HIEUTHUHAI cũng liên tục tương tác với fan cực ngọt, chụp ảnh selfie cùng fan, bắt nhịp fan hát Love sand, Ngáo ngơ - Những ca khúc đã gắn liền với tên tuổi HIEUTHUHAI và các đồng đội trong chương trình Anh Trai Say Hi.

Là nữ ca sĩ Vũ Thanh Vân được ưu ái nhất chương trình. Đi theo con đường âm nhạc chú trọng vào chất lượng thay vì lăng xê, cô gái với giọng ngọt ngào có rất đông fan trẻ tuổi. Trên sân khấu Happy Bee 14, Vũ Thanh Vân mang đến với khán giả TPHCM 3 bản hit làm nên tên tuổi là: Missing you, Xin đừng, Em không.

Cũng trong đêm 4/8, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở TP HCM đã có phần trình diễn của các nữ sinh trong màu áo đồng phục, áo dài và áo dạ hội. Tại đây, Cao Mỹ Quyên đã trở thành Nữ sinh thanh lịch FPT Polytechnic 2024, sẽ là gương mặt đại diện của FPT Polytechnic trong nhiều hoạt động sắp tới.

Trường Cao đẳng FPT Polytechnic là trường đào tạo trong lòng doanh nghiệp đa ngành nghề, đa lĩnh vực với 11 cơ sở cùng hơn 40.000 sinh viên trên cả nước. Trường nổi danh trong cộng đồng mạng với nhiều hoạt động hoành tráng cho sinh viên. Bên cạnh chuỗi nhạc hội Happy Bee, trường liên tục có các hoạt động giáo dục - giải trí tương tác như show thực tế Sao vào lớp, Mega livestream trên Tiktok... Nhà trường đào tạo theo triết lý "Thực học - Thực nghiệp", đào tạo qua dự án, tăng cường qua dự án, liên kết với hơn 2.000 doanh nghiệp. 97,7% sinh viên có việc làm trong vòng 1 năm sau khi tốt nghiệp.