10 bộ phim kinh điển TVB là cả bầu trời tuổi thơ của thế hệ 8x - 9x

Phim bộ TVB ngày xưa giống như một chiếc cầu vồng ký ức, đưa ta trở về những năm tháng hồn nhiên nhất. Đó là những buổi tối cả gia đình quây quần bên chiếc tivi lồi, hồi hộp theo dõi từng màn đấu trí căng thẳng, những câu chuyện tình lãng mạn hay những chiêu thức võ công đẹp mắt.

Hôm nay, hãy cùng "ngược dòng thời gian" để ôn lại danh sách những tác phẩm bất hủ đã làm nên đế chế TVB trong lòng khán giả Việt.

1. Đát Kỷ Trụ Vương

Đây là bộ phim tái hiện triều đại nhà Thương dưới sự cai trị tàn bạo của Trụ Vương (Trịnh Tử Thành). Tâm điểm của phim là mối nghiệt duyên giữa tướng quân Lý Tịnh (Nguyên Hoa) và đứa con mang sức mạnh phi thường nhưng đầy ngang bướng – Na Tra (Trần Hạo Dân).

Sự xuất hiện của Đát Kỷ bị hồ ly nhập xác đã gây ra bao bi kịch thâm cung. Cuộc chiến giữa chính nghĩa (Na Tra, Dương Tiễn, Lôi Chấn Tử) và tà quyền đã để lại bài học sâu sắc về lòng trung thành và sự hy sinh.

2. Cung Tâm Kế

"Làm việc tốt, nói lời tốt, lòng dạ tốt" – câu châm ngôn của Lưu Tam Hảo (Xa Thi Mạn) đã trở thành thương hiệu. Phim xoay quanh cuộc đời của Tam Hảo và người bạn thân Diêu Kim Linh (Dương Di) trong vòng xoáy quyền lực thời nhà Đường.

Từ chị em thân thiết, họ dần trở thành đối thủ không đội trời chung. Sự kiên cường của Tam Hảo giữa những âm mưu thâm độc đã tạo nên một bản anh hùng ca về lòng thiện lương.

3. Thiên Long Bát Bộ (1997)

Quy tụ dàn sao thực lực như Huỳnh Nhật Hoa, Trần Hạo Dân, Phàn Thiếu Hoàng, đây là phiên bản kinh điển nhất mọi thời đại. Phim kể về ba huynh đệ kết nghĩa: Tiêu Phong trượng nghĩa nhưng số phận bi thảm, Đoàn Dự si tình với võ công lăng ba vi bộ, và Hư Trúc hiền lành trở thành phò mã Tây Hạ.

Những ân oán giang hồ và tình huynh đệ sâu sắc đã biến bộ phim thành một tượng đài kiếm hiệp khó xô đổ.

4. Anh Hùng Xạ Điêu (1994)

Cặp đôi Trương Trí Lâm (Quách Tĩnh) và Chu Nhân (Hoàng Dung) đã khắc sâu vào tâm trí khán giả bằng sự diễn xuất tự nhiên, ngọt ngào. Phim khắc họa hành trình trưởng thành của Quách Tĩnh – chàng trai chính trực từ thảo nguyên và sự đối lập với Dương Khang đầy tham vọng. Bức tranh võ lâm Trung Nguyên với những âm mưu tranh đoạt bí kíp võ công vẫn luôn là đề tài nóng mỗi khi nhắc lại.

5. Thần Điêu Đại Hiệp (1995)

Mối tình thầy trò giữa Dương Quá (Cổ Thiên Lạc) và Tiểu Long Nữ (Lý Nhược Đồng) đã lấy đi bao nước mắt của khán giả. Vượt qua những quy tắc khắt khe của giang hồ và 16 năm chia cắt, sự đoàn tụ của họ là cái kết viên mãn nhất cho một tình yêu kiên định. Đây cũng là thời kỳ đỉnh cao nhan sắc của "Dương Quá" Cổ Thiên Lạc khi chưa nhuộm da nâu.

6. Thâm Cung Nội Chiến

Được coi là "ông tổ" của dòng phim cung đấu, phim xoay quanh cuộc chiến giành sự sủng ái của bốn mỹ nhân: Như Phi, Ngọc Doanh, Nhĩ Thuần và An Xuyến. Không có ai hoàn toàn thiện, không có ai hoàn toàn ác, mỗi nhân vật đều phải đấu tranh để sinh tồn trong chốn thâm cung lạnh lẽo. Tình yêu, sự phản bội và mưu mô đan xen tạo nên một tác phẩm đầy kịch tính.

7. Hán Sở Kiêu Hùng

Tác phẩm lịch sử hoành tráng tái hiện cuộc chiến tranh Hán - Sở giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Bối cảnh cuối thời nhà Tần lầm than, sự trỗi dậy của hai thế lực hùng mạnh và những trận đánh đẫm máu được TVB dàn dựng vô cùng công phu. Phim không chỉ giải trí mà còn mang tính giáo dục cao về một giai đoạn lịch sử quan trọng.

8. Cỗ Máy Thời Gian

Dù ra mắt năm 2001, đây vẫn là phim xuyên không hay nhất của TVB. Hạng Thiếu Long (Cổ Thiên Lạc) – một cảnh sát thế kỷ 21 vô tình lạc về thời Chiến Quốc. Hành trình giúp Doanh Chính thống nhất Trung Hoa của anh đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng không thiếu những tình huống dở khóc dở cười. Vai diễn này đã mang về cho Cổ Thiên Lạc danh hiệu Thị Đế xứng đáng.

9. Cô Gái Đồ Long (1986)

Phiên bản có sự tham gia của Lương Triều Vỹ được coi là bám sát nguyên tác nhất. Câu chuyện về Trương Vô Kỵ và những cuộc tranh đoạt Đồ Long đao, Ỷ Thiên kiếm đã khiến bao thế hệ mê mẩn. Mối tình phức tạp giữa Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố trên hoảng đảo cũng là điểm nhấn khó quên của phần đầu phim.

10. Truyền Thuyết Liêu Trai

Thế giới tâm linh huyền bí với những câu chuyện về yêu ma, hồ ly và lòng người đã tạo nên sức hút kỳ lạ cho series này. Mỗi tập phim dựa trên truyện ngắn của Bồ Tùng Linh đều mang đến bài học về luật nhân quả, sự vị tha. Kỹ xảo thời đó dù chưa hiện đại nhưng vẫn thành công tạo nên không khí ma mị, ám ảnh đặc trưng.