Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 đầu số điện thoại lừa đảo: Tuyệt đối không nghe máy!

23-09-2025 - 21:06 PM | Kinh tế số

Trong thời đại công nghệ phát triển, lừa đảo qua điện thoại ngày càng trở nên tinh vi và khó phát hiện.

Các đối tượng lừa đảo không chỉ giả danh các cơ quan nhà nước hay tổ chức uy tín mà còn sử dụng công nghệ như deepfake để mạo danh cán bộ công an, tạo ra các cuộc gọi video giả mạo nhằm chiếm đoạt tài sản. Do đó, việc cảnh giác với các số điện thoại lạ là vô cùng quan trọng để bảo vệ bản thân khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.

Theo VTV.vn, phương thức tinh vi của tội phạm là sử dụng công nghệ để tạo ra những số điện thoại gần giống với số của Bưu chính, Bộ Công an, Viện kiểm sát, Ngân hàng để gọi điện đến người dân. Các số điện thoại lừa đảo hầu hết là cuộc gọi có đầu số quốc tế về Việt Nam, sử dụng hàng loạt đầu số với những mã quốc gia không có thực như: +375, +371, +381, +563, +370, +255…

10 đầu số điện thoại lừa đảo: Tuyệt đối không nghe máy!- Ảnh 1.

Một số đầu số lừa đảo với những mã quốc gia không có thực. (Ảnh: VTV.vn)

Trước đó, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an từng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn một số đối tượng lợi dụng công tác xử lý vi phạm qua hình ảnh để lừa đảo, đánh cắp thông tin tài khoản.

Theo cơ quan công an, rất nhiều người dân nhận được cuộc gọi từ các thuê bao có đầu số +870, +601, +084,... thông báo cho chủ phương tiện biết đã có hành vi vi phạm luật giao thông đường và hướng dẫn cách chuyển khoản để đóng tiền phạt.

Bản chất của thủ đoạn lừa đảo trên là các đối tượng tội phạm lợi dụng việc phạt nguội là người vi phạm giao thông không bị xử lý ngay, mà sẽ có thời gian xử lý. Các đối tượng tội phạm lợi dụng vào khoảng thời gian mà lực lượng CSGT cần để hoàn tất việc thực hiện quy trình xử phạt nói trên, đã tạo dựng thông tin giả mạo gửi tới các chủ phương tiện nhằm mục đích lừa đảo chủ phương tiện đóng tiền phạt.

Khi nhận cuộc gọi từ các số điện thoại lạ hoặc nghi ngờ, bạn cần phải hết sức thận trọng để tránh bị lừa đảo.

- Không trả lời cuộc gọi từ số lạ: Nếu bạn không nhận diện được số gọi đến, hãy bỏ qua và kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức.

- Không chia sẻ thông tin cá nhân: Đừng cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào như số tài khoản ngân hàng, mã OTP, hay mã bảo mật qua điện thoại.

- Kiểm tra thông tin từ các cơ quan chức năng: Nếu cuộc gọi mạo danh cơ quan nhà nước, bạn có thể kiểm tra lại thông tin qua website chính thức của cơ quan đó hoặc liên hệ trực tiếp để xác minh.

Khi nhận cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dùng có thể gọi tới đầu số 156 để cung cấp thông tin về số điện thoại vừa gọi đến, trích dẫn một số nội dung liên quan, theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng.

Ngoài việc gọi tới đầu số 156, người dân cũng có thể gửi tin nhắn phản ánh cuộc gọi lừa đảo thông qua đầu số 156. Nếu cuộc gọi rác, cú pháp nhắn tin là V (số điện thoại) (nội dung cuộc gọi) gửi 156 hoặc 5656.

Nếu cuộc gọi lừa đảo, nhắn tin theo cú pháp LD (số điện thoại) (nội dung cuộc gọi) gửi 156 hoặc 5656.

Fanpage của Thuế TP HCM bị giả mạo để lừa đảo

Theo KV

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cùng với với Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, một thành phố của Việt Nam được Tập đoàn NVIDIA 'chọn mặt gửi vàng' cho chuỗi sự kiện tầm cỡ của hãng

Cùng với với Nhật Bản, Úc và Hàn Quốc, một thành phố của Việt Nam được Tập đoàn NVIDIA 'chọn mặt gửi vàng' cho chuỗi sự kiện tầm cỡ của hãng Nổi bật

Nguyên nhân sạc nhanh bỗng dưng chậm chạp

Nguyên nhân sạc nhanh bỗng dưng chậm chạp Nổi bật

Hà Nội sẽ mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee

Hà Nội sẽ mở gian hàng trên sàn thương mại Shopee

10:51 , 24/09/2025
Ngăn công nghệ vượt ranh giới đạo đức

Ngăn công nghệ vượt ranh giới đạo đức

10:30 , 24/09/2025
Nữ sinh bị nhóm lừa đảo thao túng suýt mất 300 triệu đồng

Nữ sinh bị nhóm lừa đảo thao túng suýt mất 300 triệu đồng

10:00 , 24/09/2025
Lãnh đạo Kiểm toán yêu cầu 'vá triệt để các lỗ hổng' về công nghệ thông tin

Lãnh đạo Kiểm toán yêu cầu 'vá triệt để các lỗ hổng' về công nghệ thông tin

09:48 , 24/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên