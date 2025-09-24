Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 dự án hơn 49.000 tỷ đồng chuẩn bị khởi công vào sự kiện đặc biệt quan trọng

24-09-2025 - 15:58 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

An Giang khởi công, khánh thành 10 công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.

10 dự án hơn 49.000 tỷ đồng chuẩn bị khởi công vào sự kiện đặc biệt quan trọng- Ảnh 1.

An Giang chuẩn bị khởi công nhiều dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra trong ngày 2 - 3/10. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang. Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua quá trình sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tỉnh xác định 10 công trình, dự án khởi công, khánh thành chào mừng Đại hội.

Trong đó, khởi công 5 dự án tại đặc khu Phú Quốc, gồm: Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, tổng mức đầu tư 22.000 tỷ đồng; Đường ĐT.975, tổng mức đầu tư 2.500 tỷ đồng; Đại lộ APEC, tổng mức đầu tư 1.820 tỷ đồng; Hồ nước Cửa Cạn, tổng mức đầu tư 1.026 tỷ đồng; Trung tâm Hội nghị APEC, tổng mức đầu tư 21.860 tỷ đồng.

Đồng thời, tổ chức khởi công 4 công trình, dự án tại các xã, phường gồm: Cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá, tổng mức đầu tư 3.900 tỷ đồng; Tuyến đường vành đai song song với tuyến ĐT 942, địa điểm xã An Hội, tổng mức đầu tư 149,8 tỷ đồng; Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, tổng mức đầu tư 94,876 tỷ đồng; Nâng cấp, mở rộng đường Hương Lộ 11, tổng mức đầu tư 222,393 tỷ đồng. Khánh thành Trường THCS Phú Thọ, tổng mức đầu tư 72,432 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí trang trọng, phấn khởi hướng về Đại hội; chỉ đạo xây dựng phóng sự, mở chuyên mục tuyên truyền, giới thiệu điển hình tiên tiến, thành tựu nổi bật của 02 tỉnh trước sáp nhập và tầm nhìn phát triển trong nhiệm kỳ mới; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng Đại hội cũng đang diễn ra sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, niềm tin và kỳ vọng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Một số hoạt động cụ thể, như: tổ chức các cụm pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền Đại hội và kết quả phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Thông báo treo cờ Tổ quốc 05 ngày trước, trong và sau Đại hội (từ ngày 30/9 đến hết ngày 4/10).

Xây dựng chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội thành công tốt đẹp, trực tiếp trên sóng truyền hình An Giang. Thời gian lúc 19h00, ngày 3/10, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh. Dàn dựng chương trình nghệ thuật lưu diễn phục vụ ở cơ sở, thời gian từ ngày 10 đến ngày 20/9/2015; tại 10 xã, phường vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Tổ chức trực tiếp truyền hình, phát thanh phiên khai mạc và bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổ chức Triển lãm ảnh nghệ thuật về thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; danh lam thắng cảnh của tỉnh… Thời gian tổ chức 7 ngày (từ ngày 28/9 đến ngày 4/10); tại 2 địa bàn phường Rạch Giá và Long Xuyên. Tổ chức Khu triển lãm hình ảnh Đảng bộ tỉnh An Giang qua các thời kỳ Đại hội; Khu triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng 2025 - 2030. Thời gian tổ chức 5 ngày (từ ngày 1 đến ngày 5/10); tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh.

Trưng bày, giới thiệu khoa học công nghệ; quảng bá du lịch, giới thiệu sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Thời gian tổ chức 5 ngày (từ ngày 1 - 5/10). Tổ chức Ngày hội Du lịch, Ẩm thực kết hợp hội chợ xúc tiến thương mại, sản phẩm OCOP - Rạch Giá (quy mô 300 - 400 gian hàng). Thời gian tổ chức 9 ngày (từ ngày 27/9 đến ngày 5/10); tại Quảng trường Trần Quang Khải, phường Rạch Giá.

