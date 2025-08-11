10 nam diễn viên giàu nhất Hàn Quốc 2025: Song Joong Ki xếp thứ 3, nhìn tới hạng 1 mà tưởng chuyện đùa

Ngành giải trí Hàn Quốc không chỉ sản sinh ra những bộ phim ăn khách mà còn tạo nên những ngôi sao có khối tài sản khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Đối với các tài tử dưới đây, sự nổi tiếng chỉ là một phần, thứ giúp họ trở nên “siêu giàu” là mức cát-xê cao ngất, hợp đồng quảng cáo quốc tế và những khoản đầu tư khôn ngoan.

1. Kim Soo Hyun - 120 triệu USD

Kim Soo Hyun từ lâu đã là bảo chứng rating của truyền hình Hàn Quốc. Từ vai diễn chàng trai ngoài hành tinh trong My Love from the Star đến nhân vật đầy tổn thương trong It’s Okay to Not Be Okay hay chàng rể tài phiệt ở Queen of Tears, anh luôn thể hiện khả năng hóa thân linh hoạt, vừa có chiều sâu diễn xuất, vừa giữ sức hút đại chúng.

Mức cát-xê hiện tại của Kim Soo Hyun lên tới 600.000 USD/tập, thuộc top cao nhất lịch sử phim truyền hình Hàn. Điều bất ngờ là năm 2025, anh dính lùm xùm chấn động, phải đền bù một loạt hợp đồng quảng cáo lớn, mất gần hết nguồn thu từ thương hiệu và phải tham gia kiện cáo. Thế nhưng anh vẫn giữ ngôi vị số 1 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

2. Lee Min Ho - 110 triệu USD

Lee Min Ho là một trong những gương mặt hiếm hoi có sức ảnh hưởng toàn cầu bền bỉ hơn 15 năm. Sau cú hit Vườn Sao Băng, anh liên tiếp thành công với The Heirs, Legend of the Blue Sea, The King: Eternal Monarch, và gần đây là Pachinko - dự án quốc tế giúp anh mở rộng tên tuổi tại Mỹ và Nhật Bản.

Không chỉ kiếm tiền từ phim, Lee Min Ho còn là “gương mặt vàng” trong ngành quảng cáo, hợp tác với Gucci, BOSS, và nhiều nhãn hàng cao cấp. Anh sở hữu công ty sản xuất riêng, cho phép tự chủ nội dung và tăng lợi nhuận từ bản quyền. Với khối tài sản 110 triệu USD, Lee Min Ho là minh chứng sống cho chiến lược duy trì thương hiệu cá nhân song song với mở rộng kinh doanh.

3. Song Joong Ki - 95 triệu USD

Song Joong Ki bắt đầu nổi tiếng với Sungkyunkwan Scandal và The Innocent Man, nhưng bước ngoặt lớn đến từ Descendants of the Sun - siêu phẩm đưa anh lên hàng ngũ ngôi sao quốc tế. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu với Vincenzo và Reborn Rich, đồng thời thử sức ở Hollywood để mở rộng thị trường.

Nguồn thu của Song Joong Ki đến từ cát-xê cao, quảng cáo cho thương hiệu cao cấp và danh mục bất động sản gồm nhiều căn hộ sang trọng ở Seoul. Điều giúp anh khác biệt là cách chọn kịch bản vừa có yếu tố giải trí, vừa mang màu sắc mới, giữ được sự tò mò của khán giả suốt hơn một thập kỷ.

4. Hyun Bin - 90 triệu USD

Hyun Bin từng là “nam thần rom-com” của Hàn Quốc với My Name is Kim Sam-soon, nhưng chính Crash Landing on You mới đưa anh lên tầm cao mới. Bộ phim không chỉ lập kỷ lục rating mà còn giúp anh nhận loạt hợp đồng quảng cáo xa xỉ với Omega, Tom Ford và nhiều nhãn hàng quốc tế. Hyun Bin sở hữu hình ảnh sang trọng, đáng tin, phù hợp với các thương hiệu hướng đến phân khúc cao cấp. Ngoài ra, anh đầu tư vào bất động sản và công ty sản xuất phim, vừa đa dạng hóa nguồn thu, vừa củng cố vị thế lâu dài trong ngành.

5. Ji Chang Wook - 75 triệu USD

Ji Chang Wook bắt đầu với vai phụ nhưng nhanh chóng bứt phá qua Healer, The K2 và nhiều dự án hành động, giúp anh được mệnh danh là “ông hoàng phim hành động màn ảnh nhỏ”. Khả năng đóng cảnh mạo hiểm thật 100% khiến anh nổi bật so với nhiều bạn diễn cùng thời.

Cùng với cát-xê cao từ phim truyền hình và điện ảnh, Ji Chang Wook còn là gương mặt đại diện cho Calvin Klein và nhiều thương hiệu thời trang thể thao. Sức hút ổn định tại các thị trường như Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc cũng đảm bảo cho anh một lượng fan trung thành khổng lồ, yếu tố quan trọng để duy trì hợp đồng quảng cáo giá trị.

6. Lee Jung Jae - 65 triệu USD

Lee Jung Jae vốn là tài tử điện ảnh đình đám từ thập niên 1990, nhưng chính Squid Game đã biến anh thành hiện tượng toàn cầu. Sau thành công này, anh không ngủ quên trên chiến thắng mà tiếp tục chinh phục Hollywood với vai trò đạo diễn và diễn viên trong các dự án lớn.

Anh đồng sáng lập công ty quản lý Artist Company, đại diện cho nhiều ngôi sao hạng A, đồng thời đầu tư vào nhà hàng và bất động sản. Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm nghệ thuật và tư duy kinh doanh, Lee Jung Jae đang chứng minh mình là một trong những nghệ sĩ toàn diện nhất Hàn Quốc.

7. Park Seo Joon - 60 triệu USD

Park Seo Joon ghi dấu bằng những vai diễn đa dạng, từ Kill Me, Heal Me đến Itaewon Class, và gần đây là bước tiến lớn khi tham gia The Marvels của Marvel Studios. Sự xuất hiện của anh tại Hollywood mở ra cơ hội hợp tác với nhiều thương hiệu toàn cầu. Park Seo Joon hiện là đại sứ toàn cầu của Chanel, tham gia quảng bá cho nhiều thương hiệu thể thao, mỹ phẩm. Anh cũng đầu tư vào các công ty start-up, chứng tỏ tư duy mở rộng nguồn thu ngoài phim ảnh.

8. Gong Yoo - 55 triệu USD

Gong Yoo là hình mẫu diễn viên vừa có thể đóng phim thương mại ăn khách như Train to Busan, vừa có thể thành công ở mảng truyền hình với Goblin. Anh luôn lựa chọn kỹ lưỡng dự án để đảm bảo chất lượng và giá trị thương hiệu cá nhân. Hình ảnh trưởng thành, điềm đạm giúp Gong Yoo trở thành gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu xa xỉ, từ đồng hồ đến thời trang. Việc xuất hiện ít nhưng chất khiến anh luôn duy trì được giá trị hợp đồng ở mức cao.

9. Lee Byung Hun - 50 triệu USD

Lee Byung Hun là một trong số ít diễn viên Hàn thành công thực sự ở Hollywood với G.I. Joe, Red 2, và mới đây là Squid Game 2 - 3. Trong nước, anh vẫn giữ phong độ với các tác phẩm điện ảnh đoạt giải thưởng như Inside Men, The Man Standing Next. Ngoài diễn xuất, Lee Byung Hun còn sở hữu công ty BH Entertainment - nơi quản lý nhiều diễn viên đình đám. Hoạt động kinh doanh này mang lại nguồn thu ổn định và giúp anh duy trì tầm ảnh hưởng trong ngành.

10. So Ji Sub - 46 triệu USD

So Ji Sub khởi nghiệp với vai trò người mẫu, sau đó chinh phục khán giả bằng loạt phim đình đám như I’m Sorry, I Love You, Cain and Abel, Master’s Sun, Oh My Venus. Anh nổi tiếng với phong cách trầm lặng, kín tiếng nhưng sự nghiệp vẫn bền vững qua nhiều thế hệ khán giả.

Bên cạnh diễn xuất, So Ji Sub viết sách, làm đại sứ du lịch cho tỉnh Gangwon, tham gia các chiến dịch xã hội và sở hữu quán cà phê A Twosome Place tại Apgujeong-dong. Sự đa dạng nguồn thu cùng lối sống không phô trương giúp anh duy trì tài sản 46 triệu USD.

