Nam diễn viên nổi tiếng tiếp tục được giữ vị trí Phó Giám đốc sau sáp nhập đơn vị

10-08-2025 - 13:04 PM | Lifestyle

"Mình rất vinh dự được tiếp tục giữ vị trí Phó Giám đốc của đơn vị mới sau sáp nhập 3 đơn vị...", nam diễn viên chia sẻ.

Mới đây, diễn viên Minh Tiệp chia sẻ dòng trạng thái thông báo tin vui: anh tiếp tục được giữ vị trí Phó Giám đốc sau khi sáp nhập 3 đơn vị.

Nam diễn viên viết: "Ban giám đốc mới cùng đội ngũ cán bộ quản lý của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam - đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đơn vị hợp nhất sau sáp nhập của 3 đơn vị gồm:

1. Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam.

2. Trường quay Cổ Loa.

3.Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

Mình rất vinh dự được tiếp tục giữ vị trí Phó Giám đốc của đơn vị mới sau sáp nhập 3 đơn vị. Rất mong sẽ có nhiều tác phẩm điện ảnh, phim tài liệu và các hoạt động liên quan đến thể thao, văn hóa và du lịch được thực hiện tại trung tâm.

Cũng hy vọng và mong sẽ có nhiều đối tác hợp tác và cùng phát triển với Trung tâm trong tương lai. Được làm nghề là một điều vô cùng may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn lãnh đạo Bộ và Ban giám đốc đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi".

Chia sẻ của Minh Tiệp nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người thân và người hâm mộ.

Nam diễn viên nổi tiếng tiếp tục được giữ vị trí Phó Giám đốc sau sáp nhập đơn vị- Ảnh 1.

Hình ảnh Ban giám đốc mới cùng đội ngũ cán bộ quản lý của Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam được Minh Tiệp đính kèm chia sẻ.

Trước khi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Minh Tiệp từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Điện ảnh Ngọc Khánh thuộc Viện phim Việt Nam; Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam; Phó Giám đốc Trường quay Cổ Loa.

Minh Tiệp sinh năm 1977, quê Thanh Hóa, là cựu sinh viên ngành tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ. Anh bắt đầu sự nghiệp tại Đài Truyền hình Việt Nam và bước chân vào lĩnh vực phim ảnh từ năm 2001 với vai nhỏ trong Hoa cỏ may. Hai năm sau, anh có vai chính đầu tiên. Những bộ phim gây dấu ấn của Minh Tiệp gồm: Nấc thang mớiCảnh sát hình sựThế giới không có đàn bàHà Nội, Hà NộiLập trình cho trái tim...

Theo Li La

Đời sống pháp luật

