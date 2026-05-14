10 năm nhìn lại từ Metro số 1 TPHCM và vòng lặp mới tại khu Đông Bắc TP.HCM

Bài học 10 năm từ Metro số 1 TPHCM: Sợ mua nhầm giá hay sợ sai thời điểm?

Quay ngược thời gian trở về bối cảnh 10 năm trước, giai đoạn 2014-2015, nhiều người vẫn còn hoài nghi khi Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên mới bắt đầu đào móng. Tâm lý lo sợ metro chỉ là một "quy hoạch trên giấy", không thể được thực hiện hóa đã khiến không ít người chần chừ nhường lại cơ hội sở hữu bất động sản tại những khu vực đón đầu hạ tầng - nơi sau đó đã trở thành các tâm điểm tăng trưởng mạnh mẽ cả về giá trị an cư lẫn đầu tư cho thuê.

Trong khi đó, những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn đã sớm nhận ra rằng: nơi metro đi qua không chỉ là câu chuyện giao thông, mà còn là sự dịch chuyển của dân cư, thương mại, tiện ích và mặt bằng giá bất động sản trong tương lai.

Kết quả thực tại cho thấy, những khu vực dọc tuyến ngày nay (từ Thảo Điền, An Phú cho tới khu vực TP. Thủ Đức) đã trở thành các trung tâm sầm uất bậc nhất. Theo khảo sát từ CBRE, giá bất động sản tại các dự án quanh khu vực này đã ghi nhận biên độ tăng phi mã từ 1,5 đến 3,5 lần kể từ thời điểm mở bán, điển hình có những dự án đã vọt lên trên ngưỡng 100 triệu đồng/m2.

Bất động sản dọc tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã thiết lập mặt bằng giá kỷ lục chỉ sau một thập kỷ.

Nếu Metro số 1 từng mở ra một chu kỳ gia tăng giá trị mạnh mẽ cho khu Đông, thì việc tuyến Metro số 1 Thành phố mới - Suối Tiên hay còn gọi là tuyến Metro số 1 TPHCM nối dài chuẩn bị khởi công đang đặt ra một kịch bản tương tự. Dư địa này buộc các nhà đầu tư có tầm nhìn phải đặt ra bài toán: Liệu đây có phải là vòng lặp tăng trưởng tiếp theo cần được nhạy bén đón đầu trước khi mặt bằng giá mới được thiết lập?

Khu vực Đông Bắc - cực tăng trưởng lõi mới của TPHCM

Trục giao thông xương sống phía Đông Bắc TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa, trong đó tuyến Metro số 1 nối dài (dài 31,6km với 19 nhà ga từ Suối Tiên đến Tổ hợp WTC Gateway) do liên danh Becamex - Thaco đề xuất đang hoàn thiện pháp lý, ấn định mục tiêu khởi công vào Quý 1/2027.

Vượt ra ngoài chức năng kết nối giao thông, đại công trình 64.000 tỷ đồng này chính là "đòn bẩy" quyết định để đánh thức siêu dự án WTC Gateway, đồng thời kiến tạo một hành lang TOD sầm uất. Công trình giúp kết nối xuyên suốt hệ sinh thái thương mại, giải trí, văn phòng và mở rộng liên kết vùng hướng về Sân bay Long Thành. Từ đây, Đông Bắc TP.HCM nhanh chóng lột xác thành "cực tăng trưởng mới" – nơi thiết lập chuẩn mực an cư cận metro, làm việc liên vùng và kết nối mạch tiện ích trực tiếp đến cảng hàng không quốc tế.

Sự kết nối của trục giao thông 64.000 tỷ đồng sẽ chính thức xóa nhòa ranh giới hành chính, đưa khu vực giáp ranh hòa nhập vào vùng lõi TP.HCM mở rộng.

Metro số 1 trở lại và cơ hội sở hữu nhà chỉ với 6 triệu/ tháng

Dòng vốn đầu tư thường có xu hướng dịch chuyển trước hạ tầng. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy cơ hội sở hữu các sản phẩm bất động sản có dư địa tăng trưởng tốt đang dần trở nên khan hiếm, khi tỷ trọng nguồn cung mới tại khu vực Đông Bắc TP.HCM đang tập trung quá nhiều ở phân khúc từ 45 - 60 triệu đồng/m2. Bởi sức nóng của hạ tầng khiến quỹ đất đủ điều kiện phát triển dự án nhà ở quanh các ga Metro hiện nay ngày càng eo hẹp, tạo nên một cuộc cạnh tranh khốc liệt để sở hữu những vị trí cận ga - cận lộ.

Chính sự thiết lập mặt bằng giá cao cùng sự khan hiếm về quỹ đất đã dẫn đến việc thị trường bắt đầu tập trung tìm kiếm những lựa chọn có giá trị thực dọc hành lang Metro số 1 Thành phố mới - Suối Tiên, nơi Fenica - một khu căn hộ TOD được thiết kế dành cho giới trẻ đang trở thành cái tên thu hút sự quan tâm của giới quan sát.

Tọa lạc tại trung tâm phường Tân Đông Hiệp, dự án hưởng trọn lợi thế từ mô hình TOD khi nằm gần kề ga metro An Phú và ga S11. Không chỉ ghi điểm với thiết kế hiện đại, đi kèm chuỗi tiện ích khép kín chuẩn mực cho các gia đình trẻ, Fenica còn sở hữu lợi thế quy hoạch hiếm có với 4 mặt tiền đường, đảm bảo không gian sống thông thoáng và tiềm năng cho thuê, giao thương đắt giá.

Nhưng điều khiến Fenica thực sự tạo sóng trên thị trường không chỉ nằm ở vị trí. Điểm mấu chốt nằm ở cách dự án mở ra một phân khúc dễ tiếp cận hơn hẳn phần còn lại của khu Đông Bắc TP.HCM.

Nằm liền kề ga metro An Phú, căn hộ Fenica thu hút sự chú ý khi thiết lập chính sách thanh toán 6 triệu/tháng không cần vay ngân hàng

Trong khi tỷ trọng nguồn cung căn hộ mới quanh các trục hạ tầng lớn hiện đã dao động ở ngưỡng 45 - 60 triệu đồng/m², Fenica thiết lập một điểm tiếp cận tài chính cực kỳ "dễ thở" với phương án thanh toán chỉ 6 triệu đồng/tháng mà không cần vay ngân hàng. Sự xuất hiện của chính sách đột phá này không chỉ là giải pháp an cư hoàn hảo giúp người mua nhà gỡ bỏ áp lực tài chính, mà còn là cơ hội tích lũy tài sản chiến lược dành cho các nhà đầu tư nhạy bén đi trước hạ tầng.

Nhìn lại lịch sử, sự xuất hiện của tuyến Metro số 1 đã thay đổi hoàn toàn bản đồ giá trị BĐS của toàn khu Đông TP.HCM. Và hiện tại, khi tuyến metro số 1 Thành phố Mới - Suối Tiên chính thức đếm ngược đến ngày khởi công, thị trường bất động sản khu vực Đông Bắc một lần nữa được đặt vào thời điểm "chạy đà" mang tính quyết định trước một chu kỳ bứt tốc mới. Cơ hội luôn hiện hữu trên các trục hành lang hạ tầng, vấn đề giờ đây chỉ là: dòng vốn nào sẽ đủ nhạy bén để kịp bước lên trước khi một mặt bằng giá tiếp theo được thiết lập.