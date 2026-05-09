10 năm ở thuê giúp tôi nhận ra tầm quan trọng của 6 THÁNG TIỀN NHÀ

Có thể bạn cũng như tôi: Đã nghe đã đọc quá nhiều những thông tin đại loại rằng “quỹ dự phòng là thứ bắt buộc phải có”, nhất là trong bối cảnh làn sóng sa thải, công việc và thu nhập đều có thể biến mất bất cứ lúc nào. Đương nhiên, lời khuyên đó là đúng. Nhưng tôi nhận ra với những người đang đi thuê nhà, quỹ dự phòng đôi khi chính là quỹ chuyển nhà hoặc đơn giản hơn là 6 tháng tiền nhà!

Có những năm tôi chuyển nhà nhiều đến mức nhìn thùng carton là thấy sợ. Có lần vừa dọn vào chưa đầy 3 tháng thì chủ báo lấy nhà để… bán. Có lần khác, phòng cũ tăng giá đột ngột đúng lúc công việc tôi đang chững lại. Mỗi lần chuyển nhà là một lần “chảy máu dòng tiền”: Chi phí thuê dịch vụ chuyển đồ vài triệu, tiền cọc nhà mới, tiền đóng trước 2-3 tháng, tiền mua thêm kệ, rèm, ổ cắm, chưa kể những khoản lặt vặt mà lúc bình thường chẳng ai nghĩ tới.

Tôi từng có giai đoạn chỉ đủ tiền trả đúng tháng đó. Nghĩa là vừa đóng tiền nhà xong thì tài khoản gần như về 0. Thế nên không có tiền mua nhà cũng chẳng sao, chứ không có sẵn 6 tháng tiền nhà thì rất đáng lo đấy.

1. Người thuê nhà luôn là người phải thích nghi trước

Thuê nhà hơn chục năm, tôi nhận ra cảm giác bấp bênh là thứ rất khó biến mất hoàn toàn. Chủ nhà có thể bán nhà, sửa nhà, tăng giá hoặc lấy lại nhà bất cứ lúc nào. Có những chuyện hoàn toàn hợp lý với họ, nhưng với người thuê thì không.

Ngày trước, mỗi lần nghe chủ nhà nhắn “chị muốn trao đổi chút” là tôi bắt đầu lo. Không phải vì chuyện gì quá nghiêm trọng, mà vì tôi biết chỉ cần phải chuyển nhà gấp, mọi kế hoạch tài chính trong tháng sẽ đảo lộn ngay lập tức.

Khi có sẵn 6 tháng tiền nhà, cảm giác đó khác hẳn. Tôi không còn hoảng loạn khi gặp biến động. Nếu cần chuyển đi, tôi có thể bình tĩnh tìm chỗ phù hợp thay vì vội vàng thuê đại một nơi chỉ vì sợ không đủ tiền đặt cọc.

Nhiều người nghĩ quỹ dự phòng chỉ dành cho lúc thất nghiệp hay bệnh tật. Nhưng với người ở thuê lâu năm, đôi khi “quỹ chuyển nhà” mới là thứ cứu tinh thực sự.

2. Chuyển nhà chưa bao giờ chỉ là tiền thuê

Hồi mới đi làm, tôi từng nghĩ chỉ cần đủ tiền cọc và đóng tiền nhà tháng đầu tiên là đủ. Sau này mới hiểu, đó chỉ là chi phí “bề nổi”. Mỗi lần chuyển nhà là hàng loạt khoản chi đi kèm xuất hiện cùng lúc. Tiền thuê xe tải, tiền thuê người bê đồ, tiền vệ sinh, tiền mua đồ mới vì mỗi nhà 1 kích thước, đồ ở nhà cũ chưa chắc mang sang nhà mới mà dùng tiếp được. Và sự thật là những khoản này không quá lớn nếu tách riêng. Nhưng khi dồn vào cùng một thời điểm thì lại thành ra con số không nhỏ.

Tôi từng chuyển nhà trong trạng thái phải canh từng khoản vài trăm nghìn. Cảm giác cực kỳ mệt vì chuyện gì cũng phải tính toán. Sau vài lần như vậy, tôi bắt đầu để riêng một khoản cố định dành cho nhà cửa. Không đợi tới lúc cần mới xoay sở nữa.

3. Có tiền dự phòng giúp mình được quyền chọn nơi ở tốt hơn

Khi tài khoản không dư dả, mình sẽ ưu tiên nơi rẻ nhất thay vì nơi phù hợp nhất. Và nhiều khi cái “rẻ” đó lại khiến cuộc sống mệt hơn về lâu dài: phòng quá nóng, khu quá ồn, nhà vệ sinh xuống cấp hoặc đi làm quá xa. Kết cục là lại chuyển nhà.

Có thời gian tôi thuê một căn phòng giá mềm hơn gần 2 triệu mỗi tháng nên rất vui. Nhưng sau 3-4 tháng, tôi bắt đầu kiệt sức vì mỗi ngày mất gần 2 tiếng di chuyển từ nhà tới công ty, từ công ty về nhà. Tiền tiết kiệm được cuối cùng lại đổi bằng sức khỏe và sự mỏi mệt không ngày nào dứt. Từ lúc có quỹ dự phòng, tôi không còn phải quyết định trong tâm thế “có gì thuê nấy”. Tôi có thời gian đi xem nhiều chỗ hơn, cân nhắc kỹ hơn và chọn nơi khiến mình dễ thở hơn mỗi ngày.

Ở tuổi đi làm nhiều năm, tôi thấy nhà không chỉ là chỗ ngủ. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới năng lượng sống và làm việc của mình.

4. Quỹ thuê nhà là để mua cảm giác an toàn

Tôi từng nghĩ cảm giác an toàn sẽ đến từ việc có nhà riêng. Nhưng sau nhiều năm ở thuê, tôi nhận ra trước khi mua được nhà, mình vẫn cần học cách tạo cảm giác ổn định cho chính mình trước đã.

Với tôi bây giờ, 6 tháng tiền nhà không đơn thuần là một con số. Nó là cảm giác dù công việc có chững lại vài tháng, dù có phải chuyển nhà đột xuất hay gặp chuyện bất ngờ, tôi vẫn chưa rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Nó giúp tôi ngủ ngon hơn. Giúp tôi bớt cảm giác “chỉ cần xảy ra một chuyện là mọi thứ vỡ kế hoạch”. Và quan trọng nhất, nó khiến cuộc sống ở thuê bớt mong manh hơn rất nhiều.

10 năm ở thuê khiến tôi hiểu một điều khá thực tế: Đôi khi trưởng thành không nằm ở việc kiếm được bao nhiêu tiền, mà là mình chuẩn bị tốt tới đâu cho những kịch bản tệ có thể sẽ xảy ra. Với tôi, chuyển nhà chính là một trong số đó.