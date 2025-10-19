Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất

19-10-2025

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất

Mười năm trước, tôi nghĩ rằng tiêu tiền để “tận hưởng cuộc sống” là đúng. Giờ bước sang tuổi 40, nhìn lại số tiền hơn 1 tỷ đồng đã trôi qua vì những lần mua sắm vô tội vạ, tôi chỉ muốn quay lại khuyên chính mình: có những khoản chi nghe thì hợp lý, nhưng thật ra chỉ khiến ta nghèo nhanh hơn.

1. Ảnh cưới tiền triệu – treo vài năm rồi cất kho

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất- Ảnh 1.

Khi cưới, tôi nghĩ “chỉ một lần trong đời, phải chọn bộ ảnh đẹp nhất”. Tôi chi hơn 40 triệu đồng cho album cưới, khung ảnh, váy phụ kiện…

Giờ, sau 10 năm, những bức ảnh ấy nằm dưới đáy tủ. Nhà tôi giờ treo toàn ảnh con.

Bài học: Những kỷ niệm quý giá không nằm ở chi phí bạn bỏ ra, mà ở khoảnh khắc bạn giữ lại.

2. Vay tiền mua xe cho bằng bạn bè

Khi thấy ai cũng có ô tô đẹp, tôi vay ngân hàng gần 600 triệu để mua xe sang, dù thu nhập chỉ ở mức trung bình. Cảm giác tự hào kéo dài 3 tháng, còn nợ thì kéo dài 5 năm. Xe mất giá, phí bảo dưỡng và bảo hiểm chồng chất – đến lúc bán lại, lỗ hơn nửa giá trị.

Xe chỉ là phương tiện, không phải biểu tượng của giá trị bản thân.

3. Đăng ký đủ loại “thẻ thành viên”

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất- Ảnh 2.

Tôi từng có: thẻ gym, thẻ spa, thẻ siêu thị, thẻ làm tóc… Tổng cộng chi hơn 30 triệu đồng, nhưng phần lớn không dùng hết lượt. Có những nơi tôi chỉ đi 2 lần rồi… quên luôn. Thẻ rẻ chưa chắc tiết kiệm – vì nếu bạn không dùng, đó là tiền mất hoàn toàn.

Chỉ nên mua gói thành viên khi chắc chắn bạn sẽ dùng thường xuyên.

4. Mua trang sức thương hiệu thay vì vàng thật

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất- Ảnh 3.

Thời trẻ, tôi mê trang sức của các hãng lớn. Mỗi chiếc vòng hay đôi bông tai vài triệu đến cả chục triệu, chỉ vì “đẹp và hợp trend”. Giờ thì chúng chỉ là… hộp trang trí trong ngăn tủ, vì không còn hợp phong cách.

Nếu ngày đó tôi mua vàng, chỉ cần vài lượng thôi, bây giờ giá trị đã tăng gấp đôi.

Thay vì mua cái “lấp lánh” nhất, hãy mua thứ có thể giữ giá lâu nhất.

5. Nghiện mua “hộp mù” và đồ sưu tầm

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất- Ảnh 4.

Tôi từng chi cả chục triệu chỉ để “mở hộp bất ngờ” – từ mô hình nhân vật, thú bông đến đồ lưu niệm.

Lúc đầu vui, sau thì chán, vì có những món giống hệt nhau. Giờ ngồi dọn nhà, thấy hơn 4 thùng carton toàn đồ “đáng yêu vô dụng”.

Cảm giác bất ngờ chỉ kéo dài vài giây, nhưng hậu quả tài chính kéo dài vài năm.

6. Mua đồ gia dụng theo trào lưu

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất- Ảnh 5.

Khi mạng xã hội rộ lên “bếp xịn như Hàn Quốc”, tôi cũng mua nồi chiên không dầu, máy ép chậm, máy làm bánh mì… Tổng thiệt hại gần 25 triệu đồng. Một nửa trong số đó dùng được vài lần rồi cất tủ.

Trước khi mua, hãy tự hỏi: “Nếu không có nó, tôi có thực sự khổ không?”

7. Chi tiền cho các sản phẩm làm đẹp “thần kỳ”

10 năm tiêu hơn mấy trăm triệu vì mua sắm bốc đồng, đây là 7 khoản chi khiến tôi hối hận nhất- Ảnh 6.

Tôi từng mua máy nâng cơ, mặt nạ ánh sáng, serum chống lão hóa đắt đỏ… vì tin vào quảng cáo “trẻ ra 10 tuổi”. Tổng cộng hơn 60 triệu đồng, nhưng kết quả chẳng khác gì kem dưỡng bình dân.

Làm đẹp là đầu tư, nhưng đầu tư khôn ngoan là biết dừng trước khi bị đánh thuế IQ.

Kết luận: Tiêu tiền không xấu – nhưng tiêu mà không nghĩ mới là sai

Sau 10 năm, tôi không tiếc vì đã từng “sống vui”, mà tiếc vì không biết phân biệt giữa niềm vui và sự bốc đồng. Nếu tôi tiết kiệm 1/3 số đó, giờ tôi đã có hơn 300 triệu đồng, đủ làm quỹ đầu tư hay dưỡng già.

Tiền không biến mất – nó chỉ chuyển từ ví người thiếu kế hoạch sang ví người có kế hoạch. Học cách tiêu thông minh chính là bài học tài chính quan trọng nhất tuổi trưởng thành.

Tuổi 45 tôi ngỡ ngàng nhận ra: 5 khoản chi tưởng nhỏ mà âm thầm rút cạn tài chính suốt bao năm

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

