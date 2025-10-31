10 tháng gần 100 triệu lượt khách qua cảng hàng không Việt Nam

Theo thống kê mới nhất của Cục Hàng không Việt Nam (HKVN), trong 10 tháng đầu năm 2025, tổng lượng hành khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước đạt gần 100 triệu lượt, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm 2024.

Khách quốc tế đạt 38 triệu lượt (tăng gần 11%), còn khách nội địa vượt 61 triệu lượt (tăng hơn 4%). Sản lượng hàng hóa qua cảng hàng không đạt hơn 1 triệu tấn, tăng tới 15% so với cùng kỳ năm trước - cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của vận tải hàng không cả ở mảng hành khách lẫn hàng hóa.

Tổng thị trường vận tải hàng không đạt gần 69 triệu khách, tăng gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách quốc tế chiếm 38 triệu lượt (tăng gần 11%) và khách nội địa đạt gần 31 triệu lượt (tăng hơn 4%).

38 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam (tăng gần 11%) trong 10 tháng năm nay, so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: NIA.

Các hãng hàng không Việt Nam cũng ghi nhận kết quả tích cực với gần 47 triệu lượt khách vận chuyển, tăng hơn 4%. Trong đó, khách quốc tế đạt gần 16 triệu lượt (tăng gần 4%) và khách nội địa hơn 31 triệu lượt (tăng hơn 4%).

Riêng trong tháng 10, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không đạt gần 9 triệu lượt, tăng hơn 5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 3 triệu lượt (tăng hơn 7%), còn khách nội địa đạt hơn 5 triệu lượt (tăng hơn 4%).

Các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển hơn 4 triệu khách trong tháng 10, tăng hơn 1% so với tháng 9. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 1 triệu lượt, khách nội địa hơn 2 triệu lượt.

Có thể thấy, mức tăng trưởng nêu trên của ngành hàng không phản ánh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi và bùng nổ, đặc biệt nhờ sự khởi sắc của thị trường du lịch và hoạt động thương mại, dịch vụ.

Mức tăng trưởng ngành hàng không phản ánh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tiếp tục phục hồi và bùng nổ. Ảnh: NIA.

Theo Cục HKVN, trong cơ cấu thị trường, khách quốc tế ghi nhận mức tăng cao khi Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Khách nội địa duy trì đà tăng ổn định, đóng góp lớn vào tổng sản lượng. Các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc đều ghi nhận lượng hành khách vượt kế hoạch.

Với đà tăng trưởng ổn định ở cả khách quốc tế và nội địa, cùng với mức tăng hai con số ở mảng hàng hóa, ngành hàng không Việt Nam đang cho thấy tín hiệu phục hồi vững chắc sau giai đoạn trầm lắng do biến động kinh tế và thị trường.

Sự khởi sắc này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong những tháng cuối năm 2025, khi nhu cầu du lịch quốc tế và nội địa đều tăng mạnh, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Giới chuyên gia đánh giá, với tốc độ tăng trưởng hiện nay, sản lượng hành khách qua các cảng hàng không Việt Nam năm nay có thể cán mốc gần 120 triệu lượt, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành du lịch, logistics và kinh tế quốc gia.