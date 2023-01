10 xe nông sản xuất sang Trung Quốc qua cửa khẩu Lào Cai ngày mùng Một Tết

Sáng 21/1 (30 Tết), trao đổi với Tiền Phong , ông Vương Trinh Quốc - Trưởng ban quản lý các khu Kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, công tác đảm bảo hoạt động tại các cửa khẩu dịp Tết đã được lên kế hoạch một cách cụ thể.

Theo đó, Ban quản lý yêu cầu các đơn vị tham gia quản lý cửa khẩu xây dựng kế hoạch trực tết tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu, lối mở; đảm bảo các lực lượng có lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trong những ngày Tết. Các ngành duy trì 30 đến 50% quân số để giải quyết thủ tục.

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, ngày 30 Tết, doanh nghiệp vẫn có hàng xuất nhập khẩu, chủ yếu là hàng nhập khẩu.



Vào ngày mai (mùng Một Tết), doanh nghiệp dự kiến xuất 10 xe gồm chôm chôm, mít, xoài (công ty Hòa Hưng). Nhập khẩu có 10 doanh nghiệp đăng ký (số lượng tùy thuộc vào việc hàng về cửa khẩu, dự kiến 55 xe).

Ngày mùng Hai Tết, doanh nghiệp dự kiến xuất 20 xe thanh long, mít, xoài. Nhập khẩu vẫn chủ yếu là hàng rau, củ, quả.

Trong khi đó, các doanh nghiệp kho bãi vẫn hoạt động bình thường. Công nhân bốc xếp được các doanh nghiệp nhập khẩu chủ động lên kế hoạch nên đảm bảo thông quan ngay.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ được các lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng và tổ bảo vệ của các doanh nghiệp duy trì đảm bảo không có sự cố mất an toàn trong dịp Tết.

Hiện nay, còn khoảng 10 lái xe chưa có hàng bốc về xuôi vẫn chờ và đón Tết tại bãi DX 2. Trong khu vực cửa khẩu còn 15 xe chở hàng than củi chờ xuất khẩu (do phía Trung Quốc chưa có kế hoạch đón hàng).

Tại cửa khẩu ga đường sắt Lào Cai, ngày 30 Tết có một mác tàu 14 toa chở lưu huỳnh tái xuất. Ngày mùng Một Tết không có doanh nghiệp đăng ký. Ngày mùng Hai Tết có một mác tàu 14 toa chở lưu huỳnh tái xuất.

Tại cửa khẩu quốc tế đường bộ Lào Cai, từ ngày 8/1 mở lại hoạt động xuất nhập cảnh đến nay, trung bình hàng ngày có 400 – 500 lượt khách đi và về. Hoạt động du lịch chưa được nối lại, một số đơn vị dự kiến đón khách đi bằng hộ chiếu dán visa thăm thân tại Lào Cai (thời gian dự kiến sau mùng Năm Tết).