Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ

01-11-2025 - 10:51 AM | Lifestyle

Ở Tô Châu, một nhóm bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z đang chọn sống trong viện dưỡng lão – nơi họ chỉ trả 300 nhân dân tệ/tháng (khoảng 1,1 triệu đồng) cho phòng ở, kèm bữa ăn và dịch vụ cơ bản.

Ở chung với bà – và bắt đầu “cuộc sống thử” trong viện dưỡng lão

1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 1.

Mô hình "hòa nhập liên thế hệ" này đang tạo nên làn sóng thảo luận lớn về cách người trẻ tìm kiếm chỗ ở giá rẻ và những giá trị tài chính – xã hội mới.

Câu chuyện bắt đầu khi một cô gái 27 tuổi ở Chiết Giang quyết định chuyển vào viện dưỡng lão sống cùng bà ngoại. “Vừa gần nơi làm việc, vừa tiện chăm bà”, cô chia sẻ. Với tiền thuê chỉ 1.500 tệ/tháng (khoảng 5,5 triệu đồng), cô có phòng riêng, bữa sáng và tối đầy đủ, cộng thêm không gian sinh hoạt chung – nơi những người trẻ và người già cùng đọc sách, tập thể dục, hoặc học cách dùng điện thoại.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền, trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Nhiều người gọi đây là “cuộc sống xuyên thế hệ” – vừa giúp người trẻ tiết kiệm tiền thuê nhà, vừa giúp người già có bạn bầu bạn.

Khi Gen Z chọn ở viện dưỡng lão: Mô hình tài chính mới ra đời

1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 2.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 3.

Tại Tô Châu, mô hình “hòa nhập liên thế hệ – intergenerational living” được triển khai từ năm 2023. Theo đó, người trẻ có thể giảm tiền thuê nhà bằng cách dành thời gian phục vụ cộng đồng:

- 10 giờ tình nguyện mỗi tháng = giảm còn 300 tệ (khoảng 1 triệu đồng) tiền thuê.

- 20 giờ tình nguyện = chỉ phải trả 200 tệ (≈ 680.000 đồng).

Một số bạn trẻ gọi đây là “ở trọ bằng thời gian” – một dạng đầu tư ngược, nơi họ dùng sức trẻ và thời gian để đổi lấy chi phí sinh hoạt thấp hơn.

“Thuê nhà ngoài kia rẻ nhất cũng 1.400 tệ. Ở đây, chỉ 300 tệ mà còn được ăn hai bữa. Tôi không chỉ tiết kiệm được tiền mà còn học được nhiều điều từ các cụ”, Wei Qianqian, 22 tuổi, kế toán, chia sẻ.

10 giờ tình nguyện đổi lấy 1 tháng chi phí thấp – và nhiều trải nghiệm đáng giá

1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 4.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 5.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 6.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 7.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 8.

Công việc của Qianqian là dạy các cụ cách dùng điện thoại: cài báo thức, bật đèn pin, gửi ảnh, gọi video... Cô nói: “Lúc đầu tôi dạy vì nhiệm vụ, sau đó dạy vì thấy vui. Cảm giác như mình đang giúp bà mình ở nhà vậy”.

Chiều cuối tuần, cô cùng các cụ làm đồ thủ công, học nhảy, hoặc tổ chức cuộc thi ảnh “thời trang dopamine”. “Tôi đã vượt 10 giờ phục vụ mỗi tháng, nhưng viện chưa bao giờ nhắc. Họ xem tôi như người nhà”, cô cười.

Tiền thuê chỉ là con số. Cái cô nhận lại – là cảm giác gắn kết, là niềm vui khi một cụ 70 tuổi lần đầu biết gửi ảnh qua mạng.

Khi sống chung giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị của thời gian

Không chỉ có sinh viên hay người mới đi làm, một số người đã ổn định nghề nghiệp cũng tham gia. Trương Văn Văn, 32 tuổi, trợ lý tâm lý, chia sẻ: “Tiền thuê rẻ là một lý do, nhưng lý do lớn hơn là tôi có thể dùng chuyên môn để giúp các cụ vượt qua cảm giác cô đơn. Họ dạy tôi cách kiên nhẫn – điều mà không trường đại học nào dạy.”

Còn Trương Tấn, 22 tuổi, nhân viên ngành xây dựng, thì coi đây là “trường học thứ hai”:

“Tôi làm việc 20 tiếng mỗi tháng, hỗ trợ các cụ tập thể dục, làm thủ công. Họ kể cho tôi nghe cả chuyện nghề, chuyện đời. Tôi hiểu ra rằng, giá trị của mình không chỉ nằm ở tiền lương, mà ở việc mình có ích cho ai đó”.

1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 9.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 10.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 11.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 12.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 13.

Một lối sống tài chính thông minh: Ít tiền, nhiều giá trị

Giữa thời điểm giá thuê nhà ở Trung Quốc và nhiều thành phố châu Á tăng nhanh, mô hình này mở ra một lựa chọn thực tế: “chia sẻ không gian – chia sẻ trách nhiệm.”

Với 300 tệ/tháng (1,1 triệu đồng), người trẻ không chỉ giảm chi phí cố định, mà còn được hưởng lợi từ:

- Môi trường an toàn, có quản lý, bữa ăn rẻ và đủ dinh dưỡng;

- Không phải lo đặt cọc, hợp đồng dài hạn;

- Cơ hội học hỏi và hình thành “kỹ năng mềm” trong giao tiếp, chăm sóc và quản lý thời gian.

Một số chuyên gia gọi đây là “mô hình sống cân bằng chi phí – cảm xúc” (Cost & Connection Living): người trẻ được rèn thói quen tiết kiệm, còn người già có thêm niềm vui tuổi xế chiều.

1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 14.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 15.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 16.
1,1 triệu/tháng – thế hệ sinh sau năm 2000 “đổi thời gian lấy chỗ ở”: Mô hình tài chính lạ đang thu hút giới trẻ- Ảnh 17.

“Ở đây tôi không cảm thấy mình nghèo – chỉ thấy mình đang sống có ý nghĩa”

Wei Qianqian nói, trước đây cô từng thấy cô đơn khi thuê trọ một mình. “Giờ tôi sống cùng những người lớn tuổi hơn mình cả nửa thế kỷ, nhưng lại thấy ấm lòng hơn bao giờ hết.”

Cô dành phần lương tiết kiệm được để học chứng chỉ CPA – kế toán chuyên nghiệp. “Tôi nhận ra, tiết kiệm không chỉ là cắt giảm chi tiêu, mà là biết dùng tiền mua được thời gian và bình yên”.

Kết lại

Khi thế hệ sinh sau năm 2000 bước vào cuộc sống độc lập với áp lực nhà ở, công việc và tài chính, họ đang âm thầm định nghĩa lại “ở đâu là sống tốt”.

Ở viện dưỡng lão, giữa những cụ già tràn năng lượng và những bạn trẻ đang học cách sống chậm, một mô hình kinh tế – xã hội mới đang hình thành:

Tiền thuê rẻ không chỉ là cứu cánh tài chính, mà còn là cơ hội đầu tư cho một lối sống biết chia sẻ và biết lắng nghe.

Ở tuổi trung niên nên mua vàng hay gửi tiết kiệm? Tôi đã thử cả 2 cách trong 1 năm và rút ra bài học lớn thay đổi hẳn tư duy tài chính

Theo Phương Trần

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chàng rể gốc Dubai được người nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đối đãi thế nào?

Chàng rể gốc Dubai được người nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đối đãi thế nào? Nổi bật

Doanh nhân chi tiền xây nhà 4 tầng to nhất làng cho bố mẹ dưỡng già, đủ chỗ cho đại gia đình 30 thành viên chung sống: “Tôi lãi bất ngờ”

Doanh nhân chi tiền xây nhà 4 tầng to nhất làng cho bố mẹ dưỡng già, đủ chỗ cho đại gia đình 30 thành viên chung sống: “Tôi lãi bất ngờ” Nổi bật

Á hậu Trái Đất Việt Nam 2025 thành tâm điểm chú ý

Á hậu Trái Đất Việt Nam 2025 thành tâm điểm chú ý

11:58 , 01/11/2025
Quán phở duy nhất bên hồ Gươm sắp phải di dời sau gần 70 năm

Quán phở duy nhất bên hồ Gươm sắp phải di dời sau gần 70 năm

11:51 , 01/11/2025
Hòa Minzy nợ Văn Toàn bao nhiêu tiền?

Hòa Minzy nợ Văn Toàn bao nhiêu tiền?

11:22 , 01/11/2025
Dàn mỹ nhân showbiz lấy chồng đại gia: Không sung sướng như tưởng tượng!

Dàn mỹ nhân showbiz lấy chồng đại gia: Không sung sướng như tưởng tượng!

09:40 , 01/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên