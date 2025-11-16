Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

110 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

16-11-2025 - 14:28 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách công an một số tỉnh vừa công bố, nhiều chủ xe bị phạt nguội lỗi vượt đèn đỏ.

Công an nhiều địa phương vừa công bố danh sách các phương tiện vi phạm giao thông bị phạt nguội, chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ. Tại Ninh Bình, Phòng Cảnh sát giao thông cho biết từ ngày 4/11/2025 đến 11/11/2025, hệ thống camera giám sát đã ghi nhận 20 trường hợp vi phạm, trong đó có 15 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông. Danh sách gồm:

35A-142.97 (4/11/2025), 90A-393.62 (4/11/2025), 35A-356.97 (5/11/2025), 99A-806.23 (5/11/2025), 90A-109.49 (6/11/2025), 35E-003.65 (8/11/2025), 29A-930.24 (8/11/2025), 38A-578.89 (8/11/2025), 90A-255.26 (8/11/2025), 35H-037.77 (8/11/2025), 35A-240.96 (9/11/2025), 35H-037.78 (9/11/2025), 18A-338.60 (9/11/2025), 90A-038.08 (9/11/2025), 35D-000.78 (9/11/2025).

Lực lượng chức năng Ninh Bình khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ quy định để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Ngày 14/11, Công an Lâm Đồng cũng công bố kết quả tổng hợp từ ngày 21/9/2025 đến 31/10/2025, ghi nhận 95 phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và bị xử lý phạt nguội. Tổng cộng 110 xe ở hai địa phương nằm trong danh sách nên nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định.

110 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

95 phương tiện vi phạm lỗi vượt đèn đỏ và bị xử lý phạt nguội.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & Pháp luật

Nghị định 168

