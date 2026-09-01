12 mẹo dọn nhà từ cư dân mạng khiến nhiều người bất ngờ: Toàn cách đơn giản nhưng xử lý đúng những chỗ khó làm sạch nhất

Dọn nhà không khó, nhưng có những vị trí càng lau càng thấy mất sức. Đó thường là những nơi nhỏ, hẹp, nhiều khe kẽ hoặc dễ tích tụ cặn bẩn như lưới cửa sổ, mạch gạch, gioăng cao su máy giặt, vòi sen, chân tường…

Chính vì vậy, những mẹo dọn dẹp được chia sẻ trên mạng đôi khi lại rất đáng tham khảo. Điểm chung của 12 cách dưới đây là không quá cầu kỳ, dụng cụ phần lớn có sẵn trong nhà và quan trọng nhất là giúp giảm đáng kể thời gian cọ rửa.

1. Làm sạch lưới cửa sổ mà không cần tháo xuống

Với loại lưới chống muỗi có thể tháo rời, cách đơn giản nhất vẫn là mang xuống, xịt nước rồi chà sạch. Tuy nhiên, nhiều căn hộ sử dụng loại lưới cố định nên việc vệ sinh trở nên khá mất thời gian.

Thay vì dùng một chiếc khăn nhỏ lau từng chút, có thể bọc khăn ẩm hoặc miếng lau quanh đầu cây lau kính, cây gạt hoặc dụng cụ lau bản rộng rồi kéo trực tiếp trên bề mặt lưới. Diện tích tiếp xúc lớn giúp mỗi lần lau xử lý được một vùng rộng hơn.

Điểm quan trọng là phải làm ẩm khăn trước khi lau. Nếu chà lưới khi còn khô, bụi rất dễ bay ngược vào phòng, khiến công việc dọn dẹp càng thêm vất vả.

2. Mạch gạch đen không nhất thiết phải mua nước tẩy chuyên dụng

Sàn nhà có thể đã được lau rất sạch nhưng chỉ cần những đường ron gạch chuyển màu xám đen, toàn bộ không gian vẫn tạo cảm giác cũ và bẩn.

Một mẹo khá đơn giản là hòa một lượng nhỏ bột giặt với nước ấm, làm ướt miếng cọ rồi chà dọc theo đường ron. Sau đó cần dùng khăn sạch lau khô ngay để cuốn hết phần nước bẩn còn sót lại.

Với khu vực sàn rộng, có thể làm từng đoạn nhỏ thay vì làm ướt toàn bộ mặt sàn cùng lúc. Ngoài ra, nếu phải quỳ hoặc cúi lâu, nên sử dụng miếng đệm đầu gối và thay đổi tư thế thường xuyên để tránh đau lưng, đau khớp.

3. Gioăng cao su máy giặt cửa trước bị mốc

Gioăng máy giặt là một trong những nơi dễ bị bỏ quên nhất. Sau mỗi lần giặt, nước và cặn bẩn có thể đọng lại trong các nếp gấp của gioăng cao su. Nếu cửa máy giặt đóng kín ngay sau khi sử dụng, môi trường ẩm càng dễ khiến nấm mốc xuất hiện.

Cách tốt nhất vẫn là phòng ngừa: sau khi giặt, lau khô gioăng và hé cửa máy một thời gian.

Nếu gioăng đã xuất hiện những chấm mốc đen, có thể sử dụng sản phẩm tẩy nấm mốc hoặc dung dịch chứa chlorine phù hợp theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi sử dụng cần đeo găng tay, mở cửa thông gió và tuyệt đối không trộn chất tẩy chứa chlorine với giấm, axit hoặc các chất tẩy rửa khác.

Sau khi xử lý, lau và xả sạch khu vực tiếp xúc trước khi tiếp tục sử dụng máy.

4. Các góc phòng tắm bị mốc đen

Khe tiếp giáp giữa tường và sàn, mép bồn rửa, đường silicone quanh bồn cầu hay khu vực quanh vòi nước đều dễ xuất hiện nấm mốc vì thường xuyên ẩm ướt.

Với những vết mốc nhẹ, nên vệ sinh bằng chất tẩy phù hợp với vật liệu rồi làm khô hoàn toàn. Những vết mốc bám trên silicone có thể cần sản phẩm chuyên dụng hoặc phải thay lớp keo mới nếu nấm mốc đã ăn sâu.

Quan trọng hơn cả là xử lý nguyên nhân: tăng thông gió, bật quạt hút ẩm sau khi tắm và hạn chế để nước đọng lâu trong các góc.

5. Xử lý cặn vôi trên vòi sen bằng axit citric

Sau thời gian dài sử dụng, đầu vòi sen thường xuất hiện một lớp cặn trắng, đặc biệt ở những khu vực có nguồn nước cứng. Cặn tích tụ quanh lỗ phun có thể khiến tia nước yếu hoặc phun không đều.

Có thể pha axit citric với nước theo hướng dẫn trên bao bì, đổ vào một chiếc túi rồi bọc quanh đầu vòi sen để phần có cặn được ngâm trong dung dịch. Sau một khoảng thời gian, tháo túi ra và xả lại bằng nước sạch.

Những lỗ phun vẫn còn cặn có thể được làm sạch nhẹ nhàng bằng bàn chải mềm hoặc tăm, tránh dùng vật sắc nhọn làm hỏng đầu phun.

Cách tương tự cũng có thể áp dụng với một số vòi nước và ấm đun nước, miễn là nhà sản xuất cho phép sử dụng chất tẩy có tính axit.

6. Kính phòng tắm đóng cặn trắng

Vách kính nhà tắm là vị trí rất dễ xuất hiện những vệt trắng đục do khoáng chất trong nước bám lại.

Nếu bề mặt phù hợp, có thể dùng dung dịch axit citric hoặc hỗn hợp giấm trắng pha loãng để làm mềm cặn, sau đó lau lại bằng khăn hoặc miếng bọt biển mềm. Nên thử trước trên một vùng nhỏ và rửa sạch sau khi vệ sinh.

Tuy nhiên, đây là mẹo không nên áp dụng tùy tiện cho mọi vật liệu. Đá cẩm thạch, đá tự nhiên và một số loại bề mặt nhạy cảm với axit có thể bị mất độ bóng hoặc ăn mòn. Với những bề mặt này, chất tẩy trung tính sẽ an toàn hơn.

7. Làm sạch cặn quanh lỗ thoát nước bồn rửa

Khu vực quanh lỗ thoát nước thường tích tụ đồng thời cặn nước, xà phòng và bụi bẩn nên chỉ lau bằng khăn ướt rất khó sạch.

Với bồn rửa bằng inox hoặc vật liệu chịu được axit nhẹ, có thể dùng giấm trắng pha loãng kết hợp một lượng nhỏ nước rửa chén, thoa lên khu vực cần làm sạch, để trong thời gian ngắn rồi chà bằng miếng bọt biển mềm.

Sau đó cần xả thật kỹ bằng nước sạch và lau khô. Một bước nhỏ này cũng giúp hạn chế vệt nước quay trở lại quá nhanh trên bề mặt inox.

8. Kệ inox phòng tắm bám bẩn

Kệ dạng lưới có ưu điểm là thoáng và ít đọng nước, nhưng chính các thanh inox đan xen lại tạo thành rất nhiều khe nhỏ khó lau.

Thay vì cọ từng thanh ngay từ đầu, có thể xịt chất tẩy phù hợp lên toàn bộ bề mặt, để một vài phút cho lớp bẩn mềm ra rồi mới chà bằng bàn chải hoặc miếng bọt biển.

Sau khi làm sạch, xả kỹ bằng nước và lau khô. Nếu có thể, mỗi tuần nên xả nhanh kệ một lần thay vì để cặn tích tụ trong nhiều tháng rồi mới xử lý.

9. Mặt bàn đá thạch anh bị ố vàng

Mặt bàn bếp sáng màu thường lộ rõ vết trà, cà phê, dầu mỡ hoặc các vết ngấm màu từ thực phẩm. Nếu để quá lâu, chúng có thể tạo thành những vùng loang rất khó chịu.

Trước hết nên dùng nước ấm và chất tẩy trung tính. Với vết cứng đầu, chỉ nên sử dụng sản phẩm mạnh hơn nếu nhà sản xuất mặt đá cho phép.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng mọi loại đá thạch anh đều chịu được chlorine nồng độ cao. Hóa chất mạnh có thể ảnh hưởng lớp hoàn thiện hoặc làm đổi màu một số bề mặt. Thử ở góc khuất trước khi xử lý diện rộng vẫn là bước cần thiết.

10. Lau chân tường mà không phải cúi người

Chân tường thường xuyên bị bỏ quên bởi muốn lau sạch, người dọn phải cúi hoặc ngồi xổm dọc theo cả căn phòng.

Một mẹo khá tiện là dùng cây lau có đầu nhỏ hoặc dụng cụ cán dài, quấn một chiếc khăn ẩm quanh đầu rồi kéo dọc theo chân tường.

Cách này đặc biệt phù hợp với bụi thông thường và những vết bẩn nhẹ. Với vết bám lâu ngày, có thể lau sơ một lượt để làm mềm trước, sau đó xử lý riêng những chỗ khó sạch.

11. Xô, bình nhựa bị bám rêu ở bên trong

Những chiếc xô hoặc bình nhựa thường xuyên chứa nước nhưng ít được cọ rửa có thể hình thành lớp nhớt hoặc rêu xanh ở mặt trong.

Với đồ có miệng hẹp khó đưa tay vào, một mẹo thường được áp dụng là cho vào một ít hạt gạo cùng nước và chất tẩy rửa phù hợp rồi lắc mạnh. Các hạt gạo tạo ma sát, giúp đánh bật lớp bẩn bám trên thành.

Sau đó phải súc rửa thật kỹ nhiều lần. Nếu vật dụng dùng để chứa nước uống hoặc thực phẩm, nên ưu tiên phương pháp và chất tẩy được nhà sản xuất khuyến nghị, tránh sử dụng hỗn hợp hóa chất tùy tiện.

12. Gỡ móc dán mà không làm hỏng tường

Móc dán tiện khi lắp nhưng thường để lại lớp keo rất khó xử lý khi tháo.

Thay vì kéo mạnh, hãy dùng máy sấy tóc làm ấm miếng dán trong thời gian ngắn để lớp keo mềm ra, sau đó bóc từ từ. Phần keo còn lại có thể xử lý bằng dung dịch tẩy keo hoặc cồn nếu bề mặt tường, kính hay đồ nội thất cho phép.

Điểm cần lưu ý là không nên dí máy sấy quá sát hoặc làm nóng lâu trên một vị trí, nhất là với bề mặt nhựa, sơn hoặc vật liệu dễ biến dạng.

Dọn nhà nhanh hơn không nằm ở việc dùng nhiều sức

Điểm đáng học hỏi từ những mẹo dọn nhà này không phải là tìm một loại "nước thần" có thể xử lý mọi vết bẩn. Ngược lại, bí quyết nằm ở việc xác định đúng loại vết bẩn, đúng bề mặt và chọn cách xử lý phù hợp.

Cặn khoáng thường cần một phương pháp khác dầu mỡ; nấm mốc lại khác bụi bám thông thường. Một chiếc khăn bản rộng có thể giúp lau lưới cửa sổ nhanh hơn, cây cán dài giúp đỡ phải cúi người, còn việc làm mềm vết bẩn trước khi chà có thể tiết kiệm rất nhiều sức.

Và cũng cần nhớ một nguyên tắc quan trọng khi dọn nhà bằng hóa chất: không tự ý trộn nhiều loại chất tẩy với nhau, đặc biệt không trộn chất chứa chlorine với giấm hoặc các chất có tính axit.

Dọn nhà hiệu quả đôi khi không phải làm nhiều hơn, mà chỉ là tìm được cách khiến mỗi động tác trở nên "đáng công" hơn.