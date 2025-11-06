12 năm sau Flappy Bird, “dân Bách Khoa” lại gây sốt với Phở Anh Hai: Liệu Việt Nam sắp có thêm một huyền thoại game như Nguyễn Hà Đông?

Cơn địa chấn mang tên Flappy Bird

Nguyễn Hà Đông sinh năm 1985 tại làng lụa Vạn Phúc, Hà Nội. Anh tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin chuyên ngành Hệ thống thông tin của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và sau đó tự mình làm từ năm 2011.

12 năm trước, ngay trước dịp 30/4/2013, Nguyễn Hà Đông viết trên twitter, giới thiệu về "trò chơi mới đơn giản" của mình mang tên Flappy Bird. Ngoài vài dòng tweet, anh không có thêm bất cứ marketing nào khác. Và với 25.000 ứng dụng mới được đưa lên mạng Internet mỗi tháng, Flappy Bird nhanh chóng bị... chìm nghỉm.

Nguyễn Hà Đông từng gây chấn động toàn thế giới với trò chơi mang tên Flappy Bird

8 tháng sau đó, điều bất ngờ đã xảy đến. Flappy Bird lan nhanh như một loại virus. Cuối tháng 12/2013, trên các mạng xã hội, mọi người đua nhau than thở, thi đấu, thậm chí đập vỡ điện thoại của mình vì Flappy Bird.

Tình đến tháng 2/2014, tựa game này trở thành ứng dụng được tải nhiều nhất tại hơn 100 quốc gia và đạt trên 50 triệu lượt tải về. Đặc biệt, trong tháng 1/2014, Flappy Bird là game có số lượng tải về lớn nhất trên toàn hệ thống App Store và vị trí này kéo dài suốt 20 ngày.

Trước sự thành công đáng ngạc nhiên này, danh tính của người tạo ra nó thực sự khiến cả thế giới tò mò.

Bài phỏng vấn trên tạp chí Rolling Stone năm 2014 là lần đầu tiên Nguyễn Hà Đông bước ra khỏi tấm màn bí ẩn của mình, chia sẻ một phần câu chuyện thành công của "chú chim vỗ cánh", niềm hạnh phúc và nỗi bận tâm đè nặng trong lòng suốt 2 tháng kể từ khi Flappy Bird bất ngờ nổi tiếng trên toàn cầu. Ở đó, phóng viên Rolling Stone dẫn lời Nguyễn Hà Đông cho biết, mỗi ngày, tài khoản của anh có thêm 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng) và ngay cả Mark Zuckerberg cũng không giàu nhanh đến cỡ ấy.

Ngoài ra, Flappy Bird giúp Nguyễn Hà Đông có mặt trong danh sách "10 triệu phú Internet đi lên từ con số 0" của tờ The Richest. Flappy Bird cũng nằm trong danh sách 25 ứng dụng được CNET đánh giá là có tầm ảnh hưởng nhất trong một thập kỷ qua.

Thế nhưng, cái giá phải trả cho sự nổi tiếng và số tiền lớn kiếm được khiến Nguyễn Hà Đông cảm thấy ngạt thở. Và đến khi không còn chịu đựng nổi nữa, chàng trai 28 tuổi khi ấy đã quyết định nhấn nút xóa chú chim Flappy chỉ sau chưa đầy một năm phát hành...

Mỗi khi được hỏi về quyết định gỡ bỏ Flappy Bird khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, anh nói: "Bẩm sinh tôi không chịu được áp lực. Vì vậy tốt nhất là nên gỡ bỏ".

Sau thành công của Flappy Bird, người ta vẫn mong ngóng và chờ đợi một điều tương tự từ Đông. Tuy nhiên, anh nói: "Xác suất để có một thành công tương tự là 0,1%. Tôi không muốn nói trước vì nói trước khó mà vượt qua. Game đó trông rất đơn giản nhưng trình độ công nghệ trong game này chưa từng có bao giờ".

Hiện tượng lặp lại sau 12 năm

Những ngày gần đây, game “Phở Anh Hai” trở thành cái tên gây bão trên mạng xã hội. Dù mới chỉ ra mắt vào ngày 23/10, game đã thu hút sự chú ý của nhiều người dùng tại Việt Nam và trên khắp thế giới.

Nam sinh Bách khoa gây sốt với game 'Phở anh Hai'

Tính đến 15h ngày 5/11, đã có 650.000 lượt tải, nhiều gấp 65 lần tổng số lượt tải của 5 game mà tác giả đã công khai trên nền tảng này trước đó.

Trong game, người chơi sẽ vào vai Anh Hai, chủ một quán phở nằm ở địa chỉ hư cấu số 10 Đan Phượng (Hà Nội). Ban đầu, người chơi chỉ cần nấu phở, phục vụ khách, thu tiền chuẩn xác… Ngoài ra, người chơi cũng cần phải để mắt và chăm sóc chó cưng để tránh bị bắt trộm.

Tuy nhiên, càng chơi game, những bí mật về ngôi làng có tiệm phở của Anh Hai dần được hé lộ, tạo nên những bất ngờ và kịch tính.

Điều bất ngờ, tác giả của trò chơi này là một nam sinh (sinh năm 2003), đang học tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Nhiều người đánh giá, điều khiến “Phở Anh Hai” khác biệt không nằm ở kỹ xảo hay đồ họa mà ở bối cảnh thuần Việt. Mỗi chi tiết nhỏ đều gợi lên ký ức thân thuộc: Ghế nhựa xanh, lọ đũa trên bàn, biển hiệu đỏ chữ vàng, tờ rơi khoan cắt bê tông, hay khẩu hiệu phòng chống ma túy trên bức tường cũ… Thứ “chất liệu Việt” ấy khiến người chơi có cảm giác như mình đang ngồi trong chính một quán phở đầu ngõ.

Một điều trùng hợp thú vị giữa tác giả “Phở Anh Hai” và Nguyễn Hà Đông đó chính là cùng trưởng thành dưới ngôi trường Bách Khoa. Hơn thế nữa, nam sinh 2003 còn chia sẻ, Flappy Bird chính là nguồn cảm hứng giúp anh nuôi dưỡng đam mê lập trình game, cũng như bắt đầu thực hiện các dự án khác nhau.

Tính đến nay, nam sinh đã làm thực hiện khoảng 200 dự án, nhưng đa số không mấy nổi tiếng và phần lớn đã bị xóa. “Phở Anh Hai” chính là dự án đầu tiên “cán mốc” hàng trăm nghìn lượt tải.

Liệu Phở Anh Hai có thể trở thành “Flappy Bird" thứ hai?

So với Flappy Bird của Nguyễn Hà Đông cách đây 12 năm, Phở Anh Hai cũng hội tụ nhiều yếu tố khiến cộng đồng phải “đứng ngồi không yên”: một tựa game đơn giản đến mức… tưởng như chẳng có gì, nhưng lại khiến người chơi muốn thử đi thử lại, vừa ức chế vừa hài hước. Sự lan truyền của trò chơi này trên TikTok, YouTube hay các hội nhóm mạng xã hội đang tái hiện phần nào “cơn sốt” từng khiến thế giới phải hỏi: “Việt Nam ở đâu mà làm ra trò chơi như thế này?”

Tuy nhiên, thời điểm và bối cảnh đã khác xa. Năm 2013, Flappy Bird bùng nổ giữa kỷ nguyên smartphone còn mới mẻ. App Store và Google Play khi ấy chưa ngập tràn game miễn phí, nên một sản phẩm độc đáo, gây nghiện có thể “leo top” toàn cầu chỉ trong vài ngày. Hơn nữa, mạng xã hội lúc đó chưa đủ sức khuếch đại hiện tượng, nên thành công của Flappy Bird càng hiếm có.

Năm 2025, thế giới game di động đã bước sang thời kỳ cạnh tranh khốc liệt. Mỗi ngày có hàng nghìn tựa game mới ra đời, và thuật toán phân phối nội dung khiến cơ hội viral khó gấp bội. Phở Anh Hai dù đang được người Việt chia sẻ rầm rộ, vẫn mới chỉ dừng ở mức “hiện tượng mạng nội địa”. Để trở thành Flappy Bird thứ hai, trò chơi cần vượt ra khỏi biên giới Việt Nam, một thử thách không dễ nếu không có chiến lược marketing, bản quốc tế hóa và hậu thuẫn tài chính.

Phở Anh Hai đang khiến người ta kỳ vọng về một Flappy Bird thứ hai

Điều thú vị là, nếu Flappy Bird từng nổi lên nhờ sự “vô tình thành công”, thì Phở Anh Hai lại đại diện cho thế hệ làm game mới, có hiểu biết hơn, có chiến lược hơn. Thế hệ của nam sinh Bách Khao lớn lên trong thời đại TikTok, biết cách tạo “meme”, tạo trend, tận dụng sự lan tỏa của cộng đồng để kéo người chơi. Đó là lợi thế mà Nguyễn Hà Đông không có. Nhưng chính điều đó cũng đặt ra câu hỏi: trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể viral trong vài ngày, liệu Phở Anh Hai có đủ chiều sâu để giữ chân người chơi sau khi “sóng mạng” đi qua?

Các chuyên gia ngành game nhận định, một sản phẩm thành công bền vững không chỉ cần viral, mà còn cần chiến lược phát triển sau cơn sốt: cập nhật phiên bản mới, mở rộng gameplay, thương mại hóa hợp lý, và đặc biệt – tạo dựng cộng đồng trung thành. Nếu nam sinh 22 tuổi này tận dụng được sức nóng hiện tại để phát triển thành studio indie chuyên nghiệp, “hiện tượng Phở Anh Hai” hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt, giống như Flappy Bird đã từng mở cánh cửa cho ngành game Việt Nam.

Vì thế, câu trả lời có lẽ nằm ở chính thái độ của người làm game. Phở Anh Hai có thể không cần trở thành “Flappy Bird thứ hai” để được gọi là thành công. Nó chỉ cần chứng minh rằng người Việt vẫn có thể tạo ra sản phẩm gây tiếng vang, bằng chất Việt, bằng tinh thần sáng tạo không giới hạn, điều mà Nguyễn Hà Đông đã truyền lại cho thế hệ sau.