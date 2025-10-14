12.000 “chân chạy” phủ rợp sắc hồng rực rỡ giữa lòng Đồng Tháp

Từ sáng sớm tinh mơ ngày 12/10, khi bình minh còn chưa kịp hé rạng, hàng nghìn vận động viên đã có mặt tại Quảng trường Văn Miếu (Cao Lãnh, Đồng Tháp) để chuẩn bị cho những cự ly xuất phát đầu tiên. Sắc áo đồng phục xanh - hồng tươi sáng cùng tiếng nhạc cổ vũ sôi động đã tạo nên khung cảnh đầy năng lượng, mang đến nguồn cảm hứng để các runner tự tin chinh phục chặng đường phía trước.

Đường chạy năm nay dẫn các vận động viên qua những biểu tượng đặc trưng của Đồng Tháp - từ Quảng trường Văn Miếu trung tâm, Cầu Cao Lãnh hùng vĩ bắc qua sông Tiền, đến những con đường rợp sắc sen hồng và khu phố mang đậm "hơi thở" cuộc sống miền Tây Nam Bộ. Các vận động viên được hòa mình vào vẻ đẹp nơi đây, cảm nhận ánh mặt trời dần ló rạng, sương sớm tan trên mặt nước sen, tận hưởng không khí sảng khoái và niềm vui từ buổi sớm chan hòa cùng thiên nhiên.

Cung đường chạy ngập sắc xanh - hồng đặc trưng của giải chạy

Các runner sải bước trên đường chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Kết thúc giải, vận động viên Huỳnh Anh Khôi xuất sắc về đích đầu tiên ở cự ly 42 km nam với thời gian 2 giờ 32 phút và runner Lê Thị Hà trở thành nhà vô địch cự ly 42 km nữ với thành tích 3 giờ.

Vận động viên Huỳnh Anh Khôi dẫn đầu đường chạy 42 km nam

Runner Lê Thị Hà trên đường chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025

Ở cự ly 21 km, Phạm Phan xuất sắc giành ngôi quán quân nam, trong khi Nguyễn Khánh Ly trở thành nhà vô địch bảng nữ. Với nội dung 10 km, chiến thắng lần lượt thuộc về Sùng Páo (nam) và Lê Thị Kim Phượng (nữ). Kết thúc ở cự ly 5 km, Nguyễn Văn Khang và Nguyễn Thị Hiệp tiếp tục tỏa sáng khi cán đích đầu tiên, qua đó khép lại mùa giải với nhiều cung bậc cảm xúc.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 là một trong những sự kiện thể thao - văn hóa - ẩm thực quy mô bậc nhất miền Tây Nam Bộ, do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Nexus (Nexus Sport Events) tổ chức. Sự kiện quy tụ hơn 12.000 vận động viên từ khắp mọi miền đất nước và hơn 20 quốc gia khác đến tham dự.

Xuyên suốt ba ngày diễn ra, VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 đã mang đến bầu không khí sôi động với đa dạng trải nghiệm hấp dẫn. Những cung đường chạy nên thơ, đêm nhạc VPBank Prime Night đầy cảm xúc, ẩm thực mỹ vị đậm chất miền Tây cùng chuỗi hoạt động giải trí sôi nổi đã cùng tạo nên bức tranh sinh động và tràn đầy năng lượng.

Đêm nhạc khai mạc trước đó đã thu hút đông đảo du khách đến check-in và tận hưởng không khí lễ hội sống động

Bà Nguyễn Thuỳ Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank chia sẻ: "Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình của ý chí và sức mạnh, mà còn là sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và tinh thần Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, từ những bước chân hôm nay, một cộng đồng khỏe mạnh, hạnh phúc và thịnh vượng hơn sẽ được lan tỏa".

Niềm vui nhanh chóng lan tỏa từ các vận động viên đến người dân địa phương

Năm nay, ban tổ chức đã trích 100 triệu đồng từ doanh thu giải để đóng góp vào quỹ nghiên cứu và bảo tồn Sếu đầu đỏ, loài chim quý hiếm gắn liền với hệ sinh thái Đồng Tháp Mười, qua đó giúp mỗi bước chạy của các runner thêm ý nghĩa với cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng 50 triệu đồng ủng hộ 1.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn tham gia trải nghiệm làng hoa Sa Đéc và Festival Hoa Kiểng Sa Đéc lần thứ II, đồng thời quyên góp 100 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả sau thiên tai lũ lụt.

VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 mang đến lễ hội sôi động với nhiều hình ảnh và kỷ niệm đẹp

Thông qua chuỗi sự kiện, VPBank tiếp tục khẳng định vai trò người bạn đồng hành bền bỉ, không ngừng tạo dựng giá trị, gắn kết con người và lan tỏa tinh thần thịnh vượng từ chính nội lực bên trong mỗi cá nhân.

Bùng nổ đêm nhạc VPBank Prime Night

Đại tiệc âm nhạc VPBank Prime Night diễn ra lúc 19 giờ ngày 11/10 tại Quảng trường Văn Miếu (Cao Lãnh, Đồng Tháp), là hoạt động khai mạc cho giải chạy VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 sáng ngày 12/10. Sự kiện quy tụ những nghệ sĩ hàng đầu, mang đến không khí lễ hội âm nhạc đỉnh cao cho hàng nghìn du khách.

Đêm nhạc còn đánh dấu sinh nhật 4 năm đồng hành cùng thế hệ trẻ sống bứt phá của thương hiệu tài chính số VPBank Prime. Hiện tại, VPBank Prime đã thu hút gần 2,4 triệu khách hàng, gấp 3 lần so với năm đầu tiên. Tháng 7/2025, VPBank Prime được Global Banking và Finance Review vinh danh là "Ngân hàng tốt nhất dành cho Millennials và Gen Z Việt Nam 2025".

Qua đó, VPBank Prime khẳng định vai trò tiên phong, đồng hành cùng nhịp sống năng động của người trẻ Việt qua chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và giải trí trên toàn quốc. Đêm nhạc VPBank Prime Night - VPBank Đất Sen Hồng Music Marathon 2025 là minh chứng rõ nét, khi âm nhạc cuốn hút hòa quyện cùng thể thao sôi động, đánh thức tinh thần trẻ trung và thổi bùng sức sống mới cho vùng đất sen hồng.