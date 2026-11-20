Thông tin được đăng tải trên trang Facebook Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương, kèm đầy đủ thông tin liên hệ của từng doanh nghiệp để các đơn vị trong nước chủ động kết nối.

Danh sách cho thấy nhu cầu nhập khẩu của phía Israel khá đa dạng. Rapido production quan tâm đến máy phay, máy tiện CNC, thiết bị cơ khí chính xác, gia công và dập uốn kim loại. Shimone Group Ltd. tìm nguồn văn phòng phẩm như giấy in, giấy photocopy A4, cùng máy móc thiết bị văn phòng theo hình thức OEM và các thiết bị nghề ảnh.

Hai doanh nghiệp là Sukeet Ltd. và Negev Group cùng nhập khẩu vật liệu xây dựng, gồm gạch ốp lát (granite, ceramic), kính xây dựng, ván lát sàn bằng gỗ tự nhiên hoặc gỗ công nghiệp, tấm ốp nhựa. Riêng Negev Group còn quan tâm đến thiết bị vệ sinh như bồn tắm, chậu rửa, bệ toa lét và thiết bị nội thất.

Ở nhóm hàng tiêu dùng và thực phẩm, Chocotrade Ltd. tìm bánh kẹo, snack, đồ uống; Dormeco Ltd. nhập bột sắn dây và nguyên liệu sản xuất thực phẩm; Dentire Ltd. nhập lốp ôtô, xe máy. Trong lĩnh vực y tế, Apollo Pharma Ltd. quan tâm thực phẩm chức năng và dược phẩm vitamin. Công ty CTS kinh doanh hóa mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và cho biết muốn tìm hiểu, tham dự các hội chợ, triển lãm trong lĩnh vực y tế, dược phẩm tại Việt Nam trong năm 2027.

Đáng chú ý, bốn doanh nghiệp còn lại tập trung vào thiết bị và giải pháp kỹ thuật. Eshed RB Ltd., Gold Hash Ash Ltd. và In3d Co. Ltd cùng quan tâm các thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Trong đó, Gold Hash Ash còn có thiết bị báo động, cảnh báo cháy, còn In3d tập trung vào phần mềm huấn luyện cứu hộ và phòng chống thiên tai. Công ty 4MODEL Co.Ltd tìm kiếm thiết bị, phần mềm, giải pháp kỹ thuật và an ninh mạng.

Mỗi doanh nghiệp trong danh sách đều có người liên hệ cụ thể, phần lớn ở vị trí giám đốc hoặc quản lý, cùng website, email và số điện thoại. Các số điện thoại dùng mã quốc tế Israel (+972) và có thể liên hệ qua WhatsApp. Doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm phù hợp có thể liên hệ trực tiếp theo thông tin này hoặc thông qua Thương vụ Việt Nam tại Israel để được hỗ trợ kết nối.