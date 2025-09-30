Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

13 giờ chiều nay 30-9, hồ thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP HCM

30-09-2025 - 17:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hồ thuỷ điện Trị An sẽ xả lũ từ 13 giờ chiều nay 30-9 và tiếp tục tăng lưu lượng xả lũ

Theo Công ty Thủy điện Trị An, do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về, mực nước hồ Trị An đã đạt cao trình 60,54 m. Vì vậy, công ty sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng từ 160 đến 320 m3/s.

13 giờ chiều nay 30-9, hồ thủy điện Trị An xả lũ, cảnh báo ngập ven sông ở Đồng Nai và TP HCM- Ảnh 1.

13 giờ chiều nay, hồ thủy điện Trị An sẽ xả lũ

Cụ thể, Công ty Thủy điện Trị An quyết định xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa từ 13 giờ hôm nay. Phía công ty sẽ xả nước qua đập tràn với lưu lượng 160 m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện từ 750 m3/s đến 820 m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du đạt 910-980 m3/s.

Đến 16 giờ cùng ngày, công ty sẽ tăng lưu lượng xả qua đập tràn lên 320 m3/s; lưu lượng qua tuabin phát điện vẫn từ 750 m3/s đến 820 m3/s, nâng tổng lượng nước xả xuống hạ du lên 1.070-1.140 m3/s.

Việc xả lũ đã thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp, đồng thời khuyến cáo người dân vùng hạ du chủ động phòng ngừa, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Trong khi đó, phía Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cảnh báo, nước sông Đồng Nai đang lên nhanh do mưa lớn ở thượng nguồn. Việc nước dâng cao khiến nhiều địa phương ven sông thuộc tỉnh Đồng Nai và TP HCM đối diện nguy cơ ngập lụt, sạt lở.

Hồ thủy điện Trị An có diện tích mặt nước 323 km2, là hồ thủy điện lớn nhất Miền Nam trên lưu vực sông Đồng Nai. Ngoài nhiệm vụ phát điện cho lưới điện quốc gia, công trình còn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, đẩy mặn và điều tiết lũ cho vùng hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai.

Hai dự án điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam gặp khó, tỉnh Khánh Hòa đề xuất chính sách đặc biệt

Theo Uyên Châu

Người lao động

