Hà Nội sẽ xây tuyến đường gần 1.000 tỷ đồng kết nối với Ninh Bình

Sáng ngày 29/9, tại Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao UBND thành phố Hà Nội làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối đường Vành đai 4 (thuộc địa phận Hà Nội) với đường Vành đai 5 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

HĐND thành phố Hà Nội Kỳ họp thứ 26. (Ảnh: Cổng TTĐT thành phố Hà Nội)

Theo Nghị quyết, UBND thành phố Hà Nội sẽ là đơn vị tổ chức triển khai, chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch và phương thức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, UBND Thành phố sẽ có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, đồng thời quyết định chủ trương đầu tư theo thẩm quyền.

Cùng với đó, HĐND thành phố giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội cũng được đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân và tham gia giám sát.

Theo Tờ trình của UBND thành phố, đây là dự án nhóm B, được thực hiện bằng nguồn vốn đầu tư công từ Ngân sách thành phố Hà Nội, với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 840 tỷ đồng. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 – 2028.

Trong báo cáo thẩm tra, ông Đoàn Việt Cường, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Đô thị HĐND thành phố, cho biết Ban Đô thị cơ bản đồng tình với chủ trương báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND Hà Nội làm cơ quan chủ quản. Điều này phù hợp với Luật Đầu tư công và Luật Thủ đô 2024, trong bối cảnh dự án đi qua địa phận hai tỉnh, thành phố và có sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Ngoài ra, Ban Đô thị cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội cần chủ động cân đối và bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2028, nhằm bảo đảm tiến độ và hiệu quả của dự án.