14 triệu người Việt nhắn tin Zalo theo cách này

Theo số liệu Zalo công bố cuối tháng 10/2026, tính đến hết tháng 9/2026, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói có 14 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng. Zalo xếp đây vào nhóm tính năng có lượng người sử dụng lớn nhất trên ứng dụng.

Cùng thời điểm, Zalo có hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước, và khoảng 2,2 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Số liệu này cũng được Công ty cổ phần Tập đoàn VNG, đơn vị chủ quản Zalo, nêu trong báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2026 công bố ngày 31/10/2026. Trong báo cáo, tính năng được gọi là Dictation (nhập liệu bằng giọng nói).

Đối chiếu hai con số, người dùng soạn tin bằng giọng nói chiếm khoảng 16,9% tổng người dùng thường xuyên của Zalo, tức gần 1/6.

Ngày càng nhiều người dùng Việt Nam sử dụng tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng của Zalo (Ảnh: Khả Văn)

Điểm đáng chú ý nằm ở tốc độ tăng. Số liệu Zalo công bố trước đó cho thấy đến tháng 6/2026, tính năng Soạn tin nhắn bằng giọng nói có 12,5 triệu người dùng hàng tháng. Như vậy, chỉ sau 3 tháng, tính năng này có thêm 1,5 triệu người dùng, tương đương mức tăng khoảng 12%.

Trong cùng giai đoạn, tổng người dùng Zalo tăng từ 81,3 triệu lên 82,6 triệu, tức khoảng 1,6%. Nói cách khác, số người soạn tin bằng giọng nói tăng nhanh hơn nhiều so với tổng số người dùng. Tỷ lệ người dùng tính năng này trên tổng người dùng cũng nhích từ khoảng 15,4% lên 16,9%.

Theo mô tả của Zalo, tính năng cho phép người dùng đọc nội dung để hệ thống chuyển thành văn bản trong khung soạn tin. Người dùng có thể kiểm tra lại trước khi gửi, khác với tin nhắn thoại là gửi nguyên đoạn ghi âm.

Zalo cho biết tính năng được nhóm người dùng bận rộn, thường xuyên di chuyển hay người lớn tuổi không thạo gõ phím ưa chuộng. Đại diện nền tảng cũng nêu mục tiêu phục vụ các nhóm gặp rào cản khi tiếp cận công nghệ như người cao tuổi, người khuyết tật và người dân vùng sâu, vùng xa.

Với khoảng 82,6 triệu người dùng, Zalo đang là nền tảng nhắn tin phổ biến hàng đầu (Ảnh: Khả Văn)

Với 82,6 triệu người dùng thường xuyên, Zalo cũng là ứng dụng thường xuyên được nhắc đến trong các cảnh báo lừa đảo của cơ quan Công an. Một thủ đoạn phổ biến là dùng tài khoản có tên, ảnh đại diện giống người thân, bạn bè của nạn nhân để nhắn tin vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản. Người đứng sau có thể đã chiếm quyền tài khoản thật, hoặc lập tài khoản giả mạo.

Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo không xác định người liên hệ chỉ dựa vào tên, ảnh đại diện hay thông tin hiển thị trên Zalo. Khi nhận yêu cầu vay tiền, chuyển khoản, nhận tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản, người dùng nên gọi điện trực tiếp theo số đã lưu hoặc gặp mặt để xác minh. Không chuyển tiền chỉ vì một ảnh chụp giao dịch hay thông báo chuyển khoản.

Người dùng cũng không nên cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng hay dữ liệu cá nhân qua điện thoại và mạng xã hội. Tránh bấm đường link lạ, không cài ứng dụng từ nguồn không rõ ràng, đồng thời bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra lịch sử đăng nhập. Nếu nghi ngờ tài khoản bị chiếm quyền hoặc đã chuyển tiền cho kẻ gian, cần liên hệ ngay ngân hàng và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

Về phía nền tảng, trang Trung tâm an toàn do Zalo và Google phối hợp thực hiện, triển khai từ đầu tháng 8/2026, tổng hợp kiến thức nhận diện lừa đảo và các công cụ bảo mật. Trang đã thu hút gần 130.000 lượt truy cập tính đến tháng 10/2026.