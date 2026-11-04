Công an xác minh clip bắt ghen cặp nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô mang biển số TP.HCM gây xôn xao dư luận

Ngày 3/11, Công an xã Tân An Hội (TP.HCM) đang xác minh diễn biến vụ việc, nguồn gốc các đoạn clip bắt ghen một cặp nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô mang biển số TP.HCM, gây xôn xao dư luận và việc phát tán trên mạng xã hội.

Clip được chia sẻ thu hút sự chú ý của nhiều người

Trước đó, tối 2/11, một số đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại cảnh bắt ghen một cặp nam nữ có hành vi nhạy cảm trên ô tô mang biển số TP.HCM, gây xôn xao dư luận. Trong số này có đoạn clip ghi lại cảnh 1 người mở cửa một chiếc ô tô, chất vấn 2 người bên trong.

Đoạn khác ghi cảnh tranh cãi, xô đẩy. Sau đó, nhiều tài khoản chia sẻ lại các đoạn clip, cắt ghép hình ảnh và đăng bình luận về những người trong cuộc.

Bước đầu xác định sự việc diễn ra ở xã Tân An Hội. Hiện công an xã đã mời những người liên quan làm việc. Đến thời điểm thông tin, cơ quan chức năng chưa công bố kết luận về vụ việc.