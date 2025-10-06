Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

16 giờ 30 hôm nay, Công an Đồng Nai họp báo về vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

06-10-2025 - 13:59 PM | Xã hội

Chiều nay 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra vụ sát hại 3 người ở xã Đak Nhau. 1 nghi phạm trong vụ án đã bị bắt giữ

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, nhằm thông tin kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng “giết người, cướp tài sản” xảy ra tại xã Đak Nhau, đảm bảo kịp thời chính xác đến các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân, Công an tỉnh tổ chức họp báo thông tin về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vào 16 giờ 30 phút chiều nay.

Báo Người Lao Động sẽ tường thuật trực tuyến trên các nền tảng để kịp thời công bố thông tin chi tiết đến bạn đọc.

16 giờ 30 hôm nay, Công an Đồng Nai họp báo về vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình- Ảnh 1.

Đối tượng gây án bị camera an ninh ghi lại

Một ngày trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ được 1 nghi phạm liên quan vụ 3 người trong 1 gia đình tử vong tại xã Đak Nhau gây rúng động dư luận cả nước những ngày qua.

Như đã đưa tin, 3 người bị bắn tử vong vào ngày 2-10 gồm ông Đỗ Duy Th. (SN 1978, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th. (SN 2014, cháu ngoại ông Th.) và bà Chu Hồng H. (SN 1977, vợ ông Th.).

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã phân công đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an xã Đak Nhau và lực lượng nghiệp vụ của Bộ đang tập trung tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Theo Đức Anh

Người lao động

sát hại 3 người

