16 lần vào siêu thị chỉ để mua nước lọc, người phụ nữ bất ngờ bị tạm giữ: Kế hoạch 'ăn gian' 60 triệu đồng bị bại lộ bằng một chi tiết nhỏ

Lợi dụng kẽ hở trong hệ thống thanh toán của siêu thị

Phương Ly và chồng ở lại Bắc Kinh, Trung Quốc làm việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Làm việc trong công ty bất động sản, tiền lương của 2 người đủ để trang trải cuộc sống ở thành phố lớn.

Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi cô mang thai con đầu lòng. Do sinh non, thể chất của đứa trẻ kém xa so với những em bé đủ ngày, đủ tháng. Vợ chồng cô cũng phải dành nhiều thời gian chăm sóc.

Điều này khiến cho Phương Ly vốn đã có tâm trạng không tốt lại rơi vào mệt mỏi, thiếu ngủ. Trong vòng 1 tháng sau sinh, phải vất vả chăm con, cô đã giảm đến 10kg.

Tất cả những điều này khiến Phương Ly bị stress nặng. Để giải toả căng thẳng, ngày nào Phương Ly cũng vào siêu thị mua sắm.

Trong một lần mua đồ ở siêu thị gần nhà, cô phát hiện ra nhân viên tính tiền đã thanh toán nhầm một chiếc áo thành giá của một gói khăn ướt. Suy nghĩ về ngày hôm đó, cô thấy rằng nhân viên này có đưa chiếc áo đến gần máy thanh toán nhưng tại sao lại ra mã của gói khăn giấy. Cô suy luận có thể nhân viên đã dán nhầm mã vạch lên sản phẩm này.

Từ đây Phương Ly phát hiện sơ hở ở máy thanh toán của siêu thị. Máy chỉ quét mã vạch của mặt hàng và thường không kiểm tra được mặt hàng đó có phù hợp với mã vạch đó không. Tuy nhiên, cô cũng cho rằng trường hợp nhầm lẫn này khó có lần thứ 2. Tuy nhiên do siêu thị này có máy thanh toán tự động, cô đã nghĩ đến chuyện sử dụng mã vạch của mặt hàng rẻ tiền làm mã vạch cho mặt hàng đắt tiền.

Ảnh minh hoạ

16 lần vào siêu thị chỉ để mua hàng chục chai nước lọc? 

Sau khi có ý tưởng này, Phương Ly đã đến siêu thị để thực hành. Cô quyết định lấy mã vạch của những chai nước lọc để thay thế cho những món hàng mình mua.

Cô ra khu vực kệ nước lọc và lấy một chai. Sau đó người phụ nữ này khéo léo lấy mã vạch của chai nước và dán vào lòng bàn tay. Bước tiếp theo, cô lấy 1 túi rau và đi thẳng đến máy tính tiền tự phục vụ.

Phương Ly giả vờ đặt rau vào khu vực quét mã nhưng thực tế là mở lòng bàn tay để máy tính tiền nhận mã của chai nước thay vì túi hoa quả.

Bằng cách này, cô chỉ cần trả tiền cho một chai nước giá rẻ nhưng nhận về túi hoa quả có giá cao.

Nhận thấy kế hoạch của mình không bị phát hiện, Phương Ly đã liên tục vào siêu thị để áp dụng chiêu thức này nhằm mua những món đồ giá cao với mức giá chỉ bằng chai nước.

Nhận thấy việc làm này vừa giải toả áp lực, lại tiết kiệm chi phí cho gia đình, Phương Ly càng liều và cảm thấy hả hê khi thực hiện trót lọt.

Sau nhiều lần thực hiện như vậy, siêu thị cũng phát hiện ra sự bất thường. Kể từ tháng 1 năm 2021, người giám sát của siêu thị đã phát hiện hoá đơn không khớp với số lượng mặt hàng bán ra. Loại trừ nguyên nhân do nhân viên thanh toán tính sai, người này nghi ngờ có trộm. Kiểm tra camera, quản lý siêu thị không phát hiện dấu hiệu bất thường.

Sau một thời gian quan sát, một nhân viên thu ngân đã phát hiện ra điều bất thường. Cô thấy rằng vài ngày máy tính tiền tự phục vụ lại có một hoá đơn mua đến hàng chục loại nước khoáng khác nhau. Từ đây, nhân viên siêu thị đã tra lại số liệu trong 3 tháng gần nhất phát hiện có 16 hoá đơn thanh toán chỉ gồm những chai nước lọc với số lượng lớn.

Họ đã suy nghĩ đến việc người này mua nước để phục vụ đông người. Tuy nhiên, số lượng hoá đơn lên đến 16 khiến người giám sát của siêu thị có những nghi ngờ.

Nhân viên siêu thị bắt đầu điều tra và phát hiện ra Phương Ly chính là chủ nhân của những hoá đơn. Cô bị nhân viên siêu thị đưa vào tầm ngắm và phát hiện ra thủ thuật.

Ảnh minh hoạ

Trong lần thanh toán thứ 17, người phụ nữ này đã bị an ninh của siêu thị phát hiện và bắt tại chỗ. Với 16 lần thanh toán trước đó, cô đã lấy được số hàng hoá của siêu thị với tổng giá trị lên đến 20.000 NDT (khoảng 65 triệu đồng).

Vụ việc của Phương Ly đã được quản lý siêu thị giao cho cơ quan cảnh sát. Theo đó, cô bị kết án 6 tháng tù giam và phải đền bù cho siêu thị đúng số tiền doanh nghiệp này bị thiệt hại.

Theo Toutiao