166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!

30-09-2025 - 07:59 AM | Xã hội

Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hoá đã xác định thêm nhiều trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông từ ngày 01/9/2025 đến ngày 10/9/2025.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hoá thông báo các phương tiện vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua Hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn từ ngày 01/9/2025 đến ngày 10/9/2025, cụ thể như sau:

- Danh sách 95 ô tô không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 1.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 2.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 3.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 4.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 5.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 6.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 7.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 8.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 9.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 10.

- Danh sách 71 xe máy vi phạm nghị định 168

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 11.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 12.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 13.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 14.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 15.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 16.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 17.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 18.

166 chủ phương tiện có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Kiểm tra gấp kẻo mất tiền oan!- Ảnh 19.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày vi phạm, Phòng CSGT gửi thông báo đến chủ phương tiện vi phạm, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính được biết và phối hợp thực hiện giải quyết theo quy định.

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra thông báo, thông tin vi phạm sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT. Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt “nguội” thông qua ứng dụng VneTraffic.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa (số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an tỉnh (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc.

Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Phòng CSGT Công an Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm.

 

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

