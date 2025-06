169 hãng hàng không bị cấm bay ở EU

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố bản cập nhật Danh sách An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EU), trong đó áp đặt lệnh cấm vận hành hoặc giới hạn khai thác trong không phận EU đối với các hãng hàng không không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Điều đáng chú ý, toàn bộ các hãng hàng không được cấp phép tại Suriname và Tanzania đã bị đưa vào "danh sách đen", đồng nghĩa với việc không còn được phép hoạt động trong không phận EU.

Duy trì tiêu chuẩn an toàn hàng không ở mức cao nhất nhằm bảo vệ tính mạng của công dân EU cũng như hành khách quốc tế là trọng tâm của chính sách an toàn hàng không được EC đưa ra. Quyết định này dựa trên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn được các chuyên gia an toàn hàng không của Liên minh châu Âu đánh giá. EC nhấn mạnh việc đưa các hãng hàng không Suriname và Tanzania vào danh sách cấm là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt và độc lập của các chuyên gia EU, phát hiện những thiếu sót nghiêm trọng trong năng lực giám sát và vận hành an toàn hàng không tại hai quốc gia này.

Theo đó, những thiết sót bao gồm: sự thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn cao, năng lực giám sát hoạt động bay yếu kém, không tuân thủ các quy định và tiêu chuẩn an toàn quốc tế từ phía cơ quan hàng không dân dụng và các hãng hàng không được cấp phép.

Bản cập nhật này được thông qua trên cơ sở đồng thuận tại cuộc họp của Ủy ban An toàn hàng không EU, diễn ra từ ngày 13 - 15/5 vừa qua tại Brussels (Bỉ). Cuộc họp có sự tham dự của các chuyên gia kỹ thuật từ tất cả quốc gia thành viên EU, do EC chủ trì và nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu (EASA). Quyết định cũng được Ủy ban Vận tải của Nghị viện châu Âu ủng hộ và hoàn toàn tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thiết lập.

Theo bản cập nhật này, tổng cộng 169 hãng hàng không đang bị cấm hoạt động trong không phận EU. Trong đó, 142 hãng hàng không thuộc 17 quốc gia có cơ quan giám sát an toàn không đáp ứng yêu cầu. 17 quốc gia này gồm: Afghanistan, Angola (có 2 hãng hàng không không có trong danh sách), Armenia, Congo (Brazzaville), Cộng hòa dân chủ Congo, Djibouti, Guinea Xích đạo, Eritrea, Kyrgyzstan, Liberia, Libya, Nepal, São Tomé và Príncipe, Sierra Leone, Sudan, Suriname và Tanzania.

Hãng hàng không Iraqi Airways bị cấm bay vào không phận EU (Ảnh: airdatanews.com)

Ngoài ra, còn có 22 hãng hàng không có trụ sở tại Nga và 5 hãng bị cấm riêng lẻ do phát hiện các vi phạm an toàn nghiêm trọng, gồm: Air Zimbabwe (Zimbabwe), Avior Airlines (Venezuela), Iran Aseman Airlines (Iran), Fly Baghdad và Iraqi Airways (Iraq).

Hai hãng hàng không khác cũng phải tuân theo các hạn chế kỹ thuật và chỉ được phép khai thác một số dòng máy bay nhất định khi bay vào EU là Iran Air (Iran) và Air Koryo (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên).

Ủy ban châu Âu nhấn mạnh danh sách này là biện pháp bảo vệ hành khách và là thông điệp cứng rắn về an toàn hàng không toàn cầu.