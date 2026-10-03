17 dự án trọng điểm tại Hải Phòng được áp dụng ‘luồng xanh’

Theo Quyết định số 3661/QĐ-UBND ngày 13/9/2026, UBND TP Hải Phòng công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết và phê duyệt quy trình nội bộ áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với một số thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Theo đó, 4 thủ tục gồm: chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư và điều chỉnh quyết định chấp thuận nhà đầu tư được rút thời gian giải quyết từ 17 ngày xuống còn 8 ngày làm việc.

Hải Phòng áp dụng cơ chế “luồng xanh” đối với một số thủ tục đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính. Ảnh minh hoạ.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cũng được rút ngắn. Với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư và một số dự án thứ cấp, thời gian giải quyết giảm từ 10 ngày xuống 3,5 ngày. Một số trường hợp đã được chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc thuộc diện chấp thuận nhà đầu tư được giải quyết trong 2,5 ngày, thay vì 5 ngày.

Đối với thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời gian xử lý các trường hợp thay đổi tên dự án, tên nhà đầu tư, tiến độ, thời hạn hoạt động hoặc cập nhật địa điểm sau sắp xếp đơn vị hành chính giảm từ 3 ngày xuống 1,5 ngày. Một số trường hợp điều chỉnh khác giảm từ 7 ngày xuống còn 2,5 ngày.

Cùng với nhóm thủ tục đầu tư, từ tháng 10/2026, Hải Phòng áp dụng “luồng xanh” đối với thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của 17 dự án trọng điểm.

Trong đó, 3 dự án gồm tuyến đường kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng; trục kết nối cảng Lạch Huyện với sân bay Gia Bình; cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn Hưng Yên có thời gian giải quyết không quá 12,5 ngày làm việc. Dự án cầu Bùi Thị Xuân được giải quyết không quá 10 ngày; 13 dự án còn lại không quá 8 ngày làm việc.

Danh mục 17 dự án bao gồm các công trình giao thông, tái định cư, giáo dục, chỉnh trang đô thị, cấp nước và xử lý nước thải. Trong đó có các dự án phục vụ giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, sau đó chuyển Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt và trả kết quả. Toàn bộ quá trình được thực hiện trên môi trường điện tử, theo dõi tiến độ theo cơ chế “luồng xanh”, góp phần rút ngắn thời gian xử lý và nâng cao tính minh bạch trong giải quyết thủ tục.