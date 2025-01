170 triệu người dùng bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm TikTok tại Mỹ

Lệnh cấm TikTok được ban hành sau khi Quốc hội Mỹ thông qua luật yêu cầu công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, ByteDance, thoái vốn khỏi hoạt động tại Mỹ. Kết quả là, ứng dụng này không còn khả dụng cho 170 triệu người dùng tại đây.

Người dùng Mỹ khi cố gắng truy cập TikTok sẽ nhận được thông báo: “Rất tiếc, TikTok hiện không khả dụng. Một đạo luật cấm TikTok đã được ban hành tại Mỹ, điều đó có nghĩa là ứng dụng hiện không thể truy cập được”.

Quyết định cấm TikTok đã gây ra sự chỉ trích từ những người ủng hộ quyền tự do ngôn luận, họ cho rằng việc cấm một nền tảng lớn như TikTok sẽ làm suy yếu các giá trị dân chủ. Tổ chức Pen America đã lên án quyết định của Tòa án Tối cao Mỹ về việc duy trì luật cấm, coi đây là một ví dụ đáng lo ngại về sự lạm quyền của chính phủ. Trong khi đó, lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến khả năng truy cập dữ liệu của chính phủ Trung Quốc vẫn là lý do chính cho lệnh cấm này.

Vẫn còn “con đường sống” cho TikTok?

Hiện tại, tương lai của TikTok phụ thuộc vào Tổng thống đắc cử Donald Trump, người sẽ nhậm chức vào ngày 20/1. Ông Trump đã bày tỏ ý định kéo dài các cuộc đàm phán, ám chỉ đến khả năng hoãn lại lệnh cấm trong 90 ngày. Điều này có thể mở ra cơ hội cho các giải pháp thay thế, như việc khôi phục Dự án Texas, một đề xuất trị giá 2 tỷ USD nhằm bảo vệ dữ liệu người dùng Mỹ dưới sự giám sát của các công ty Mỹ như Oracle.

Trong khi đó, một số đề xuất thay thế cũng đang thu hút sự chú ý. Công ty khởi nghiệp Perplexity AI đã đề xuất sáp nhập trị giá 50 tỷ USD với các hoạt động của TikTok tại Mỹ, trong khi cựu chủ sở hữu Los Angeles Dodgers, Frank McCourt, cũng bày tỏ sự quan tâm. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý cảnh báo rằng luật liên bang hạn chế quyền lực của tổng thống, khiến tương lai của TikTok trở nên không chắc chắn.

Khi các đối thủ cạnh tranh như Instagram Reels và YouTube Shorts đang nỗ lực tận dụng sự vắng mặt của TikTok, việc ứng dụng này đóng cửa tại Mỹ có thể đánh dấu một sự thay đổi lớn trong bối cảnh truyền thông xã hội. Tất cả ánh mắt hiện đang đổ dồn về chính quyền ông Donald Trump để xem liệu TikTok có thể trở lại hay phải đối mặt với sự lưu đày vĩnh viễn.

Theo GizmoChina