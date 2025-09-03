18 nhà đầu tư chi hơn 3.200 tỷ đồng mua cổ phiếu riêng lẻ của SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo kết quả đợt chào bán hơn 104 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.



Kết thúc đợt chào bán vào ngày 29/8, SSI đã phân phối 100% lượng cổ phiếu chào bán cho 18 nhà đầu tư. Trong đó, 38,14 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư trong nước và 65,89 triệu cổ phiếu được phân phối cho nhà đầu tư nước ngoài.

Theo danh sách được công bố, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital là Vietnam Enterprise Investments Limited được chào bán nhiều nhất với 16,8 triệu cổ phiếu.

Tiếp đến là Daiwa Securities Group Inc.- cổ đông do ông Ông Kosuke Mizuno - Thành viên HĐQT của SSI làm Giám đốc điều hành cấp cao, được chào bán gần 15,9 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Thông - Tổng Giám đốc của Chứng khoán SSI cũng được chào bán 1 triệu cổ phiếu; ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT được chào bán 5 triệu cổ phiếu.

Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Với giá chào bán 31.300 đồng/cổ phiếu, SSI thu về hơn 3.256,5 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này.

Trong đó, SSI sẽ dùng 50% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư chứng chỉ tiền gửi, còn lại 50% số tiền sẽ dùng cho bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ.

Kết thúc đợt chào bán này, SSI tăng vốn điều lệ từ 19.738,6 tỷ đồng lên mức 20.779 tỷ đồng.

Như vậy, SSI đã hoàn tất 2 trong 3 phương án tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025. Phương án còn lại chưa được thực hiện đó là phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.

Trong diễn biến khác, SSI sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào chiều 25/9/2025 tại Hội trường Thống Nhất – 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, TP.HCM.

Nội dung trọng tâm của đại hội lần này là bàn về phương án chào bán tối đa 415,58 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo phương thực hiện quyền mua.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1 tức cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được mua 01 cổ phần mới. Cổ phần chào bán sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến 2025-2026.

Giá chào bán dự kiến 15.000 đồng/cổ phần. Nếu chào bán thành công lượng cổ phần nói trên, SSI dự kiến thu về tối đa 6.234 tỷ đồng nhằm bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư và cho vay giao dịch ký quỹ. Đồng thời SSI sẽ tăng vốn điều lệ từ 20.778 tỷ đồng lên mức 24.935 tỷ đồng.



