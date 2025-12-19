Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 19/12/2025

Tin doanh nghiệp

HC3 – Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng : Ngày 14/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025, tỷ lệ 10% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 30/01/2026.

KHD – Công ty cổ phần Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương : Ngày 29/12/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 21/01/2026.

TCM – CTCP Dệt may – Đầu tư – Thương mại Thành Công : Ngày 07/01/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng). Doanh nghiệp dự kiến thanh toán vào ngày 05/02/2026.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CJC – CTCP Cơ điện Miền Trung : Bà Nguyễn Thị Minh Thu đăng ký mua 400.000 CP nhằm đầu tư cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 19/12/2025 đến 15/01/2026. Bà Nguyễn Thị Minh Thu là vợ của Ủy viên HĐQT.

PGN – Công ty Cổ phần Phụ Gia Nhựa : Cổ đông lớn Huỳnh Văn Quảng đã mua 98.700 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.345.410 CP (tỷ lệ 24,78%). Giao dịch diễn ra trong ngày 12/12/2025.

MAC – CTCP Tập đoàn Macstar : Ông Trần Thanh Hải đăng ký mua 230.000 CP và đã mua 175.526 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 1.450.013 CP (tỷ lệ 6,39%). Lý do không thực hiện hết số cổ phiếu đăng ký là thay đổi kế hoạch đầu tư. Giao dịch diễn ra từ 24/11/2025 đến 12/12/2025. Ông Trần Thanh Hải là chồng của Trưởng Ban kiểm soát Phạm Thị Hồng Giang.

SMN – CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam : Tổ chức BCH Công đoàn CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam đã bán 70.200 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 0 CP (tỷ lệ 0%). Giao dịch diễn ra từ 03/12/2025 đến 12/12/2025.

UNI – CTCP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt : Tổ chức Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Tổng hợp Nhân Nghĩa đã mua 1.424.131 CP. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4.321.411 CP (tỷ lệ 10,14%). Giao dịch diễn ra trong ngày 19/11/2025.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

BDG – Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương : Tổ chức Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Protrade đăng ký mua 150.000 CP nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 22/12/2025 đến 20/01/2026.

CLX – CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) : Tổ chức CTCP Transimex đăng ký bán 500.000 CP nhằm thực hiện hóa lợi nhuận và bổ sung nguồn vốn cho danh mục các dự án đầu tư tiềm năng khác của công ty. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 19/12/2025 đến 16/01/2026.