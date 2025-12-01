Người Thái đang âm thầm đổ tiền tỷ “gom" cổ phiếu Việt Nam: FPT và MWG lọt tầm ngắm

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan (SET), tính đến ngày 17/12/2025, lượng chứng chỉ lưu ký DR FPT (mã FPTVN19) dựa trên cổ phiếu FPT do Chứng khoán Yuanta phát hành đã thiết lập mức kỷ lục mới, đạt gần 64,3 triệu đơn vị. So với đầu năm, quy mô DR này đã tăng thêm khoảng 58 triệu đơn vị. Với tỷ lệ chuyển đổi 1:19, nhà đầu tư Thái Lan hiện đang gián tiếp sở hữu hơn 3,3 triệu cổ phiếu FPT thông qua sản phẩm này.

Song song, chứng chỉ lưu ký DR FPT khác (mã FPTVN11) do Chứng khoán Kasikorn phát hành cũng ghi nhận quy mô lên tới gần 68 triệu đơn vị. Đáng chú ý, sản phẩm này mới được phát hành vào giữa tháng 9/2025 nhưng chỉ sau khoảng 3 tháng, quy mô đã tăng gấp 49 lần. Với tỷ lệ chuyển đổi 1:11, lượng cổ phiếu FPT mà nhà đầu tư Thái Lan đang nắm giữ gián tiếp thông qua DR này vào khoảng 6,2 triệu đơn vị.

Không chỉ FPT, cổ phiếu MWG cũng đang thu hút mạnh dòng vốn từ Thái Lan thông qua các sản phẩm DR niêm yết trên SET. Hiện sàn này ghi nhận hai chứng chỉ lưu ký DR dựa trên cổ phiếu MWG, gồm MWG19 do Yuanta phát hành và MWG11 do Chứng khoán Kasikorn phát hành.

Tính đến ngày 17/12/2025, lượng DR MWG19 đã xấp xỉ 27 triệu đơn vị, tương ứng giá trị vốn hóa khoảng 268 triệu baht. Với tỷ lệ chuyển đổi 1:19, nhà đầu tư Thái Lan đang gián tiếp nắm giữ hơn 1,4 triệu cổ phiếu MWG. Trong khi đó, DR MWG11 ghi nhận gần 14 triệu đơn vị đang lưu hành, với vốn hóa khoảng 55 triệu baht. Tỷ lệ chuyển đổi 1:11 cho thấy nhà đầu tư xứ Chùa Vàng đang gián tiếp sở hữu gần 1,3 triệu cổ phiếu MWG thông qua sản phẩm này.

Tổng hợp lại, nhà đầu tư Thái Lan hiện đang nắm giữ gián tiếp khoảng 9,5 triệu cổ phiếu FPT và gần 2,7 triệu cổ phiếu MWG thông qua các sản phẩm DR — đều là mức cao nhất kể từ khi các sản phẩm này được đưa vào giao dịch.

Thực tế, việc FPT và MWG trở thành điểm đến của dòng vốn Thái Lan không phải là điều bất ngờ. Đây là hai doanh nghiệp đầu ngành, đại diện cho hai trụ cột quan trọng của nền kinh tế Việt Nam là công nghệ và bán lẻ. Trong bối cảnh số lượng doanh nghiệp niêm yết cùng ngành còn hạn chế, FPT và MWG nổi lên như những lựa chọn hiếm hoi có quy mô, tính minh bạch và triển vọng tăng trưởng đủ sức hấp dẫn dòng vốn ngoại khu vực.

Bên cạnh FPT và MWG, ngày càng nhiều cổ phiếu và chứng chỉ quỹ Việt Nam hiện diện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan. Mới đây, chứng chỉ lưu ký DR của quỹ ETF SSIAM VNFINLEAD (mã FUESSVFL) đã chính thức được đưa vào giao dịch, mở thêm một kênh tiếp cận cho nhà đầu tư khu vực, đồng thời gia tăng mức độ hiện diện của thị trường chứng khoán Việt Nam trên bản đồ vốn quốc tế. Đây là quỹ ETF thứ ba của Việt Nam được niêm yết tại nước ngoài, sau hai quỹ do Dragon Capital quản lý là DCVFM VNDiamond ETF và DCVFM VN30 ETF, vốn đã ra mắt sản phẩm DR từ năm 2018.

Ngoài ra, nhiều cổ phiếu lớn khác như HPG, MSN, VCB và VHM cũng đã có sản phẩm chứng chỉ lưu ký DR dựa trên cổ phiếu cơ sở đang niêm yết và giao dịch trên SET. Những động thái này không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế đối với doanh nghiệp Việt, mà còn góp phần nâng tầm vị thế và sức ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam trong khu vực.