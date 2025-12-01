Địa ốc Hoàng Quân thua kiện khách hàng

Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân-HQC) vừa công bố thông tin bất thường về việc kết quả vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán nhà với khách hàng là ông Nguyễn Vĩnh Ninh.

Theo đó, Công ty Địa ốc Hoàng Quân gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM về việc nhận được bản án sơ thẩm liên quan đến việc tranh chấp "Hợp đồng mua bán nhà" giữa công ty và ông Nguyễn Vĩnh Ninh.

Theo phán quyết của Tòa án nhân dân khu vực 3 - Gia Lai đã ban hành Bản án Phúc thẩm tuyên bố giữ nguyên toàn bộ Bản án dân sự sơ thẩm số 16/2025/DS-ST và chính thức có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (05/6/2025).

Cụ thể, Địa ốc Hoàng Quân có nghĩa vụ thực hiện việc bàn giao căn hộ thô tại lô C2-46 Dự án Bình Minh cho ông Nguyễn Văn Vĩnh.

Về nghĩa vụ tài chính, Địa ốc Hoàng Quân phải thanh toán số tiền vi phạm nghĩa vụ bàn giao tạm tính đến ngày 19-2-2025 cho khách hàng là gần 800 triệu đồng. Công ty cũng phải chịu tổng cộng 36,4 triệu đồng tiền án phí.

Ngoài ra, công ty còn chịu lãi chậm trả đối với số tiền trên và phạt 1,5%/tháng trên số tiền đã thanh toán nếu tiếp tục chậm bàn giao nhà thô ngày 20-2-2025.

Một dự án nhà ở xã hộicủa Địa ốc Hoàng Quân

Ban lãnh đạo Địa ốc Hoàng Quân khẳng định các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ bản án này là không trọng yếu và không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty. Hiện tại, doanh nghiệp đang tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành bản án theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, HQC cũng đã vướng tranh chấp tại dự án Nhà ở xã hội (NOXH), tại dự án HQC Plaza (TPHCM) và HQC Nha Trang liên quan đến việc chậm bàn giao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (sổ hồng) và chậm tiến độ bàn giao nhà.

Gần đây, Hoàng Quân đã đưa ra chiến lược tái cấu trúc, nhằm xử lý các khoản nợ tồn đọng, cuối năm 2025, HQC đã tái khởi động kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 500 tỉ đồng nợ vay với các chủ nợ, nhằm mục tiêu làm sạch bảng cân đối kế toán và giảm áp lực tài chính.

Giá cổ phiếu HQC ngày 18-12 giảm nhẹ, còn 3.110 đồng/cổ phiếu.