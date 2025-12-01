Hàng loạt công ty có liên quan ông Trịnh Văn Quyết- FLC rời sàn chứng khoán

Chiều 18-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán AMD ) kể từ ngày 17-12-2025.

Công ty có địa chỉ tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT. Công ty cấp giấy phép lần đầu ngày 20-9-2007, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 31-7-2025.

Trước đó 1 ngày, UBCKNN cũng đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với 3 công ty khác cũng thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, gồm: Công ty CP Nông dược HAI (mã chứng khoán HAI). Công ty này có trụ ở tại phường Sài Gòn- TPHCM, do ông Quách Thành Đồng làm Tổng giám đốc.

Thương hiệu FLC lừng lẫy 1 thời trên sàn chứng khoán

Còn Công ty Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC mã chứng khoán (GAB) và Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (trụ ở tỉnh Thanh Hóa) với người đại diện theo pháp luật là Vũ Anh Tuân – Chủ tịch HĐQT; Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã chứng khoán KLF). Công ty có cùng trụ sở vài công ty khác có liên quan Tập đoàn FLC là Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Đoan- Tổng Giám đốc.

Như vậy, từ hệ sinh thái FLC có khoảng 7 công ty niêm yết trên sàn nhưng hiện đã lần lượt hủy tư cách đại chúng và dần "rời sàn" chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài 4 công ty trên, còn có mã ROS, của Công ty CP Xây dựng FLC Faros đã rời sàn và mã ART của Công ty CP Chứng khoán BOS (tiền thân là Artex, đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán cho hệ sinh thái) đã bị hủy niêm yết bắt buộc, đã bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

Đáng chú ý là các mã chứng khoán này từng nổi đình nổi đám vài trăm ngàn đồng/cổ phiếu, thế nhưng khi rời sàn giá chỉ chưa bằng ly trà đá, vài ba ngàn đồng/cổ phiếu.