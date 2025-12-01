Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt công ty có liên quan ông Trịnh Văn Quyết- FLC rời sàn chứng khoán

19-12-2025 - 00:51 AM | Thị trường chứng khoán

Hàng loại công ty có liên quan đến ông Trịnh Văn Quyết- Cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC lần lượt huỷ tư cách đại chúng, rời sàn chứng khoán.

Chiều 18-12, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (mã chứng khoán AMD ) kể từ ngày 17-12-2025.

Công ty có địa chỉ tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT. Công ty cấp giấy phép lần đầu ngày 20-9-2007, cấp thay đổi lần thứ 28 ngày 31-7-2025.

Trước đó 1 ngày, UBCKNN cũng đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với 3 công ty khác cũng thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn FLC, gồm: Công ty CP Nông dược HAI (mã chứng khoán HAI). Công ty này có trụ ở tại phường Sài Gòn- TPHCM, do ông Quách Thành Đồng làm Tổng giám đốc.

- Ảnh 1.

Thương hiệu FLC lừng lẫy 1 thời trên sàn chứng khoán

Còn Công ty Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC mã chứng khoán (GAB) và Công ty CP Đầu tư Khai khoáng và Quản lý Tài sản FLC (trụ ở tỉnh Thanh Hóa) với người đại diện theo pháp luật là Vũ Anh Tuân – Chủ tịch HĐQT; Công ty CP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (mã chứng khoán KLF). Công ty có cùng trụ sở vài công ty khác có liên quan Tập đoàn FLC là Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Đoan- Tổng Giám đốc.

Như vậy, từ hệ sinh thái FLC có khoảng 7 công ty niêm yết trên sàn nhưng hiện đã lần lượt hủy tư cách đại chúng và dần "rời sàn" chứng khoán sau vụ ông Trịnh Văn Quyết bị xử lý hình sự về tội "thao túng chứng khoán" và "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngoài 4 công ty trên, còn có mã ROS, của Công ty CP Xây dựng FLC Faros đã rời sàn và mã ART của Công ty CP Chứng khoán BOS (tiền thân là Artex, đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán cho hệ sinh thái) đã bị hủy niêm yết bắt buộc, đã bị phạt đình chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, nhưng chưa có quyết định chính thức việc hủy tư cách đại chúng.

Đáng chú ý là các mã chứng khoán này từng nổi đình nổi đám vài trăm ngàn đồng/cổ phiếu, thế nhưng khi rời sàn giá chỉ chưa bằng ly trà đá, vài ba ngàn đồng/cổ phiếu.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện gì đây: Một đại gia Việt mở 3 siêu thị mỗi ngày, triền miên suốt hơn 1 tháng vẫn chưa dừng lại

Chuyện gì đây: Một đại gia Việt mở 3 siêu thị mỗi ngày, triền miên suốt hơn 1 tháng vẫn chưa dừng lại Nổi bật

2 lần “hô đáy" của ông Nguyễn Duy Hưng trong năm 2025

2 lần “hô đáy" của ông Nguyễn Duy Hưng trong năm 2025 Nổi bật

KIDO bị phạt, truy thu thuế tiền tỉ sau kiểm tra thuế 2023-2024

KIDO bị phạt, truy thu thuế tiền tỉ sau kiểm tra thuế 2023-2024

00:50 , 19/12/2025
Địa ốc Hoàng Quân thua kiện khách hàng

Địa ốc Hoàng Quân thua kiện khách hàng

00:49 , 19/12/2025
Người Thái đang âm thầm đổ tiền tỷ “gom" cổ phiếu Việt Nam: FPT và MWG lọt tầm ngắm

Người Thái đang âm thầm đổ tiền tỷ “gom" cổ phiếu Việt Nam: FPT và MWG lọt tầm ngắm

00:40 , 19/12/2025
Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn?

Nhà đầu tư nên làm gì khi bị "kẹp hàng" cổ phiếu liên tục giảm sàn?

00:38 , 19/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên