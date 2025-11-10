Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

18 số điện thoại tuyệt đối không nghe, không kết bạn Zalo cũng không gọi lại

10-11-2025 - 19:23 PM | Xã hội

Nếu nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại này, người dân nên tắt máy ngay.

Thời gian qua, các hình thức lừa đảo qua điện thoại ngày càng tinh vi, khiến nhiều người dân dù đã được cảnh báo vẫn sập bẫy kẻ gian. Các đối tượng thường xuyên thay đổi số điện thoại, giả danh nhân viên ngân hàng, công an, điện lực hay đơn vị giao hàng để chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng và các ngân hàng, nhiều số điện thoại có dấu hiệu lừa đảo đã được ghi nhận và cảnh báo để người dân chủ động đề phòng.

Đầu tháng 4/2025, một ngân hàng lớn phát đi thông báo về loạt số điện thoại giả danh nhân viên tư vấn phát hành thẻ tín dụng, sau đó dẫn dụ “khách hàng” thực hiện các bước xác thực và chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Các số điện thoại đó gồm: 0236.688.8766, 0248.886.0469, 02888.865.154, 1900.355.561 và 02886.895.963.

18 số điện thoại tuyệt đối không nghe, không kết bạn Zalo cũng không gọi lại- Ảnh 1.

Nếu nhận được cuộc gọi từ những số điện thoại này, người dân nên tắt ngay để tránh bị kẻ gian lợi dụng. (Ảnh minh hoạ)

Công an tỉnh Bình Định cũng cho biết, hai số 0889.050.2310917.896.904 bị phát hiện mạo danh nhân viên điện lực, lừa đảo hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các số 0598.428.337, 0598.427.578, 0819.343.248 cũng đã được ghi nhận tại Hà Nội với thủ đoạn tương tự.

Tại Sơn La, lực lượng công an cảnh báo hai số 0833.109.2590853.975.728 thường giả danh cán bộ công an, điều tra viên để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc cài đặt ứng dụng thanh toán giả mạo. Sau khi nạn nhân thao tác, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát điện thoại và chiếm đoạt tài sản.

Không chỉ vậy, tại Hà Nội, nhiều đối tượng còn lợi dụng các số điện thoại rác để mạo danh nhân viên giao hàng. Chúng gọi điện thông báo có đơn cần giao rồi lợi dụng sơ hở của người dân để lừa chuyển tiền. Một số số điện thoại đáng lưu ý gồm: 0901.757.297, 0902.204.629, 0903.553.785, 0706.582.201, 0932.378.465 và 0903.494.514.

Trước tình hình trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác các số điện thoại lạ, đáng ngờ. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hay bất kỳ dữ liệu nhạy cảm nào cho người không rõ danh tính. Đặc biệt, không chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng lạ chỉ định dưới bất kỳ hình thức nào.

Nếu nhận được cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, đe dọa hoặc ép buộc, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xác minh kịp thời.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, hơn 45.000 người đã bị triệu tập Nổi bật

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì?

Lãnh đạo Trường THPT - nơi người đàn ông có clip "thân mật" với nhiều phụ nữ - nói gì? Nổi bật

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 chị em Lê Thị Thanh Nga

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 chị em Lê Thị Thanh Nga

18:38 , 10/11/2025
Khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ Nguyễn Võ Kim Ngân

Khám xét khẩn cấp nơi ở, tạm giữ Nguyễn Võ Kim Ngân

17:59 , 10/11/2025
Không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

Không khí lạnh tăng cường sắp tràn xuống miền Bắc, chấm dứt nồm ẩm

17:47 , 10/11/2025
Những ai từng chuyển tiền vào hệ thống AGOLD, liên hệ ngay tới số 0356731896 hoặc 0966800468

Những ai từng chuyển tiền vào hệ thống AGOLD, liên hệ ngay tới số 0356731896 hoặc 0966800468

17:42 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên