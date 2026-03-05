18 tấn vàng đột ngột rời kho sau 1 đêm, quỹ vàng lớn nhất thế giới lập kỷ lục 13 năm

Theo dữ liệu cập nhật từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa bán ra 18 tấn vàng trong ngày 4/3, ghi nhận khối lượng bán ra lớn nhất trong 13 năm kể từ tháng 4/2013.

Trước đó, SPDR đã có giai đoạn miệt mài mua vào trong tháng 2 sau cú rơi mạnh hiếm có vào cuối tháng 1. Tuy nhiên, xu hướng đã đào chiều. Tính từ đầu tháng 3, quỹ vàng này đã bán ra tổng cộng hơn 20 tấn qua đó giảm lượng sở hữu xuống còn 1.081 tấn (tương ứng giá trị khoảng 180 tỷ USD).

SPDR bán mạnh tay trong bối cảnh giá vàng hồi phục nhẹ sau phiên rơi hơn 4% trước đó. Hiện tại, giá vàng đang dao động quanh vùng 5.100-5.200 USD/oz, cao hơn khoảng 20% so với đầu năm. Tuy nhiên, so với mức cao nhất mọi thời đại từng chạm đến vào cuối tháng 1, giá vàng vẫn còn thấp hơn 8%.

Các nhà phân tích cho rằng đà giảm của kim loại quý từ đầu tháng 3 đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố. Đồng USD mạnh lên khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nước ngoài, trong khi đó lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tiếp đà tăng, qua đó làm suy yếu nhu cầu.

Bên cạnh đó, thị trường đang dồn sự chú ý vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ sẽ công bố trong tuần này, bao gồm báo cáo việc làm, chỉ số PMI và số liệu thất nghiệp vào cuối tuần. Việc giá dầu leo thang cùng căng thẳng tại Trung Đông có thể gây ra lạm phát trên toàn cầu dẫn đến sự trì hoãn trong việc giảm lãi suất của Fed.

Đợt điều chỉnh hiện tại diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý vừa trải qua một chu kỳ tăng trưởng mạnh. Lực mua từ các ngân hàng trung ương, lo ngại lạm phát kéo dài, bất ổn địa chính trị và những tranh luận xoay quanh vai trò của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu đều góp phần thúc đẩy đà tăng lịch sử này.

Về dài hạn, ông Heng Koon How, Trưởng bộ phận Chiến lược thị trường, Khối Nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của UOB Singapore cho rằng nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn rất vững chắc. Lực cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu vẫn duy trì mạnh mẽ, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng mua vàng vật chất.

Diễn biến căng thẳng tại Trung Đông càng củng cố nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý. UOB do đó nâng dự báo giá vàng lên 5.400 USD/oz trong quý 2, tiếp tục tăng trong các quý sau và có thể đạt 6.000 USD/ounce vào quý 1/2027.