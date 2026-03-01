Vietcap nói về khả năng tạo đáy của VN-Index

Theo báo cáo triển vọng thị trường tháng 3/2026 của Chứng khoán Vietcap, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu tác động đan xen giữa các yếu tố hỗ trợ và rủi ro trong ngắn hạn.

Ở chiều tích cực, môi trường kinh tế trong nước tiếp tục phát đi những tín hiệu khởi sắc. Báo cáo chỉ số PMI mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất tăng trưởng mạnh nhất trong 19 tháng, nhờ số lượng đơn đặt hàng mới gia tăng đáng kể. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hoạt động sản xuất trong những tháng tới.

Bên cạnh đó, FTSE Russell dự kiến tổ chức các cuộc họp đánh giá giữa kỳ vào tháng 3/2026 liên quan đến khả năng chính thức nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo Vietcap, công tác chuẩn bị cho quá trình nâng hạng vẫn đang diễn ra thuận lợi và có thể trở thành yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với thị trường.

Tuy nhiên, Vietcap nhận định rủi ro từ yếu tố bên ngoài vẫn hiện hữu khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu leo thang. Xung đột giữa Hoa Kỳ và Israel với Iran có thể gây ra những biến động đối với thị trường tài chính toàn cầu.

Vietcap cho rằng đối với thị trường Việt Nam, tác động của cuộc khủng hoảng này có thể khiến dòng tiền phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành. Trong đó, các cổ phiếu dầu khí, phân bón, cảng biển, vận tải biển, kim loại quý và trang sức có thể hưởng lợi từ giá hàng hóa tăng và nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Ngược lại, ngành hàng không và du lịch có thể chịu áp lực khi giá nhiên liệu tăng mạnh. Ngoài ra, các lĩnh vực cần nhiều vốn như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản nhà ở cũng có thể đối mặt với rủi ro lãi suất tăng nếu lạm phát bị thúc đẩy.

Về diễn biến kỹ thuật, VN-Index đã xuất hiện các phiên điều chỉnh mạnh trong đầu tháng 3 khi tâm lý phòng thủ gia tăng quanh vùng đỉnh cũ 1.900 điểm, đồng thời chịu tác động từ những bất ổn tại Trung Đông. Dù nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và vận tải tăng mạnh, nhưng vẫn chưa đủ để cân bằng lực bán ở phần còn lại của thị trường.

Theo Vietcap, VN-Index hiện vẫn vận động trong xu hướng tăng hình thành từ tháng 11/2025 đến nay và các yếu tố nội tại tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ chỉ số duy trì xu hướng này trong những tháng tới. Trong bối cảnh thị trường chưa xuất hiện tín hiệu tạo cân bằng rõ ràng, Vietcap đưa ra hai kịch bản cho khả năng hình thành vùng đáy của chỉ số trong tháng 3 .

Ở kịch bản cơ sở với xác suất khoảng 60%, VN-Index có thể tạo đáy trong vùng 1.780–1.810 điểm khi lực cầu được thúc đẩy quanh đường trung bình động MA50 ngày. Nếu kịch bản này xảy ra, chỉ số có thể phục hồi trong nửa cuối tháng 3 và thậm chí có khả năng vượt lại mốc 1.900 điểm.

Trong kịch bản tiêu cực với xác suất khoảng 40%, VN-INdex tạo đáy ở vùng 1.710-1.750 điểm để kiểm định lực cầu tại các đường trung bình động MA100 và MA150 ngày. Tuy nhiên, vùng đáy nếu được thiết lập tại đây vẫn được đánh giá cao hơn đáy tháng 12/2025, cho thấy xu hướng tăng trung hạn của thị trường vẫn chưa bị phá vỡ.