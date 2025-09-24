19 bài hát không bao giờ được ra mắt của Mỹ Tâm tiết lộ quan hệ bí ẩn với ân nhân làm nên sự nghiệp

Ngày 24/9, nhạc sĩ Quốc Bảo bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái tiết lộ việc từng sáng tác cho Mỹ Tâm 19 ca khúc, đủ làm album nhưng không bao giờ được ra mắt. Cụ thể, Quốc Bảo viết “Hai năm 2010 và 2012 tôi có viết riêng cho Mỹ Tâm 19 ca khúc. Đó có thể là một album tốt, nhưng vì nhiều lý do cá nhân tôi và Tâm không theo sát dự án đó nữa. Vừa rồi lục lại demo nghe, thấy khá nhiều bài hay trong đó”. Sự việc chôn giấu nhiều năm, nay được nhạc sĩ kể lại khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Dòng trạng thái của nhạc sĩ Quốc Bảo

Với những fan Mỹ Tâm, Quốc Bảo không phải cái tên xa lạ. Nhạc sĩ Quốc Bảo được xem là người có ảnh hưởng lớn trong việc định hình sự nghiệp giai đoạn đầu của Mỹ Tâm. Nam nhạc sĩ là tác giả loạt ca khúc để đời như Họa Mi Tóc Nâu, Tóc Nâu Môi Trầm, Cô Gái Đến Từ Hôm Qua, Hai Mươi,… Những bản hit của Quốc Bảo không chỉ đưa tên tuổi Mỹ Tâm thành sao mà còn định hình thương hiệu “hoạ mi tóc nâu” gắn liền với cô suốt 2 thập kỷ qua. Tuy nhiên, những năm gần đây, Mỹ Tâm không còn thể hiện ca khúc mới nào của nhạc sĩ Quốc Bảo. Việc Mỹ Tâm và Quốc Bảo thực hiện 19 ca khúc đã là chuyện từ… 15 năm trước (2010 - 2012).

Nhạc sĩ Quốc Bảo

Mỹ Tâm thưở "hoạ mi tóc nâu"

Trôi qua cả chục năm, câu chuyện bỗng dưng được kể lại, nhiều người vừa hiếu kỳ vừa tiếc nuối về 19 ca khúc. Tính đến nay, Mỹ Tâm đã có 9 album phòng thu. Nhưng album cuối cùng - Tâm 9 đã được phát hành cách đây 8 năm (2017). Dù Mỹ Tâm liên tục ra nhạc, làm liveshow nhưng với fan không bao giờ là đủ. Người hâm mộ vẫn khao khát một album mới từ Mỹ Tâm. Do đó thông tin cô từng bỏ lỡ 2 album, tận 19 bài hát mà không rõ lý do càng khiến fan nhạc “xào xáo” đồn đoán.



Fan nhạc đang chờ album mới của Mỹ Tâm

Điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề xoay quanh mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và ân nhân làm nên sự nghiệp thời kỳ đầu. Không ít fan nhạc tò mò tại sao những năm nay, Mỹ Tâm và Quốc Bảo gần như không còn liên hệ, dù đã từng đồng hành trong nhiều dự án. Thậm chí, Mỹ Tâm còn từng là giọng ca thành công nhất nhờ nhạc Quốc Bảo.

Tự truyện của Quốc Bảo viết về Mỹ Tâm

Năm 2019, nhạc sĩ Quốc Bảo ra mắt tự truyện mang tên Tâm - lấy cảm hứng từ nàng thơ năm nào. Trong cuốn tự truyện, Quốc Bảo hé lộ nhiều khía cạnh sự nghiệp của Mỹ Tâm. Tuy nhiên, thời điểm này Mỹ Tâm vướng ồn ào tình cảm với Mai Tài Phến. Nhiều người cho rằng Quốc Bảo chọn thời điểm xôn xao để tung tự truyện, trong đó còn đề cập đến “Tâm”. Điều này làm dậy sóng truyền thông một thời gian dài.

Quốc Bảo còn thẳng thắn phủ nhận trong một cuộc phỏng vấn rằng ông không chờ Mỹ Tâm có scandal mới tung sách: “Tôi không chủ định chờ Mỹ Tâm có scandal mới tung sách ra. Cả hai cuốn sách Tâm và Những Lời Bình Yên được lựa chọn thời điểm ra sách đúng vào ngày sinh nhật tôi”.

Quốc Bảo là người đặt nền móng cho phong cách âm nhạc và hình ảnh ban đầu của Mỹ Tâm

Kể từ đây, Mỹ Tâm và Quốc Bảo ít khi nhắc đến nhau. Lý do mà Mỹ Tâm và Quốc Bảo không ra mắt album vào thời điểm 2010 - 2012 thực sự vẫn là một bí ẩn. Dù sau này cả hai không còn hợp tác thường xuyên, mỗi người theo đuổi một con đường riêng, khán giả và giới chuyên môn vẫn luôn ghi nhận Quốc Bảo là người đặt nền móng cho phong cách âm nhạc và hình ảnh ban đầu của Mỹ Tâm. Đặc biệt trong giai đoạn Mỹ Tâm vừa ra mắt và nhanh chóng trở thành hiện tượng của nhạc Việt đầu những năm 2000.