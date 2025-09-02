2 bộ phận trên cơ thể "nhiều mỡ" hóa ra quý như vàng nhưng nhiều người không biết, vẫn tự ti

Tích mỡ ở bụng hay ở chân - mông, hóa ra lại mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, còn một bên lại được coi như “lá chắn” bảo vệ sức khỏe, thậm chí giúp làm chậm quá trình lão hóa tim mạch.

Mới đây, Tạp chí Tim mạch châu Âu công bố nghiên cứu dựa trên dữ liệu từ hơn 21.000 người trong Ngân hàng sinh học Anh. Kết quả cho thấy, mỡ nội tạng, mỡ gan và mỡ thấm vào cơ gây lão hóa tim mạch nhanh hơn, là những yếu tố dự báo nguy hiểm nhất. Ngược lại, ở nữ giới, đặc biệt là phụ nữ trước thời kỳ mãn kinh, việc tích mỡ ở đùi và mông lại có liên quan đến quá trình lão hóa tim mạch chậm hơn. Cụ thể, mỡ nội tạng tăng thêm 1 lít thì tim mạch lão hóa nhanh hơn 0,66 năm; còn mỡ ở đùi và mông tăng thêm 1kg lại giúp làm chậm lão hóa tim mạch khoảng 0,5 năm.

Một tổng hợp khác đăng trên Tạp chí Y học Anh (BMJ) với dữ liệu hơn 2,5 triệu người cũng đưa ra cảnh báo tương tự: vòng bụng tăng thêm 10cm thì nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân tăng 11%; trong khi vòng đùi lớn thêm 5cm thì nguy cơ này giảm 18%, vòng mông tăng 10cm giảm được 10%.

Vì sao mỡ bụng lại “xấu”, còn mỡ đùi - mông lại “tốt”?

Theo các chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Tương Nhã, Đại học Trung Nam (Trung Quốc), vòng bụng vượt chuẩn là dấu hiệu của béo bụng, tích mỡ nội tạng. Tình trạng này gây áp lực cho hệ tim mạch, dẫn đến tăng huyết áp, phì đại thất trái và thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Ngoài ra, tế bào mỡ vùng bụng còn tiết ra nhiều yếu tố gây viêm, dễ dẫn tới kháng insulin và hội chứng chuyển hóa.

Ngược lại, nghiên cứu của Đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc) cho thấy, người béo nhưng có vòng đùi to lại ít bị cao huyết áp, đồng thời duy trì mức cholesterol tốt, triglycerid và insulin ổn định hơn. Đặc biệt, mỡ vùng mông còn giúp giảm nguy cơ tiểu đường type 2 nhờ tác động lên gen và hormone vaspin, một yếu tố liên quan đến kiểm soát đường huyết.

Làm sao để có “thân hình trường thọ”?

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) khuyến cáo, vòng bụng nam giới nên dưới 90cm, nữ giới dưới 85cm. Trong trường hợp vòng bụng ổn định, có thêm mỡ ở đùi - mông lại là điểm cộng cho sức khỏe. Ngược lại, nếu vòng bụng vượt chuẩn, cần ưu tiên giảm trước.

Một số biện pháp được khuyên áp dụng:

- Không ngồi liên tục quá 1 tiếng, nên đứng dậy đi lại hoặc tập squat vài phút để kích hoạt cơ mông – đùi.

- Tập các bài “glute bridge” (nâng hông) hoặc “donkey kick” (đá chân sau) để tăng sức mạnh cơ.

- Sau tuổi 30, chú trọng tập luyện đều đặn, kết hợp aerobic và rèn cơ để kiểm soát mỡ bụng.

- Duy trì chế độ ăn vừa phải, tránh đồ ngọt, nhiều dầu mỡ, chỉ ăn no khoảng 70%.

Nói cách khác, vòng bụng to mới là “kẻ thù” của sức khỏe, còn đôi chân chắc khỏe và vòng 3 đầy đặn lại chính là lợi thế giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và kéo dài tuổi thọ.

