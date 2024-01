2 con giáp có nhiều cát tinh bậc nhất năm Giáp Thìn 2024: Tài lộc ào ạt, may mắn đủ đường

Theo quan niệm của tử vi học phương Đông, mỗi năm sẽ có những yếu tố nhất định chi phối và sẽ mang lại may mắn cho một số con giáp nhất định cũng như khiến cho một số con giáp chịu nhiều thử thách hơn. Ví dụ, đứng từ góc độ tam hợp, năm Thìn, do Thân - Tý - Thìn là 3 con giáp tam hợp nên năm Thìn, tuổi Tý và tuổi Thân sẽ được hỗ trợ.

Ngoài ra, các cát tinh và hung tinh cũng được cho là các nhân tố có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của các con giáp trong một năm.

Theo các chuyên gia phong thủy, trong năm Giáp Thìn 2024 có 2 con giáp có nhiều sao tốt chiếu rọi nhất, do đó, con đường tài lộc của họ cũng như thể được trải hoa hồng, công việc, sự nghiệp có nhiều biến chuyển tích cực.

Cùng xem đó là những con giáp nào nhé.

Tuổi Tỵ

Năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Tỵ không gặp xung đột với lưu niên Thái Tuế và ngũ hành được cân bằng, vì vậy năm 2024 có thể được coi là một năm ổn định với họ, hầu như không có biến động gì khiến họ phải lo lắng quá nhiều.

Bên cạnh đó, tử vi học có nói, năm Giáp Thìn, tuổi Tỵ là 1 trong số ít những con giáp có tới 4 cát tinh soi rọi, bao gồm sao Thái Dương, Thiên Hỷ, Văn Xương, Thiên Trù nên cũng sẽ gặp nhiều may mắn hơn những con giáp khác.

(Ảnh minh họa)

Thái Dương được xem là cát tinh với cả nam lẫn nữ mạng, sao mang đến điềm lành nhất trong hệ thống. Thái Dương có nghĩa là mặt trời, mang hành Hỏa. Được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ mang đến nhiều may mắn trong cuộc sống, công việc, sức khỏe dồi dào. Nhất là với nam mệnh sẽ gặp điềm may, phát đạt, sự nghiệp xán lạn. Tháng 8 và tháng 11 âm là những thời điểm tốt lành nhất về mặt tài chính cho tuổi Tỵ, nên biết tận dụng.



Trong khi đó, Thiên Hỷ chủ về các mối quan hệ, được sao Thiên Hỷ chiếu rọi cũng có nghĩa là tuổi Tỵ sẽ được phù hộ về mặt tình cảm, những người độc thân nên chú ý để tìm ý trung nhân tính chuyện trăm năm, nhất là vào tháng 8 âm.

Có sao Văn Xương giúp sức, những người tuổi Tỵ đang đi học sẽ dễ đạt thành tích cao. Cuối cùng, sao Thiên Trù giúp tuổi Tỵ dù làm gì cũng sẽ có được cuộc sống đầy đủ, no ấm.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, người tuổi Tỵ trong năm Giáp Thìn vẫn có vài vấn đề cần lưu ý. Thứ nhất, nếu không cẩn thận trong việc xử lý các mối quan hệ ở chỗ làm một cách bình ổn, họ sẽ dễ trở thành đối tượng bị gièm pha, nói xấu.

Ngoài ra, tuy nhìn đâu cũng thấy tiền, nhưng nếu không biết quản lý chi tiêu hiệu quả, tuổi Tỵ sẽ dễ rơi vào tình trạng kiếm nhiều lại tiêu nhiều, chẳng để ra được bao nhiêu.

Tuổi Ngọ

Theo các chuyên gia phong thủy, so với tử vi năm 2023, vận trình của người tuổi Ngọ trong năm Giáp Thìn 2024 sẽ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Vận trình của người tuổi Ngọ năm 2024 được dự báo rất tốt, tương lai xán lạn.

Tuy nhiên, để có thể gặt hái những thành quả ngọt ngào, họ phải biết tận dụng những thời cơ đến với mình, huy động hết các nguồn lực sẵn có và hạn chế những điểm yếu của bản thân.

(Ảnh minh họa)

Được các cát tinh như sao Thiên Giải, Giải Thần, Bát Tọa hỗ trợ, vận may của người tuổi Ngọ sẽ được kích hoạt, chỉ cần luôn chăm chỉ và nỗ lực thì thành công ắt sẽ ở cuối con đường.



Sao Thiên Giải, Giải Thần có thể giúp tuổi Ngọ tăng thêm sức mạnh, chuyển bại thành thắng, biến vận xui thành vận may. Vì thế trong năm Giáp Thìn 2024, khi gặp khó khăn, tuổi Ngọ đừng nản chí, hãy luôn cố gắng hết mình, tình thế sẽ được cải thiện vào lúc họ ít ngờ tới nhất.



Trong khi đó, Bát Tọa là sao chủ về đường học vấn, thi cử, sự vinh hiển, được sao Bát Tọa chiếu rọi, tuổi Ngọ sẽ dễ gặp may trên con đường học hành, sự nghiệp, đạt được những thành công chói lọi. Các tháng may mắn và thuận lợi nhất để tuổi Ngọ kiếm tiền, tăng thu nhập là tháng 4, 6 và 9 âm, do đó đừng để lỡ những cơ hội tốt.

Tuổi Ngọ cũng được khuyên nên cẩn trọng lời nói, tránh buôn chuyện linh tinh và đầu tư tiền bạc rủi ro để tránh gây chuyện thị phi, bị tiểu nhân hãm hại.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.