2 diễn viên ly hôn sau đúng 1 ngày tổ chức đám cưới rình rang

Sáng 5/4, tờ Xportsnews đưa tin, 2 diễn viên Hàn Quốc Kim Won Hoon và Eom Ji Yoon vừa khiến cả xứ kim chi náo loạn khi tổ chức hôn lễ rình rang rồi đột ngột tuyên bố ly dị chỉ sau đúng... 1 ngày làm đám cưới. Được biết, 2 nghệ sĩ vừa mới cử hành hôn lễ cách đây ít ngày với sự tham gia của 150 khách mời. Trong đám cưới, Lee Soo Geun đảm nhận vai trò MC, còn Jung Seung Hwan, Heize,... trình bày các ca khúc chúc mừng. Ngoài ra, dàn sao khủng Kbiz gồm Yoo Jae Suk, Shin Dong Yup, nhóm nhạc đình đám LE SSERAFIM đã gửi hẳn video chúc mừng để ủng hộ cho cô dâu chú rể.

Chính sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu đã biến hôn lễ của Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon trở thành sự kiện nhận được sự quan tâm hàng đầu từ công chúng Hàn Quốc trong thời điểm đầu tháng 4.

Thế nhưng, chỉ sau đúng 1 ngày làm đám cưới, Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon lại đột ngột tuyên bố ly dị. Ngay dưới lời nhắn chúc phúc của ca sĩ Paul Kim, Kim Won Hoon đã lạnh lùng phát biểu: “Tôi và cô ấy vừa ly hôn rồi”, khiến đồng nghiệp và khán giả không khỏi ngỡ ngàng. Bởi lẽ, trong lịch sử Kbiz, chưa từng có cặp đôi nào lại tổ chức đám cưới rồi đột ngột bỏ nhau chỉ trong vòng đúng 1 ngày như vậy.

Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon tổ chức hôn lễ rình rang có sự tham gia của 150 khách mời. Nhiều người nổi tiếng cũng góp mặt với tư cách MC, hát chúc mừng và gửi video chúc phúc. Ảnh: Naver

Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon vỡ òa hạnh phúc trong đám cưới cổ tích. Ảnh: X

Ấy vậy mà chỉ đúng 1 ngày sau khi cử hành hôn lễ, Kim Won Hoon và Eom Ji Yoon lại đột ngột xác nhận đã ly dị. Ảnh: Nate

Tới tận thời điểm hiện tại, công chúng mới “ngã ngửa” khi biết được rằng Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon ngay từ đầu chỉ tổ chức đám cưới giả với nhau và cả 2 diễn viên vốn không hề có ý định về chung 1 nhà. Hóa ra hôn lễ cổ tích nói trên chỉ là 1 content được thực hiện nhằm đánh dấu hồi kết cho series Long Term Relationship được phát sóng trên kênh YouTube Shortbox. Việc hôn lễ diễn ra như thật với sự góp mặt của dàn khách mời gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tại Hàn đã khiến công chúng bị qua mặt 1 cách dễ dàng, cứ tưởng Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon thực sự cưới nhau.

Chưa dừng lại ở đó, truyền thông Hàn tiếp tục khiến netizen sốc tập 2 khi “đào” ra luôn cả chuyện Kim Won Hoon vốn đã lập gia đình, có vợ là người ngoài ngành giải trí từ nhiều năm trước.

Trước đó, Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon cùng tung thiệp mời đám cưới như đúng rồi, khiến nhiều netizen lao vào chúc mừng vì cứ ngỡ 2 nghệ sĩ trở thành vợ chồng thật. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn mạng xã hội trực tuyến, công chúng xứ kim chi hiện chỉ trích ekip Shortbox tơi bời vì dàn dựng 1 nội dung giống như đang đùa cợt với công chúng, đồng thời thể hiện sự xem nhẹ đối với chuyện kết hôn - ly dị. Chưa dừng lại ở đó, netizen còn phê bình ekip Shortbox gay gắt vì đã bỏ qua cảm xúc của bà xã Kim Won Hoon sau tất cả những gì đã diễn ra.

Cộng đồng mạng để lại hàng loạt ý kiến tiêu cực khi biết rõ được sự thật đằng sau màn kết hôn - ly dị của Kim Won Hoon - Eom Ji Yoon: “Làm tới mức này thì quá đà thật”, “Việc tổ chức 1 đám cưới y như thật sẽ khiến mọi người rất dễ nhầm lẫn. Nhiều khán giả sẽ có cảm giác ekip đang trêu đùa cảm xúc của họ”, “Hóa ra Kim Won Hoon đã kết hôn từ nhiều năm trước rồi, vậy mà anh ấy lại tham gia kiểu dàn dựng nội dung như thế này. Thật sự là khó chịu vô cùng”, “Vợ Kim Won Hoon hiểu chuyện đến đau lòng luôn ấy” ,...