2 lần cầu hôn hụt của Quỳnh Anh Shyn: Chiếc nhẫn của lần 3 có ý nghĩa không ai nghĩ tới

Cho đến hiện tại, màn cầu hôn của Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn vẫn đang là chủ đề gây sốt cõi mạng. Bởi sau khoảng thời gian 7 năm bên nhau, đây là cái kết ngọt ngào mà nhiều người vẫn mong đợi từ cặp đôi.

Đáng chú ý hơn, màn cầu hôn của Nam Phùng và Quỳnh Anh Shyn cũng có nhiều chi tiết đặc biệt khiến dân tình phải ngưỡng mộ. Theo đó, Nam Phùng lựa chọn cầu hôn bạn gái vào đúng ngày sinh nhật tuổi 32 của mình. Hơn nữa, khung cảnh tại Kyrgyzstan cũng rất lãng mạn với thiên nhiên hùng vĩ, thảm cỏ xanh mướt mắt.

Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng

Mới đây nhất, Nam Phùng tiếp tục tiết lộ “hậu trường” sau màn cầu hôn khiến nhiều người chú ý. Theo đó, Nam Phùng cho biết anh đã mua một chiếc nhẫn từ cách đây 2 năm. Tuy nhiên, vì chưa đúng thời điểm nên anh bị “hụt” mất 2 lần. Để chuẩn bị cho lần thứ 3 này thật chỉn chu, hoàn hảo, Nam Phùng đã mua thêm 1 chiếc nhẫn nữa để dành tặng Quỳnh Anh Shyn.

Chia sẻ này của Nam Phùng nhanh chóng khiến nhiều người bất ngờ, bởi phần nào lý giải được hình dáng chiếc nhẫn “độc lạ” được đeo trên tay Quỳnh Anh Shyn. Ngoài ra trước đó, cũng nhiều người thắc mắc khi Nam Phùng đưa ra liên tiếp 2 hộp nhẫn trong đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cầu hôn.

Nam Phùng tiết lộ câu chuyện đằng sau 2 chiếc nhẫn cầu hôn

Được biết, nhẫn cầu hôn của Quỳnh Anh Shyn thuộc thương hiệu nổi tiếng Tiffany & Co. với mức giá khoảng từ 110 - 120 triệu đồng/chiếc. Một chiếc nhẫn có thiết kế thuộc bộ sưu tập "Tiffany Titan" kết hợp với Pharrell Williams. Chiếc nhẫn này là sự kết hợp giữa titanium, vàng và đính kim cương nhỏ.

Bên cạnh đó, chiếc nhẫn này cũng mang nhiều tầng ý nghĩa thú vị. Vẻ ngoài của chiếc nhẫn được cho là thể hiện sự mạnh mẽ, cá tính, hợp với tính cách cũng như gu thẩm mỹ của Quỳnh Anh Shyn. Ngoài ra, chiếc nhẫn cũng mang thông điệp về một sự thành công, một cái kết đẹp sau một hành trình nỗ lực.

Chiếc nhẫn cầu hôn thứ 2 của Quỳnh Anh Shyn được thiết kế hình con rắn, tượng trưng cho sự may mắn, sự bảo hộ, năng lượng tích cực và niềm tin vào những khởi đầu mới. Chiếc nhẫn được thiết kế để quấn quanh ngón tay, tạo cảm giác uyển chuyển, cá tính nhưng vẫn nữ tính, mềm mại.

Không những thế, trong ngôn ngữ trang sức phương Tây, nhẫn hình rắn cuộn thành vòng tròn còn tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, sự gắn kết không có điểm kết thúc và lòng trung thành. Do đó, nhiều người cho rằng nếu ai đó chọn chiếc nhẫn này làm quà tặng, nó thường mang thông điệp sâu sắc hơn một món trang sức thông thường: "Mong em luôn được bảo vệ, may mắn và mạnh mẽ trong mọi chặng đường”.

Cận cảnh 2 chiếc nhẫn cầu hôn đặc biệt trên tay Quỳnh Anh Shyn

Nam Phùng chọn cầu hôn khi cả hai đang đi du lịch tại Kyrgyzstan và cũng trùng ngày sinh nhật tuổi 32 của anh

Quỳnh Anh Shyn tên thật là Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996 tại Hà Nội. Cô nổi tiếng từ thời kỳ đầu của mạng xã hội với danh xưng hot girl, là một trong những thành viên của "Bộ ba sát thủ" đình đám cùng Mẫn Tiên và An Japan.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Quỳnh Anh không còn gắn với hình ảnh hot girl tuổi teen mà trở thành fashionista hàng đầu Việt Nam, thường xuyên xuất hiện tại các tuần lễ thời trang quốc tế và được nhiều thương hiệu xa xỉ chú ý. Hiện cô còn mở rộng hoạt động sang lĩnh vực âm nhạc và sáng tạo nội dung.

Trong khi đó, Nam Phùng (Phùng Bá Tuấn Nam, SN 1996) là stylist, giám đốc sáng tạo và nhà thiết kế có tiếng trong giới thời trang. Anh được biết đến như người đứng sau nhiều bộ ảnh thời trang của nhiều nghệ sĩ như như Sơn Tùng M-TP, SOOBIN, HIEUTHUHAI,... Đương nhiên không thể thiếu Quỳnh Anh Shyn. Thậm chí, không ít người cho rằng Nam Phùng là nhân vật có ảnh hưởng lớn đến hành trình định hình phong cách của cô trong nhiều năm qua.

Chuyện tình yêu của Quỳnh Anh Shyn và Nam Phùng đã bắt đầu từ năm 2019. Thời điểm đó, cả hai hẹn hò kín tiếng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện một vài hình ảnh đi cùng nhau ở trung tâm thương mại hay trong khung hình của bạn bè chung. Cho đến Valentine năm 2022, Quỳnh Anh Shyn mới chính thức công khai “nửa kia” trên MXH.

Cho đến hiện tại, cả hai đã có 7 năm bên nhau, đồng hành trong mọi vai trò từ người yêu tới đồng nghiệp. Cặp đôi luôn hỗ trợ nhau trong công việc, có nhiều điểm chung trong tính cách lẫn gu thời trang, lối sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.