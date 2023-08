2 loại nước ‘khắc tinh’ của ung thư, trợ thủ đắc lực của sống thọ: Tất cả đều có sẵn ở Việt Nam

Cuộc sống hiện đại giúp con người hưởng thụ các dịch vụ sống tốt hơn, từ ăn uống cho đến du lịch, nghỉ dưỡng đều dễ dàng hơn so với trước đây rất nhiều. Tuy nhiên, nghịch lý ở chỗ cuộc sống càng nhiều tiện ích thì tỷ lệ mắc các căn bệnh hiểm nghèo như ung thư lại càng gia tăng.

Điều này được các chuyên gia lý giải do trong cuộc sống hiện đại, con người có xu hướng ngồi một chỗ nhiều hơn, ăn nhiều đồ ăn nhanh và sử dụng nhiều đồ uống chứa đường.

Tỷ lệ mắc ung thư ở Việt Nam cao thứ 2 thế giới. Con số được đưa ra tại Hội nghị Khoa học quốc tế về phòng, chống ung thư năm 2022 khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca mắc ung thư mới, số tử vong lên đến 82.000 trường hợp. Trong khi tỷ lệ tử vong do ung thư trên thế giới khoảng 59,7%, ở các quốc gia đang phát triển là 67,9% thì tỷ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam là 73,5%.

Vậy làm thế nào để chúng ta phòng tránh ung thư tốt nhất? Ngoài việc tăng cường luyện tập thể thao, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, thăm khám sức khỏe thường xuyên, việc sử dụng 3 loại nước là “khắc tinh” của ung thư cũng góp phần giúp bạn đẩy lùi. May mắn, bạn có thể dễ dàng mua được nguyên liệu để làm những loại nước này ở các khu chợ của Việt Nam.

1. Nước trà xanh

Nước trà là thức uống truyền thống của người Á Đông. Kết quả phân tích chỉ ra rằng, trong nước trà có nhiều hoạt chất thực vật quý như: catechin, flavonoid, lignans và axit phenolic.

Đáng chú ý, trong số các loại catechin mà trà sở hữu thì chất EGCG có khả năng chống oxy hóa vượt trội.

Một số lượng lớn các nghiên cứu lâm sàng cũng đã cho thấy polyphenol trong trà xanh hoạt động rất hiệu quả trong việc chống lại sự hình thành khối u ở các cơ quan khác nhau.

Theo báo cáo đăng trên tạp chí Oral Oncology (Mỹ) năm 2021, các nhà nghiên cứu Mỹ đã phân tích 19 nghiên cứu với 4.675 người cho thấy, uống trà xanh có tác dụng bảo vệ và ngăn ung thư miệng. Một phân tích khác trên 51 nghiên cứu với 1,6 triệu người ở Mỹ cũng cho thấy, trà xanh giúp giảm nguy cơ ung thư phổi, nhất là ở nam giới. Tiêu thụ trà xanh có thể giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt.

Uống trà xanh cũng rất tốt cho sức khỏe của lá gan. Cụ thể, người bị bệnh gan nhiễm mỡ sau 12 tuần uống trà xanh sẽ giúp kiểm soát men gan, nhờ vào lượng chất chống oxy hóa dồi dào của thức uống này. Bên cạnh đó, trà xanh cũng giúp xử lý chất béo tích tụ quá mức trong gan.

Bạn có thể dùng trà xanh túi lọc hoặc trà lá, pha với nước sôi, làm nguội xuống nhiệt độ khoảng 65 độ C. Theo tờ CNN Health, thức uống nóng ấm từ 65 độ C trở xuống an toàn cho mọi người dùng.

Người trưởng thành có thể dùng tối đa khoảng 640 ml nước trà xanh mỗi ngày. Do hầu hết các loại trà xanh có chứa caffeine, người dùng nên cân nhắc thời gian uống hoặc chọn dùng trà đã khử caffeine (trà xanh decaf).

2. Nước chanh

Chanh là loại quả có vị chua, hàm lượng vitamin C đặc biệt cao. Citrus pectin, một chất chiết xuất từ quả chanh có khả năng ngăn ngừa hoặc ức chế ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Các dưỡng chất thực vật trong quả chanh rất có hiệu quả.

Vỏ chanh chứa một số hợp chất được gọi là limonoid. Chúng có khả năng kiềm chế sự phát triển của tế bào ung thư. Đặc biệt, nghiên cứu thực hiện bởi các nhà khoa học của Viện Ung thư Anh cho thấy trong một trái chanh có chứa khoảng 22 chất chống ung thư bao gồm limonene, citrus pectin, glycoside flavonol, vitamin C... Theo Sức khoẻ và Đời sống, quả chanh có thể giảm tới 50% nguy cơ ung thư. Chúng cũng có khả năng đẩy nhanh tốc độ thải độc.

Các chất chống oxy hóa trong chanh có thể chống lại các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Chanh cũng có tác dụng chống vi khuẩn. Vì vậy, nước chanh có thể ngăn ngừa một số nhiễm trùng.

Tuy nhiên, nếu bạn uống nước chanh thường xuyên, lại uống không đúng cách sẽ dễ rước họa vào thân. Việc uống nhiều nước chanh kích thích chứng ợ nóng, ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Vì thế bạn cần tuân thủ 3 không khi sử dụng nước chanh: không pha nước chanh với đường, không pha nước chanh quá nóng hoặc quá lạnh, Không uống nước chanh khi bụng đói.