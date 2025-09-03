2 mẫu iPhone vừa bị Apple cho vào danh sách "đồ cổ"

Ngày 1/9 vừa qua, đã chính thức đưa bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus vào danh sách sản phẩm "cổ điển" (vintage). Đây là một động thái quen thuộc nhằm đánh dấu sự kết thúc vòng đời hỗ trợ cho một thế hệ sản phẩm thành công. Trước đó, model iPhone 8 Produce(RED) đã vào danh sách cùng với iPhone XS Max.

Theo định nghĩa của Apple, một sản phẩm được xếp vào danh sách "cổ điển" khi đã ngừng sản xuất hơn 5 năm nhưng chưa đến 7 năm. Sau 7 năm, chúng sẽ được chuyển sang danh sách "lỗi thời" (obsolete).

Đối với người dùng iPhone 8 và 8 Plus, việc này mang đến hai thay đổi quan trọng nhất:

- Kết thúc hỗ trợ phần mềm: Đây là tác động lớn nhất. iPhone 8 và 8 Plus sẽ không còn nhận được các bản cập nhật hệ điều hành iOS mới trong tương lai. Chúng sẽ dừng lại ở phiên bản iOS cuối cùng được hỗ trợ.

- Hạn chế về sửa chữa: Việc sửa chữa chính hãng tại các trung tâm bảo hành của Apple vẫn có thể thực hiện được, nhưng sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào lượng linh kiện thay thế còn lại trong kho.

Về cơ bản, chiếc iPhone 8 của bạn vẫn hoạt động bình thường, nhưng sẽ không còn được cập nhật các tính năng và bản vá bảo mật mới nhất từ Apple.

Ra mắt vào tháng 9/2017, iPhone 8 và 8 Plus là một bản nâng cấp đáng giá từ thế hệ iPhone 7. Đây là dòng sản phẩm đánh dấu sự trở lại của thiết kế mặt lưng kính sang trọng, mở đường cho công nghệ sạc không dây lần đầu tiên xuất hiện trên iPhone. Màn hình Retina với công nghệ True Tone cũng là một cải tiến lớn, giúp tự động điều chỉnh màu sắc theo môi trường xung quanh.

Đặc biệt, iPhone 8 series cũng là thế hệ iPhone flagship cuối cùng giữ lại thiết kế truyền thống với nút Home vật lý và cảm biến vân tay Touch ID, trước khi iPhone X ra mắt cùng năm và thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Sau khi bị ngừng bán vào năm 2020, bộ đôi này đã nhận được sự hỗ trợ phần mềm kéo dài tới 8 năm - một vòng đời đáng nể trong thế giới công nghệ.

Động thái "về hưu" của iPhone 8 diễn ra ngay trước khi Apple chuẩn bị công bố thế hệ iPhone 17 vào ngày 9/9 tới. Đây là một sự chuyển giao thế hệ quen thuộc, khép lại vòng đời của một sản phẩm cũ để mở đường cho những công nghệ và thiết kế đột phá hơn.

Cùng với dòng iPhone 8, Apple cũng bổ sung một số mẫu máy tính xách tay như MacBook Air 11 inch (2015) và MacBook Pro (2017) vào danh sách sản phẩm lỗi thời. Điều này cho thấy vòng quay sản phẩm của Apple vẫn đang diễn ra đều đặn, luôn hướng người dùng đến những trải nghiệm mới và hiện đại hơn.



