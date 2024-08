2 ‘nữ quái’ sử dụng mạng xã hội Facebook để tổ chức đánh bạc

Ngày 20/8, Công an huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều đối tượng có hành vi đánh bạc trực tuyến thông qua việc mua số lô tô trúng thưởng tại các phiên livestream trên mạng xã hội Facebook.

2 "nữ quái" tổ chức đánh bạc dưới hình thức xổ số lô tô trực tuyến. (Ảnh: C.A)

Khoảng 21h30 ngày 18/8, tại tiệm làm nail “Duyên Dương” thuộc khối phố An Tây, thị trấn Tân Bình, Tổ công tác Công an huyện Hiệp Đức đột nhập, bắt quả tang Trần Thị Yến L. (SN 1998) và Dương Thị Mỹ D. (SN 1994, cùng trú khối phố An Tây) đang livestream trên mạng xã hội Facebook.

Cả hai dùng nickname “Linh Màu” để livestream, tổ chức cho 133 lượt người chơi đánh bạc dưới hình thức lô tô trúng thưởng trực tuyến.

Tại hiện trường, công an thu giữ số tiền mặt 3.375.000 đồng và tiền chuyển khoản cùng nhiều thiết bị, tài liệu của các đối tượng tổ chức đánh bạc.

Hiện, Trần Thị Yến L. và Dương Thị Mỹ D. đang bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hiệp Đức để phục vụ cho việc xác minh, làm rõ hành vi Tổ chức đánh bạc.

Qua đây, Công an huyện Hiệp Đức khuyến cáo người dân không tham gia đánh bạc bằng bất kỳ hình thức nào, đặc biệt trên không gian mạng.