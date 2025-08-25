Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 sao Việt có em trai cực phẩm: 1 người là Tiến sĩ Đại học Cambridge danh giá nước Anh, 1 người là Thạc sĩ Đại học top 5 Nhật Bản

25-08-2025 - 21:41 PM

2 sao Việt này có những người em sở hữu học vấn không phải dạng vừa.

1. Em họ Hà Anh - Tiến sĩ Đại học Cambridge, Anh

Siêu mẫu Hà Anh có một người em họ tên Đặng Hoàng Vũ, sở hữu học vấn cực đỉnh! Trên trang Facebook cá nhân, Hà Anh từng nhiều lần chia sẻ về "em Đốm" - tên thân mật của Đặng Hoàng Vũ.

Được biết Đặng Hoàng Vũ sinh năm 1982, từng tốt nghiệp Tiến sĩ Toán học tại Đại học Cambridge - đại học lâu đời thứ 2 tại Anh, sau Đại học Oxford và là đại học lâu đời thứ 4 trên thế giới. Những năm qua, Đại học Cambridge luôn nằm trong danh sách những đại học top đầu thế giới và là cái nôi đào tạo nên nhiều nhà toán học, khoa học, và chính trị gia kiệt xuất.

Dù theo học ngành Toán học nhưng sau đó, em họ siêu mẫu Hà Anh lại làm trái ngành, chuyển sang mảng data, AI. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Đặng Hoàng Vũ từng chia sẻ: "Sau khi học Toán xong, đến lúc tốt nghiệp Tiến sĩ rồi thì tôi đi một hội chợ nghề nghiệp hướng nghiệp và thấy phần mềm AI hồi đấy nó phát hiện người đột nhập vào ga tàu, đi ngang đường tàu hỏa nguy hiểm nó tự động cảnh báo, thấy hay hay nên tôi xin vào làm".

2 sao Việt có em trai cực phẩm: 1 người là Tiến sĩ Đại học Cambridge danh giá nước Anh, 1 người là Thạc sĩ Đại học top 5 Nhật Bản- Ảnh 1.

Em họ Hà Anh

Đặng Hoàng Vũ từng làm việc tại Tập đoàn HP (Hewlett-Packard) tại Anh. Sau đó, anh làm việc trong bộ phận bảo vệ người dùng tại Facebook, sử dụng công nghệ AI chống các tin xấu về y tế trên hơn 40 thị trường toàn cầu. Sau 12 năm sống, học tập và làm việc tại Anh, Đặng Hoàng Vũ quyết định về nước và đầu quân vào FPT tháng 10/2014, sau đó giữ chức vụ Giám đốc Khoa học Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.

Từ tháng 5/2021, Đặng Hoàng Vũ phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của MoMo. Hiện tại, em họ siêu mẫu Hà Anh giữ vị trí Giám đốc AI mảng Tăng trưởng Kinh doanh, phụ trách việc phát triển các nền tảng ứng dụng dữ liệu và AI trong các mảng kinh doanh của Momo.

2. Em trai Thu Quỳnh - Thạc sĩ Đại học Kyushu, Nhật Bản

Em trai nữ diễn viên Thu Quỳnh tên Nguyễn Cao Sơn, sinh năm 1997, là cử nhân ngành Kỹ sư điện và khoa học máy tính. Thời cấp 3, Cao Sơn học tại trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Đây là ngôi trường danh nhất Hà Nội, học sinh thi đỗ đều là những em có năng lực học tập cực kỳ xuất sắc.

Sau khi tốt nghiệp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Cao Sơn sang Nhật du học tại trường Đại học  Kyushu Nhật Bản. Theo bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) – Japan University Rankings 2025: Đại học Kyushu đứng thứ 5 tại Nhật Bản về mức độ năng lực giáo dục, bao gồm tài nguyên, chất lượng đào tạo, kết quả học tập, và quốc tế hóa. 

Năm 2021, Cao Sơn hoàn thành chương trình cao học và trở thành tân trợ giảng ở tuổi 24 tại trường Đại học Kyushu.

2 sao Việt có em trai cực phẩm: 1 người là Tiến sĩ Đại học Cambridge danh giá nước Anh, 1 người là Thạc sĩ Đại học top 5 Nhật Bản- Ảnh 2.

Thu Quỳnh và em trai

Chia sẻ về em trai trưởng thành, giỏi giang, Thu Quỳnh hài hước viết: "Tôi vẫn hay thắc mắc với pama là tại sao bố mẹ đẻ 2 đứa con, tôi thì học dốt còn nó học giỏi, nó ngoan còn tôi hư, nó hiền lành còn tôi thì như con giặc. Tại sao? Why? À, thôi thì con cũng có đứa nọ đứa kia! Nó là niềm tự hào của cả gia đình tôi! Chúc mừng tân cử nhân của chúng tôi! Chúc mừng tân sinh viên cao học, tân trợ giảng của trường Đại học Kyushu! Kết thúc 1 chặng, tự tin, vững vàng để sẵn sàng cho chặng tiếp theo 2 năm nữa em trai nhé! Yêu em của chị".

Theo Minh Châu

Đời sống pháp luật

