2 tháng liền Trung Quốc không mua dù chỉ 1 hạt mặt hàng then chốt của Mỹ, nông dân trông chờ gì vào tương lai?

Trung Quốc không nhập khẩu đậu nành Mỹ trong tháng 10, tháng thứ hai liên tiếp, mặc dù tổng nhập khẩu tăng vọt lên mức kỷ lục nhờ các lô hàng từ Nam Mỹ.

Người mua từ Trung Quốc đã tìm cách tránh gián đoạn nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Washington.

Dữ liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 20/11 cho thấy nhập khẩu đậu nành Mỹ tháng 10 giảm từ mức 541.434 tấn vào năm 2024 về 0 trong năm 2025.

Mức giảm diễn ra sau khi Trung Quốc áp thuế cao lên đậu nành Mỹ vào đầu năm và sau khi nguồn cung vụ cũ từ Mỹ cạn dần. Trung Quốc là nước nhập khẩu đậu nành lớn nhất thế giới.

Ngược lại, lượng hàng từ Brazil trong tháng 10 tăng 28,8% so với cùng kỳ lên 7,12 triệu tấn, chiếm 75,1% tổng nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc. Lô hàng từ Argentina tăng 15,4% lên 1,57 triệu tấn, tương đương khoảng 1/6 tổng lượng nhập khẩu.

Tổng nhập khẩu đậu nành của Trung Quốc đạt 9,48 triệu tấn trong tháng 10, mức cao kỷ lục của tháng 10 trong qua các năm.

Từ tháng 1 đến tháng 10, Trung Quốc nhập 70,81 triệu tấn từ Brazil, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Nhập khẩu từ Argentina đạt 4,46 triệu tấn, tăng 23,9%.

Dù lượng hàng gần đây giảm, các đơn mua trước đó trong năm 2025 giúp tổng nhập khẩu đậu nành Mỹ từ đầu năm đến nay đạt 16,82 triệu tấn, tăng 11,5%.

Sau nhiều tháng hạn chế mua đậu nành Mỹ trong giai đoạn căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, Trung Quốc đã tăng mua sau cuộc gặp cuối tháng 10 giữa lãnh đạo hai nước tại Hàn Quốc.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, COFCO - doanh nghiệp thu mua ngũ cốc quốc doanh - đã đặt hơn 1 triệu tấn đậu nành Mỹ từ cuối tháng 10.

Thị trường đang theo dõi khả năng Trung Quốc đặt thêm các đơn hàng lớn để hoàn thành mục tiêu 12 triệu tấn vào cuối năm mà Nhà Trắng công bố. Trung Quốc hiện chưa xác nhận con số này.

Theo Reuters﻿