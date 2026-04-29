Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 thứ bỏ đi ở Việt Nam, trời Tây có giá đắt đỏ, nhất cái số 1 ở quê rụng đầy vườn

Theo Trúc Chi (t/h) | 29-04-2026 - 10:54 AM | Sống

Nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nhiều thứ vốn là đồ bỏ đi ở Việt Nam lại trở thành mặt hàng được đóng gói cẩn thận bán với giá đắt đỏ lên đến 20 USD (hơn 500.000 đồng) trong siêu thị nước ngoài.

Lá tre

3 thứ bỏ đi ở Việt Nam, trời Tây có giá đắt đỏ, nhất cái số 1 ở quê rụng đầy vườn - Ảnh 1.

Lá tre Việt Nam bán trên sàn thương mại điện tử nước ngoài. Ảnh: Chụp màn hình.

Ít ai nghĩ lá tre trước đây rụng bỏ đi giờ thành hàng xuất khẩu, được bán với giá khá đắt. Lá tre Việt Nam được ưa chuộng ở nước ngoài do chất lượng tốt và có mùi thơm đặc trưng.

oại lá tre được thu mua để xuất khẩu là tre bát độ (hay còn gọi là bương). Tre bát độ rất khác với lá tre thường. Chúng có kích cỡ to hơn hẳn.

Tre bát độ là loại cây mọc hoang, xuất hiện rất nhiều ở vùng cao và cả đồng bằng. Hiện ở Yên Bái, Bắc Giang, Thanh Hóa, Sóc Sơn - Hà Nội... có rất nhiều người dân trồng tre bát độ để xuất khẩu.

Tre bát độ, hay còn gọi là cây bương, là loại cây mọc hoang, được trồng rất nhiều ở vùng cao và cả đồng bằng. Trước người dân trồng tre bát độ chỉ dùng cây còn lá thì bỏ đi. Nhưng vài năm lại đây, lá tre bát độ tươi và khô lại trở thành mặt hàng xuất khẩu, đem lại thu nhập khả quan cho người dân.

Trên chợ mạng và các group bán hàng online, rất nhiều tiểu thương công khai thu mua lá tre bát độ với số lượng không giới hạn và giá không hề rẻ. Họ thu mua rồi bán lại cho các thương lái xuất khẩu sang Đài Loan với giá 10.000 đồng/kg lá tre tươi và 40.000 đồng/kg lá tre khô.

Lá tre bát độ có kích cỡ to hơn hẳn lá tre thường. Chúng được làm sạch bằng phương pháp tự nhiên, không dùng hóa chất nên được xuất khẩu ra nước ngoài để làm vật liệu gói bánh, gói thực phẩm...

Đáng chú ý tên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba, lá tre được chào bán với mức giá khá đa dạng. Với đơn hàng số lượng lớn từ vài trăm kg, giá lá tre tươi hoặc khô phổ biến khoảng 1-5 USD/kg (26.000-132.000 đồng/kg), tùy chủng loại và quy mô đặt mua. Một số sản phẩm bán lẻ hoặc loại đặc thù có giá cao hơn, dao động 6-7 USD/kg (157.000-185.000 đồng/kg), thậm chí 10 USD/kg (263.000 đồng/kg).

Hạt vải khô

3 thứ bỏ đi ở Việt Nam, trời Tây có giá đắt đỏ, nhất cái số 1 ở quê rụng đầy vườn - Ảnh 2.

Năm 2020, Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, các lô vải sang quốc gia này được đóng hộp nhỏ 200g với giá là 537 yên (tương đương hơn 110.000 đồng). Như vậy, ước chừng 1kg vải thiều Việt Nam được bán tại Nhật có giá lên đến hơn 500.000 đồng.

Không chỉ quả vải, mà điều bất ngờ là hạt vải cũng đóng gói bán với giá đắt. Trên trang thương mại điện tử Alibaba, một túi hạt vải khô có giá từ 5 đến 20 USD (tương đương khoảng 116.000 đến 460.000 đồng), tùy theo khối lượng từ 100 đến 500 gram. Theo đó, những công dụng được người bán đề cập đến là để làm đẹp, chăm sóc sức khỏe, dược liệu khô,…

Bên cạnh đó, trên nhiều trang bán hàng trực tuyến tại Nhật, 5 hạt vải khô có giá 150.000 đồng. Nghe đến đây chắc hẳn người Việt Nam nào cũng bất ngờ, thậm chí có phần nuối tiếc khi nhận ra từ trước đến nay, bản thân đã vứt đi cả một núi tiền mà không hề hay biết.

Theo Trúc Chi (t/h)

Người đưa tin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là ngôi trường giữ "ngôi vương" tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội: 1/3,35, cơ hội nào cho 2k11?

Đây là ngôi trường giữ "ngôi vương" tỷ lệ chọi vào lớp 10 năm 2026 của Hà Nội: 1/3,35, cơ hội nào cho 2k11? Nổi bật

Học người Nhật mẹo nấu cơm trắng thơm mềm, dễ tiêu hóa, tăng gấp nhiều lần dinh dưỡng

Học người Nhật mẹo nấu cơm trắng thơm mềm, dễ tiêu hóa, tăng gấp nhiều lần dinh dưỡng Nổi bật

3 kiểu địa điểm người EQ cao thường tránh trong kỳ nghỉ

3 kiểu địa điểm người EQ cao thường tránh trong kỳ nghỉ

10:32 , 29/04/2026
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên