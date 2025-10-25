Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 thứ đừng bao giờ đem tặng

25-10-2025 - 14:53 PM | Sống

2 thứ đừng bao giờ đem tặng

Không hề mê tín, đây chính là những đúc rút của thế hệ đi trước.

Trong cuộc sống, chuyện cho tặng đồ đạc, chia sẻ vật chất là điều rất bình thường. Một món quà đôi khi giúp gắn kết tình cảm, thể hiện lòng biết ơn hay đơn giản chỉ là cách chia sẻ niềm vui. Nhưng không phải thứ gì cũng nên tặng. Có những món đồ tưởng nhỏ mà mang ý nghĩa đặc biệt, nếu cho đi, vô tình sẽ làm mất đi chỗ dựa tinh thần và nền tảng mà gia đình đang có.

Nhiều người lớn tuổi luôn dặn con cháu rằng, có hai thứ tuyệt đối không nên đem tặng cho người khác. Không phải vì mê tín hay keo kiệt, mà vì họ hiểu rằng giữ được hai thứ đó là giữ được gốc rễ giúp gia đình yên ổn, con cháu có điểm tựa để vươn lên.

Thứ nhất: Kỷ vật của tổ tiên

Kỷ vật tổ tiên không nhất thiết là đồ quý giá hay cổ vật đắt tiền. Đó có thể là chiếc vòng bạc cũ khắc vài chữ dạy con, cuốn sổ ghi chuyện họ hàng, hay dụng cụ lao động mà ông bà từng dùng.

Những vật ấy tuy giản dị nhưng lại chứa đựng ký ức, công sức và nếp sống của nhiều thế hệ. Nó vừa là dấu ấn của quê hương, vừa là sợi dây gắn kết giữa quá khứ và hiện tại.

2 thứ đừng bao giờ đem tặng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Người già không đem tặng đi, vì họ muốn giữ lại sợi dây ấy cho con cháu. Khi thế hệ sau được chạm vào, nghe kể lại những câu chuyện cũ, chúng sẽ hiểu mình đến từ đâu và biết trân trọng những gì đang có. Nếu đem tặng, coi như đã cắt đứt mối liên kết tình cảm của gia đình. Giữ lại không phải vì mê tín, mà vì đó là cách gìn giữ ký ức và nếp sống của dòng họ, để con cháu luôn biết hướng về nguồn cội.

Thứ hai: Nội lực của bản thân

"Nội lực bản thân" hay hiểu đơn giản hơn là "thứ mình tự gây dựng được bằng sức của mình" có thể là khoản tiền tiết kiệm, tay nghề tích lũy bao năm, hoặc những mối quan hệ tốt đẹp gây dựng từ uy tín và lòng tin. Đó là thành quả của cả cuộc đời, là chỗ dựa để người lớn tuổi sống yên ổn và lo cho con cháu. Nếu tùy tiện đem cho đi, chẳng khác nào tự tháo bỏ chỗ dựa của chính mình.

Người hiểu chuyện biết rằng, sức mình chính là điểm tựa vững chắc nhất trong cuộc sống. Không có khoản dành dụm, gặp biến cố sẽ khó xoay xở. Mất tay nghề, sẽ khó đứng vững giữa đời. Mất mối quan hệ tốt, sẽ chẳng còn ai giúp khi khó khăn.

2 thứ đừng bao giờ đem tặng- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Quan trọng hơn, giữ được sức mình là cách làm gương cho con cháu. Khi ông bà biết tự lo, sống có chừng mực và giữ được sự chủ động, con cháu sẽ học được cách sống tự lập, biết nỗ lực bằng chính khả năng của mình. Giữ lại không phải vì ích kỷ, mà là trách nhiệm với bản thân và với gia đình, bởi chỉ khi mình đứng vững mới có thể che chở cho người khác.

Kết

Tặng quà là cách thể hiện tình cảm, nhưng người thật sự khôn ngoan là người biết có những thứ không nên cho đi vì chúng không thể mua lại bằng tiền. Những thứ tưởng chừng bình thường ấy lại là kho báu vô hình, giúp con cháu trưởng thành, tự tin và sống có gốc có rễ.

Giữ được hai điều này, chính là để lại cho con cháu không chỉ tài sản, mà cả bài học sống và niềm tự hào về gia đình mình.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

